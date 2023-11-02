Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола?

Австралия была единственной страной, которая выразила заинтересованность в проведении соревнований и все еще участвовала в конкурсе.

Утром во вторник, 31 октября, Австралия подтвердила, что не будет подавать заявку на проведение соревнований. Это означает, что страна Персидского залива будет принимать чемпионат мира через 11 лет.

Саудовская Аравия впервые примет соревнование такого масштаба. Так что же это значит для ФИФА, Саудовской Аравии и всего футбольного мира?

Почему ФИФА хочет провести чемпионат мира по футболу в Саудовской Аравии?

Мы можем начать с ответа, который вы будете слышать в течение следующих 11 лет: чтобы развивать футбол.

ФИФА и ее президент Джанни Инфантино регулярно рассказывают нам о том, что роль руководящего органа мирового футбола заключается в развитии этого вида спорта во всем мире. На веб-сайте ФИФА также сообщается, что ФИФА «модернизирует футбол, чтобы сделать его глобальным, доступным и инклюзивным во всех аспектах. Не только на одном или двух континентах, а повсюду».

Теперь, простой читатель, вам может быть интересно, как «инклюзивность во всех аспектах» отражается на Саудовской Аравии, где правозащитники сообщили о более чем 100 казнях в период с января по октябрь 2023 года и где ЛГБТК+ люди подвергаются дискриминации по закону, но это, по мнению президента ФИФА, очень ограничительное поведение с вашей стороны.

Сборная Саудовской Аравии globallookpress.com

Другие подсказки о том, почему ФИФА может понравиться чемпионат мира в Саудовской Аравии, можно найти в интервью с Жеромом Вальке, бывшим генеральным секретарем ФИФА (позже осужденным швейцарским судом за получение взяток), который сказал в 2013 году, что иногда «чем меньше демократии, тем лучше можно организовать чемпионат мира».

Это означает, что проекты чемпионата мира по футболу, активно спонсируемые государством, часто больше озабочены престижем проведения турнира и меньше обеспокоены высокими затратами на его проведение, в то время как они также могут более охотно позволить ФИФА использовать все коммерческие активы.

Например, на ЧМ-2026 в США ФИФА столкнулась с всевозможными проблемами, связанными с расходами на аренду тренировочных помещений для команд, а также с серьезными спорами с отдельными городами и владельцами стадионов по поводу соглашений о разделе доходов. В Саудовской Аравии все должно быть проще.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Все это приводит к более прибыльному проведению чемпионата мира по футболу для ФИФА, а доходы могут распределяться более равномерно между ассоциациями-членами, что означает, что эти ассоциации-члены будут более довольны ФИФА и ее президентом Инфантино, который, в результате может оставаться во главе организации еще дольше.

Почему Саудовская Аравия хочет провести чемпионат мира?

«Чемпионат мира по футболу 2034 года — это наше приглашение всему миру стать свидетелем развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории», — заявил Ясир Аль Мисехал, президент Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).

Национальная цель Саудовской Аравии связана с «Видением 2030». Согласно правительственной документации это «уникальный проект преобразующих экономических и социальных реформ, который откроет Саудовскую Аравию миру», идея которого состоит в том, чтобы диверсифицировать экономику, отказавшись от нефти и газа, чтобы создать более устойчивую долгосрочную экономику.

Первоначальным планом была заявка на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, и Саудовская Аравия изучала возможность сотрудничества с Египтом и Грецией, прежде чем осознала, что ФИФА вряд ли предоставит право на проведение второго чемпионата мира государству, граничащему с Катаром, в течение восьми лет после предыдущего турнира в 2022 году. Таким образом, Саудовская Аравия решила действовать в одиночку в 2034 году.

При наследном принце Мухаммеде бен Салмане саудовцы с головой погрузились в спортивные проекты. Примеры включают решение Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) о приобретении клуба английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед», поддержку голф-тура LIV Golf, отколовшегося от организатора основных мужских профессиональных гольф-туров PGA Tour, а также 10-летнюю сделку на сумму 650 миллионов долларов на проведение гонок Формулы-1, организацию боксерского поединка в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом в 2019 году и, конечно же, запуск Саудовской профессиональной футбольной лиги в начале 2023 года с такими новичками, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Мухаммед бен Салман globallookpress.com

Деннис Хорак, посол Канады в Саудовской Аравии в период с 2015 по 2018 год, рассказал The Athletic ранее в этом году: «Открытие сферы развлечений и спорта является важной частью "Видения 2030". С LIV Golf (финансируемым Саудовской Аравией) и нынешним спонсорством высокого уровня, таким, как привлечение Лионеля Месси в качестве посла туризма страны, они пытаются вывести проект на новый уровень и сделать его более глобальным. Репутация Саудовской Аравии во всем мире нуждается в улучшении, и речь идет о попытке провести ребрендинг страны».

