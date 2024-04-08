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    Монфису на этот раз хватит двух сетов для победы над Томпсоном?

    Монфис — Томпсон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 8 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Томпсон
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерс» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. Монфис — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 08 Апреля 2024 года
    Гаэль Монфис
  • Франция
    •  Гаэль Монфис 12:00 Джордан Томпсон Джордан Томпсон
  • Австралия
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    Монфис

    Гаэль одним из обладателей wild card на первом в сезоне грунтовом «Мастерсе».

    Француз по итогам предыдущих трех месяцев поднялся в рейтинге на 40-е место. Для 37-летнего теннисиста это действительно успех.

    Свой первый матч на грунте в этом году Монфис провел в Марракеше. После победы над португальцем Энрике Рошей бывшая шестая ракетка мира уступил Мартону Фучовичу (6:1, 1:6, 5:7).

    Встреча с венгром подтвердила, что на грунте Монфису все-таки не так легко и комфортно, как на харде.

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    Примечательно, что Гаэль сыграет в Монте-Карло впервые за восемь лет. В 2016-м он дошел здесь до финала, но с тех пока ни разу не играл на Лазурном берегу.

    Томпсон

    Джордан отправился в Монте-Карло из Хьюстона, где на минувшей неделе ему удалось выиграть два матча.

    Прежде чем проиграть в четвертьфинале Фрэнсису Тиафо, австралиец остановил китайца Ибина У и представителя США Александра Ковачевича.

    В прошлом году Томпсон провел на грунте лишь три матча, в которых не одержал ни одной победы. В предыдущих сезонах он тоже почти не играл на этом покрытии.

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    Томпсон из тех, кому хорошо на харде и на траве. В этом году он взял титул в мексиканском Лос-Кабосе: в решающем матче представитель Зеленого континента выиграл у Каспера Рууда, а в полуфинале — у Александра Зверева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.31, победу Томпсона букмекеры предлагают за 3.46.

    Прогноз: в марте Гаэль обыграл Джордана в Майами — 6:7, 6:1, 6:2. Это был реванш за прошлогодний разгром в Индиан-Уэллс.

    Несмотря на то, что Томпсон действительно неприятный соперник, сейчас он вряд ли остановит француза. Австралиец банально не успеет прийти в себя после сложного перелета из Северной Америки.

    Рекомендуемая ставка: победа Монфиса с форой по геймам (-4,0) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Монфис — Томпсон с коэффициентом 1.92. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на теннис. Монфису на этот раз хватит двух сетов для победы над Томпсоном?
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