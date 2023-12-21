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    «Барселона» удовлетворена решением суда по поводу проекта Суперлиги

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    Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление, в котором высказала свое отношение к решению европейского суда по поводу проекта Суперлиги.

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    «Клуб хочет выразить своё удовлетворение приговором Европейского суда, оценивающего проект Суперлиги. Как один из клубов, продвигающих данный проект, "Барселона" считает, что этот приговор прокладывает путь к новому европейскому футбольному соревнованию элитного уровня.

    Наш клуб выступает против монополии на футбольный мир. Мы хотим инициировать новые дискуссии относительно того, каким образом в будущем должны развиваться европейские клубные соревнования», — написала пресс-служба «Барселоны».

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