Будет ли голосование за ЧМ-2022 в Катаре последним, которое мы увидели?

Голосования за место проведения чемпионата мира 2030 года или ЧМ-2034 не проводилось.

Это следствие двух проблем. Во-первых, чемпионат мира теперь проводится поочередно на разных континентах. Чемпионат мира по футболу не может проводиться на одном и том же континенте чаще, чем раз в 12 лет, то есть чемпионат 2034 года должен был проводиться в Азии или Океании.

Учитывая, что существует семь континентов, и что никто не планирует в ближайшее время проводить чемпионат мира в Антарктиде, а Австралия входит в состав Азиатской Конфедерации, это сильно ограничивает то, какая страна может претендовать на проведение турнира каждый раз, когда начинается процесс подачи заявок.

В результате, если конфедерация, которая, скорее всего, выиграет заявку, коллективно поддержит одну страну (как это произошло с заявкой на 2034 год), голоса редко будут необходимы для принятия решения о том, кто будет принимать чемпионат мира.

Каково футбольное наследие Саудовской Аравии?

Организованный футбол в Саудовской Аравии относительно молод, но здесь, безусловно, более устоявшаяся футбольная культура, чем была в Катаре до проведения турнира в 2022 году. Национальная федерация была создана только в 1956 году, и первый сезон национальной профессиональной лига прошел в 1097 году. В отличие от сегодняшнего дня, когда несколько ведущих клубов за последний год или около того подписали дорогих звезд, исторически лучшие игроки Саудовской профессиональной лиги были отечественными, и это начало меняться в 1990-х годах.

Маджед Абдулла, который всю свою карьеру играл за «Аль-Наср», остается лучшим бомбардиром всех времен как во внутренней лиге, так и в сборной. «Аль-Хиляль» — самый доминирующий клуб — они выиграли 18 чемпионских титулов, — но нынешними чемпионами являются «Аль-Иттихад», возглавляемый бывшим тренером «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту.

Эрве Ренар возглавлял сборную Саудовской Аравии на ЧМ-2022 globallookpress.com

Впервые национальная сборная Саудовской Аравии прошла квалификацию на чемпионат мира в 1994 году, забив один из самых зрелищных голов на турнире: Саид Аль Овайран, протащив мяч со своей половины поля, забил гол Бельгии. С тех пор они присутствовали почти на всех турнирах, пропуская их в 2010 и 2014 годах, а в 2022 году были единственной командой, которая обыграла будущих чемпионов — сборную Аргентины.

Еще до того, как Роберто Манчини в этом году приступил к работе в сборной, у них была долгая история привлечения престижных главных тренеров. Ференц Пушкаш некоторое время был одним из их первых тренеров в 1970-х годах, кроме того Марио Загалло и Карлос Альберто Паррейра, выигравшие чемпионат мира для Бразилии, были у руля, каждый в свое время, как и Франк Райкард, Берт ван Марвейк и Эрве Ренар.

Означает ли это, что Саудовская профессиональная лига будет расти?

Почти наверняка, но не потому, что существует какая-то сильная причинно-следственная связь между проведением чемпионатов мира и ростом внутренних соревнований принимающей страны. Можно сказать, что такой связи вообще нет.

Саудовская профессиональная лига будет продолжать расти, потому что правительство теперь взяло на себя самые публичные десятилетние обязательства в отношении футбола, которые только может взять на себя любое правительство.

Проведение самого популярного спортивного мероприятия на планете — это всего лишь удвоение ставки, которую наследный принц Мухаммед бен Салман (также известный как МБС) сделал на футбол. Эта часть плана не особенно сложна; МБС и его семья управляют относительно молодой, помешанной на футболе страной, которая в настоящее время очень богата, но экономика которой зависит от доходов от ископаемого топлива.

Сборная Саудовской Аравии globallookpress.com

Разрыв этой зависимости является экзистенциальной задачей. МБС должен диверсифицировать экономику (в противном случае рискуя, что Саудовская Аравия снова станет ничтожеством на мировой арене), создать рабочие места для своего народа и сдерживать любые возможные угрозы власти своей семьи. Спорт может помочь, особенно футбол.

Это связано с тем, что спорт популярен во всем мире и позволяет правительствам всех видов и в любой точке планеты распространять позитивный образ своих странах. Для страны с плохой репутацией в области прав человека, такой как Саудовская Аравия, преимущества здесь очевидны.

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Проводя крупные спортивные и развлекательные мероприятия, Саудовская Аравия позиционирует себя как место для посещения в качестве туриста, а также как место для работы. Огромные инвестиции государства в спорт составляют лишь часть суммы, которую оно тратит на базовую инфраструктуру, туризм и новые отрасли промышленности.

