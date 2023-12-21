«Барселона» удовлетворена решением суда по поводу проекта Суперлиги

«Клуб хочет выразить своё удовлетворение приговором Европейского суда, оценивающего проект Суперлиги. Как один из клубов, продвигающих данный проект, "Барселона" считает, что этот приговор прокладывает путь к новому европейскому футбольному соревнованию элитного уровня.
Наш клуб выступает против монополии на футбольный мир. Мы хотим инициировать новые дискуссии относительно того, каким образом в будущем должны развиваться европейские клубные соревнования», — написала пресс-служба «Барселоны».
Европейский суд признал, что ФИФА и УЕФА нарушили закон о конкуренции, когда воспрепятствовали созданию Суперлиги в 2021-м году.