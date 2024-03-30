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    «Ньюкасл» в зрелищном матче вырвал победу у «Вест Хэма»

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»: счет матча 4:3, обзор голов

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    В матче 30-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома одержал волевую победу над «Вест Хэмом» со счетом 4:3.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    В составе хозяев дубли на счету Александера Исака и Харви Барнса. В составе гостей голами отличились Майкл Антонио, Мохаммед Кудус и Джаррод Боуэн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Вест Хэм 4:3
    Голы: 1:0 Александер Исак (пенальти) (6'), 1:1 Майкл Антонио (21'), 1:2 Мохаммед Кудус (45 + 10'), 1:3 Джаррод Боуэн (48'), 2:3 Александер Исак (пенальти) (77'), 3:3 Харви Льюис Барнс (83'), 4:3 Харви Льюис Барнс (90') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс (Эмиль Крафт, 17'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Эллиот Андерсон, 57'), Джейкоб Мёрфи, Александер Исак, Энтони Гордон, Tino Livramento (Мигель Альмирон, 56') Вест Хэм: Альфонс Ареола (Лукаш Фабиански, 46'), Эмерсон, Курт Зума, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль (Дэнни Ингс, 90'), Майкл Антонио (Калвин Филлипс, 69'), Мохаммед Кудус, Лукас Пакета, Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус (Бенджамин Джонсон, 84'), Джаррод Боуэн Предупреждения: Томаш Соучек (40'), Энтони Гордон (80'), David Moyes (80'), Харви Льюис Барнс (83'), Энтони Гордон (90 + 4'), Александер Исак (90 + 4')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 44 баллами находится на седьмой строчке.

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