Француз Гаэль Монфис сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерс» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. Монфис — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монфис

Гаэль одним из обладателей wild card на первом в сезоне грунтовом «Мастерсе».

Француз по итогам предыдущих трех месяцев поднялся в рейтинге на 40-е место. Для 37-летнего теннисиста это действительно успех.

Свой первый матч на грунте в этом году Монфис провел в Марракеше. После победы над португальцем Энрике Рошей бывшая шестая ракетка мира уступил Мартону Фучовичу (6:1, 1:6, 5:7).

Встреча с венгром подтвердила, что на грунте Монфису все-таки не так легко и комфортно, как на харде.

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Примечательно, что Гаэль сыграет в Монте-Карло впервые за восемь лет. В 2016-м он дошел здесь до финала, но с тех пока ни разу не играл на Лазурном берегу.

Томпсон

Джордан отправился в Монте-Карло из Хьюстона, где на минувшей неделе ему удалось выиграть два матча.

Прежде чем проиграть в четвертьфинале Фрэнсису Тиафо, австралиец остановил китайца Ибина У и представителя США Александра Ковачевича.

В прошлом году Томпсон провел на грунте лишь три матча, в которых не одержал ни одной победы. В предыдущих сезонах он тоже почти не играл на этом покрытии.

Томпсон из тех, кому хорошо на харде и на траве. В этом году он взял титул в мексиканском Лос-Кабосе: в решающем матче представитель Зеленого континента выиграл у Каспера Рууда, а в полуфинале — у Александра Зверева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.31, победу Томпсона букмекеры предлагают за 3.46.

Прогноз: в марте Гаэль обыграл Джордана в Майами — 6:7, 6:1, 6:2. Это был реванш за прошлогодний разгром в Индиан-Уэллс.

Несмотря на то, что Томпсон действительно неприятный соперник, сейчас он вряд ли остановит француза. Австралиец банально не успеет прийти в себя после сложного перелета из Северной Америки.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса с форой по геймам (-4,0) за 1.92.