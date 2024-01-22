Трансферный дайджест. 16 — 22 января

Киран Триппьер

«Ньюкасл Юнайтед», защитник, 33 года

Этот защитник уже давно считается одним из самых надежных защитников Европы. В ближайшее время Триппьер может сменить клубную прописку, ведь им заинтересовался европейский топ-клуб.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «Бавария» хочет приобрести защитника «Ньюкасла» уже в зимнее трансферное окно. Изначально, мюнхенцы хотели взять Триппьера в аренду, но боссы «сорок» хотят продать футболиста.

Киран Триппьер globallookpress.com

«Ньюкасл» хочет получить за Триппьера 15 млн. евро. Сам защитник также готов перейти в «Баварию». К тому же, игрок обороны хочет получать 10 млн. евро в год.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» также заинтересовано в приобретении Триппьера, но сейчас «Бавария» явно лидирует в борьбе за игрока обороны.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за «Ньюкасл» и сделал 7 голевых передач.

Наш прогноз: Триппьер перейдет в «Баварию» или «Атлетико» летом 2024-го года.

Брайан Бробби

«Аякс», нападающий, 21 год

Этот форвард является одним из лучших бомбардиров в чемпионате Нидерландов уже в 21 год. Логично, что в услугах Бробби заинтересован топ-клуб Европы, но сможет ли игрок перейти в другую команду?

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» хотят приобрести Бробби, но есть одно но. У форварда есть действующий контракт с «Аяксом», который закончится только летом 2027-го года.

Лично главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг заинтересован в покупке Бробби. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести форварда этой зимой.

Однако, у «красных дьяволов» еще будет возможность подписать Бробби летом 2024-го года, если тен Хаг сохранит работу в клубе.

Брайан Бробби globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Бробби перейдет в «Манчестер Юнайтед» летом 2024-го года.

Марко Ройс

«Боруссия» Д, полузащитник, 34 года

Ройс долгие годы является лидером «шмелей». В то время, когда топовые футболисты «Боруссии» переходили в другие клубы за титулами — Ройс оставался в Дортмунде.

По данным издания Gladbach Live, продление контракта полузащитника с «Боруссией» Д под большим вопросом. Источник утверждает, что подписание нового соглашения является маловероятным.

Марко Ройс globallookpress.com

Главным претендентом на подписание Ройса является менхенгладбахская «Боруссия», в которой Ройс начинал профессиональную карьеру. Спортивный директор клуба хочет приобрести опытного атакующего футболиста.

Отмечается, что Ройсу придется подвинуться по финансовым запросам для того, чтобы продолжать выступать в Бундеслиге. Полузащитник выступал за «Боруссию» М в период с 2009 по 2012 год.

В нынешнем сезоне Ройс провел 15 матчей за «Боруссию» Д в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Ройс перейдет в «Боруссию» М на правах свободного агента.

Тео Бонгонда

«Спартак», нападающий, 28 лет

Этот футболист отлично проявляет себя за «Спартак» в РПЛ и неплохо выступает за сборную Конго на Кубке Африки. Именно на этом турнире скауты нескольких клубов Европы пристально следят за футболистом.

По информации AfricaFoot, в услугах Бонгонды заинтересован «Вольфсбург» и еще клубы из чемпионатов Франции, Турции, Италии и Бельгии.

Как отмечает источник, приобрести полузащитника у «Спартака» будет не просто. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость футболиста — 5 млн. евро.

«Спартак» точно не намерен отпускать форварда, который продолжает адаптироваться к российскому футболу. Уход Бонгонды зимой этого года маловероятен.

Тео Бонгонда globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «Спартак», забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Бонгонда продолжит выступать за «Спартак».

Джон Кордоба

«Краснодар», нападающий, 30 лет

Кордоба является стабильным лидером «быков» в атаке. В нынешнем сезоне этот форвард считается одним из ключевых факторов в успехе «Краснодара». Неудивительно, что несколько клубов из Европы заинтересованы в подписании футболиста.

По данным Evening Standard, несколько клубов АПЛ хотят подписал Кордобу на правах аренды. На сегодняшний день на подписание игрока претендуют — «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Джон Кордоба globallookpress.com

Отмечается, что у клубов английской Премьер-лиги могут возникнуть проблемы с оформлением сделки с российским клубом.

По данным портала Transfermarkt стоимость Кордобы оценивается в 12 млн. евро. Клубы АПЛ хотят заполучить форварда до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Кордоба провел 16 матчей за «Краснодар» в АПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Кордоба продолжит выступать за «Краснодар».

Армандо Броя

«Челси», нападающий, 22 года

Этот футболист не смог полноценно закрепиться в основном составе «синих», поэтому боссы клуба уже подумывают над тем, чтобы продать Брою. К тому же, есть несколько кандидатов.

Как сообщает издание The Telegraph, в услугах форварда заинтересованы «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Руководство «Челси» готово продать игрока в другие клубы АПЛ.

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Боссы «синих» хотят получить за трансфер игрока около 50-60 млн. фунтов. Руководство ориентируется на суммы, за которые покупали форвардов другие клубы АПЛ.

К тому же, Броя может перейти в другой клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» согласны арендовать футболиста.

Армандо Броя globallookpress.com

В нынешнем сезоне Броя провел 13 матчей за «Челси» в АПЛ и забил 1 гол.

Наш прогноз: Броя перейдет в один из клубов АПЛ на правах аренды.