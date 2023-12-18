Трансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря

Раду Дрэгушин

«Дженоа», защитник, 21 год

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин может уже зимой пойти на серьезное повышение, поскольку на него есть спрос.

По информации Sport.es, «Барселона» проявляет интерес к оборонцу. В каталонской команде видят в 21-летнем румыне нового Рональда Араухо.

Раду Дрэгушин globallookpress.com

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Румынии со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Ньюкасла».

Отмечается, что в контракте игрока с «Дженоа» прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Раду Дрэгушин провел за генуэзцев 19 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Наш прогноз: Дрэгушин перейдет в топ-команду, но летом.

Калвин Филлипс

«Манчестер Сити», полузащитник, 28 лет

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс сменит команду во время зимнего трансферного окна.

Фабрицио Романо утверждает, что 28-летний футболист оказался не нужен «горожана», поэтому они точно с ним расстанутся.

Калвин Филлипс globallookpress.com

Главным претендентом на хавбека называется «Ювентус», который готов взять игрока в аренду. Итальянский клуб уже начал переговоры по поводу сделки, информирует Sky Sports.

Ранее была информация, что на англичанина также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В сезоне-2023/24 Филлипс принял участие в девяти матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Наш прогноз: Филлипс перейдет в «Ювентус».

Пьеро Инкапье

«Байер», защитник, 21 год

Защитник «Байера» Пьеро Инкапье может уже зимой оказаться в команде статусом повыше.

По информации Bild, на 21-летнего оборонца претендует «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены оформить трансфер игрока сборной Эквадора в зимнее трансферное окно.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Также интерес к игроку проявляют «Ньюкасл», «Милан» и «Рома», однако именно «Ливерпуль» считается главным фаворитом на его подписание.

Сообщается, что сам Пьеро был бы не против попробовать свои силы в другой команде.

В текущем сезоне Инкапье сделал одну результативную передачу в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Наш прогноз: Инкапье доиграет сезон в «Байере».

Каземиро

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 31 год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рискует покинуть команду уже во время зимнего трансферного окна.

По информации Le10Sport, возможность приобретения бразильца рассматривает «ПСЖ». Сам футболист также не против такого поворота событий, поскольку «Манчестер Юнайтед» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Каземиро globallookpress.com

Также у хавбека есть вариант с переездом в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Хиляль».

Ранее была информация, что «Манчестер Юнайтед» не против расстаться с футболистом сборной Бразилии, поскольку он не оправдал ожиданий.

В нынешнем сезоне Каземиро провел за английский клуб 12 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Наш прогноз: Каземиро все же доиграет сезон в «Манчестер Юнайтед».

Флориан Вирц

«Байер», полузащитник, 20 лет

Хавбек «Байера» Флориан Вирц продолжает быть лакомым кусочком для многих европейских топ-клубов.

Журналист Керри Хау сообщает о том, что полузащитником интересуются «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона».

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Сообщается, что несмотря на это, 20-летний немецкий футболист не покинет команду в следующем году. Он намерен продолжать выступление в леверкузенской команде.

Флориан Вирц globallookpress.com

Сообщается, что Вирц хотел бы перейти в топ-клуб, но сделает это только после того, как отыграет в «Байере» еще несколько сезонов.

В текущем сезоне Бундеслиги Вирц принял участие в пятнадцати матчах, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Наш прогноз: Вирц продолжит выступать за «Байер».

Оскар Глух

«Зальцбург», полузащитник, 19 лет

Полузащитник «Зальцбурга» Оскар Глух может оказаться в топ-чемпионате уже во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Экрема Конура, за 19-летним игроком следят «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

Оскар Глух globallookpress.com

Сообщается, что за хавбека может развернуться настоящая борьба, поскольку он в этом сезоне показывает отличный футбол.

Глух перешел в «Зальцбург» из «Маккаби» Тель-Авив только в январе этого года.

В текущем сезоне Глух провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.

Наш прогноз: Глух летом перейдет в более статусную команду.

Мейсон Гринвуд

«Хетафе», полузащитник, 22 года

Полузащитник «Хетафе» Мейсон Гринвуд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может оказаться в другой испанской команде.

TalkSport сообщает, что в услугах 22-летнего англичанина заинтересованы «Барселона» и «Атлетико».

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Сообщается, что «Хетафе» также намерен сохранить футболиста у себя.

Гринвуд провел за «Хетафе» 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Действующая аренда Мейсона с «Хетафе» рассчитана до конца сезона.

Наш прогноз: Гринвуд точно доиграет сезон в «Хетафе».