Самые громкие дисквалификации в истории АПЛ. От кунг-фу Кантона до укуса Суареса

Не так давно Александар Митрович получил длительную дисквалификацию за свою несдержанность в игре Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Сербский нападающий «Фулхэма» пропустит восемь матчей за толчок арбитра.

Митрович вышел из себя сразу после того, как Крис Кавана показал красную карточку бразильцу Виллиану. Кроме того, за чересчур эмоциональное поведение в подтрибунное помещение был отправлен и главный тренер «дачников» Марку Силва.

Примечательно, что вспышка случилась за 15 минут до финального свистка, когда «Фулхэм» выигрывал со счетом 1:0. В итоге оставшийся вдевятером лондонский клуб капитулировал.

Все началось с того, что Кавана не заметил, как Виллиан сыграл рукой. Сначала рефери показал на угловой, но после подсказки ВАР назначил пенальти. Именно это и выбесило Виллиана и Марку Силву. Митрович тоже решил не оставаться в стороне, за что справедливо был удален с поля.

«МЮ» спокойно воспользовался численным преимуществом, забив в ворота «Фулхэма» три мяча.

Изначально Митрович получил стандартную дисквалификацию на три игры, но позже к этому наказанию добавили еще пять матчей за чрезмерную агрессию.

В первом матче без Александара «Фулхэм» проиграл «Борнмуту» (1:2). Серб сможет сыграть не раньше 8 мая — в этот день его команда встретится на своем поле с «Лестером».

На фоне этого события ESPN решил вспомнить самые знаменитые дисквалификации в истории английского футбола.

Луис Суарес (10 матчей)

Нападающий «Ливерпуля» был дисквалифицирован на десять матчей за не самое типичное нарушение. Суареса наказали за укус защитника «Челси» Бранислава Ивановича во время матча АПЛ в апреле 2013 года. Луис пропустил концовку сезона-2012/2013 и начало следующей кампании.

Луис Суарес globallookpress.com

Это был не первый случай, когда Суареса забанили за укус соперника. И не последний. ФИФА отстранила его от любой футбольной деятельности на четыре месяца после того, как он вонзил свои зубы в защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче ЧМ-2014. Вдобавок к этому уругвайцу выписали дисквалификацию на девять матчей на уровне сборной.

«Мне очень грустно из-за того, что случилось. Приношу извинения Ивановичу и всему футбольному мира за свое непростительное поведение. Я так сожалею об этом!», — жаловался Суарес после своей странной выходки.

Паоло Ди Канио (11 матчей)

Вспыльчивый итальянец, игравший в то время за «Шеффилд Уэнсдей», был удален с поля во время матча с «Арсеналом» в сентябре 1998 года за толчок арбитра Пола Олкока. Ди Канио явно перестарался — после его действий рефери не удержался на ногах и упал на газон.

Кэлвин Эндрю (12 матчей)

Нападающий «Рочдейла» Кэлвин Эндрю был дисквалифицирован на 12 матчей за то, что жестко ударил локтем Питера Кларка из «Олдхэма» в матче Первой лиги в октябре 2016 года. Изначально, Эндрю избежал наказания, но позже футбольная ассоциация разобралась в эпизоде.

Винни Джонс (6 месяцев)

Винни Джонс globallookpress.com

Несмотря на все зубодробительные подкаты и инциденты без мяча, которые стали самой заметной частью карьеры Джонса, самую длительную дисквалификацию он получил в 1992 году за то, что в знаменитом фильме «Жесткие парни футбола» давал советы по грубой игре. После выхода фильма Винни отстранили на шесть месяцев и оштрафовали на 20 тысяч фунтов.

Адриан Муту (7 месяцев)

Муту отчаянно пытался стать основным игроком «Челси», но в ноябре 2004-го стало ясно, что на его карьере в лондонском клубе можно поставить крест.

Румынского футболиста дисквалифицировали на семь месяцев за употребление кокаина.

После расторжения контракта с «Челси» Муту перешел в «Ювентусом». Но ему так и не удалось заиграть на прежнем уровне. Хотя пятилетний период в «Фиорентине» получился не таким уж и плохим, но звездой Адриан так и не стал, хотя для этого у него были все задатки.

Рио Фердинанд (8 месяцев)

Рио Фердинанд globallookpress.com

Вскоре после того, как Фердинанд перешел в «Манчестер Юнайтед» и стал на тот момент самым дорогим защитником мира, в декабре 2003 года его дисквалифицировали на восемь месяцев. Дело в том, что за несколько месяцев до этого Рио отказался пройти обязательный тест на допинг.

Наказание вступило в силу в январе 2004 года, из-за чего Фердинанд пропустил вторую половину сезона и не сыграл за сборную Англии на Евро-2004.

Эрик Кантона (9 месяцев)

Эрик Кантона globallookpress.com

Одна из самых громких дисквалификацию в эпоху Премьер-лиги. В январе 1995 года Кантона во время матча с «Кристал Пэлас» Эрик ударил ногой защитника лондонской команды Ричарда Шоу.

Судья сразу же показал французу красную карточку. Но на этом история не закончилась. Покидая поле, Кантона поддался на провокацию болельщика «Кристал Пэлас» Мэттью Симмонса, запрыгнув на трибуны и ударив последнего ногой в стиле кун-фу, за чем последовала серия ударов кулаками.

«Если чайки летят за траулером, так это только потому, что они ждут, когда сардины выбросят в море», — сказал Кантона во время пресс-конференции после дисквалификации. Это был ответ на постоянные попытки журналистов следить за его поведением.

Марк Боснич (9 месяцев)

Боснич — второй игрок «Челси» в этом списке, получившего длительную дисквалификацию после того, как в сентябре 2002 года в его допинг-пробе были найдены следы кокаина.

В итоге австралийского вратаря, которому на тот момент был 31 год, отстранили от любой футбольной деятельности на девять месяцев. Вскоре «Челси» расторг контракт с Босничем, в чьей карьере после этого фактически была поставлена точка.

Джоуи Бартон (18 месяцев)

Джоуи Бартон globallookpress.com

У Бартона есть целая коллекция не самых приятных поступков. Например, в 2012 году его дисквалифицировали на 12 матчей за агрессивное поведение в знаменитой игре с «Манчестер Сити».

Но самое суровое наказание Джоуи получил в апреле 2017 года. Футбольная ассоциация дисквалифицировала его на полтора года за то, что он в течение 10 лет сделал более 1200 ставок на футбольные матчи в букмекерских конторах.

Бартону тогда было уже 34 года, и это дисквалификация, по сути, вынудила его завершить карьеру.

Энох Уэст (30 лет)

Вряд ли в наше время кто-то слышал об Энохе Уэсте, но именно ему принадлежит сомнительное достижение в виде самой длительной дисквалификации в истории английского футбола.

Уэст играл в нападении «Манчестер Юнайтед» в 1915 году, когда ему запретили заниматься футболом в течение трех десятилетий, а это фактически пожизненное отстранение.

Уэст был замешан в скандале о договорных матчах. Ему могли сократить дисквалификацию в том случае, если бы он согласился пойти на службу в британскую армию, которая в то время участвовала в Первой мировой войне. Энох отказался от такого «шанса».

Срок дисквалификации истек в 1945 году, когда Уэсту было 59 лет.