Помимо очевидных опасений за благосостояние страны, МБС и его советники должны также подумать о ее здоровье. Саудовская Аравия, возможно, и молода, но ее население не особенно активно. Пока еще не решено, вдохновляет ли людей заниматься спортом проведение крупных мероприятий или даже успешных внутренних соревнований, но многие другие страны, включая Великобританию, попробовали это. Однако никто не вложил в это столько денег и так быстро, как Саудовская Аравия.

Криштиану Роналду играет в Саудовской Аравии globallookpress.com

Нужно также учитывать региональные и глобальные политические амбиции Саудовской Аравии. Будучи крупнейшим государством Персидского залива и домом ислама, страна уже давно считает себя региональной державой, но значительная часть «Видения 2030» направлена на то, чтобы все ее соседи тоже знали об этом. Катар и ОАЭ успешно использовали спорт, развлечения и туризм, чтобы продемонстрировать себя на мировой арене и Саудовская Аравия это заметили. Создание одной из сильнейших футбольных лиг мира, наполненной международными звездами, а затем проведение чемпионата мира по футболу — это мощнейший ход со стороны MBS.

Каковы проблемы с правами человека в Саудовской Аравии?

Это довольно длинный список, как отметили правозащитные и исследовательские группы в своем заявлении на этой неделе, в котором они резко раскритиковали ФИФА за несоблюдение собственной политики в области прав человека.

В своем заявлении правозащитники отметили, что политика ФИФА в области прав человека гласит, что она несет ответственность за выявление и устранение негативных последствий для прав человека в результате своих действий и должна предотвращать и смягчать нарушения.

Болельщица Саудовской Аравии globallookpress.com

Они отметили, что права женщин остаются ограниченными по сравнению с правам мужчин благодаря существующей в стране системе мужской опеки и что секс вне брака, включая однополые отношения, является преступлением, которое может караться смертью. В результате ЛГБТК+ люди в Саудовской Аравии вынуждены практиковать «крайнюю самоцензуру, чтобы выжить в своей повседневной жизни».

Массовые казни за различные преступления по-прежнему распространены, а критикам правительства грозят домашний арест, тюремное заключение и даже пытки. Здесь нет политических партий, профсоюзов или независимых СМИ. В 2018 году саудовские агенты в США убили и расчленили журналиста Джамаля Хашогги за критику правительства. Многие западные спецслужбы полагают, что МБС заказал убийство, но он это утверждение отрицает.

Саудовская Аравия также зависит от рабочих-мигрантов так же, как Катар и ОАЭ, и обращается с ними так же плохо.

«Учитывая, что в Саудовской Аравии насчитывается около 13,4 миллиона рабочих-мигрантов, неадекватные условия труда и защита от жары, а также отсутствие профсоюзов, отсутствие независимых наблюдателей за соблюдением прав человека и отсутствие свободы прессы, есть все основания опасаться за жизни тех, кто будет строить и обслуживать стадионы, транспорт, отели и другую инфраструктуру в Саудовской Аравии», — сказала директор по глобальным инициативам правозащитной группы Минки Уорден.

Фанаты Саудовской Аравии globallookpress.com

Кроме того, существует продолжающийся кризис в соседнем Йемене, где Саудовская Аравия вовлечена в ожесточенную гражданскую войну, которая стала еще одним прокси-конфликтом с ее региональным соперником Ираном. Тысячи йеменцев погибли в этой практически забытой войне, а недавно появились сообщения о расстреле беженцев саудовскими пограничниками.

Если вы считаете, что проведение чемпионата мира по футболу в Катаре было очень спорным, то Саудовская Аравия собирается поднять ставки.

Турнир пройдет летом?

Это пока неясно.

Турнир 2022 года в Катаре был перенесен на зиму из-за жаркого лета в Персидском заливе. Дневные максимумы температуры обычно составляют около 41°C, а минимумы — около 31°C.

ЧМ-2022 в Катаре globallookpress.com

В Саудовской Аравии становится немного жарче: максимальная температура составляет около 43°C, а минимальная — около 30°C. Как и в Катаре, такая температура не способствует ни игре в футбол, ни посещению футбольных матчей.

Где еще пройдут чемпионаты мира?

Следующий чемпионат мира, который состоится в 2026 году, пройдет на территории всего североамериканского континента. Принимать соревнования будут Канада, Мексика и США.

Хозяевами чемпионата мира 2030 года станут Марокко, Португалия и Испания, но в турнире будет дополнительный элемент: соревнование 2030 года является юбилейным чемпионатом мира, ведь первое соревнование состоялось в Уругвае в 1930 году.

Поэтому ФИФА объявила, что в честь этой годовщины три матча чемпионата мира пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Церемония в честь столетия также состоится в столице Уругвая Монтевидео.

Поскольку чемпионат мира по футболу не может проводиться на одном и том же континенте чаще, чем раз в 12 лет, чемпионат мира 2034 года пришлось проводить в Азии или Океании.