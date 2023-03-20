Продуть за 90 секунд. Как самосаботаж «Фулхэма» разрушил мечту о Кубке Англии

«Фулхэму» оставалось 15 минут до их первого полуфинала Кубка Англии за 21 год, пишет автор The Athletic Питер Ратцлер.

Они были в 15 минутах от поездки на «Уэмбли», с которым у клуба связаны такие теплые недавние воспоминания, и от игры против «Брайтон энд Хоув Альбион», который они уже дважды обыграли в этом году.

Они были в 15 минутах от праздничного вечера, завершающего особенный сезон. А затем, в течение 90 секунд, они совершили позорный акт самосаботажа.

«Фулхэм» комфортно себя чувствовал на «Олд Траффорд», прежде чем Джейдон Санчо обыграл Бернда Лено, и пробил, чтобы сравнять счет.

В отчаянной попытке Виллиана выбить мяч, вероятно, не было необходимости, поскольку «Фулхэм» был лучшей командой и все равно был бы фаворитом, если бы удар Санчо попал в сетку.

Но бразилец протянул руку, схватил мяч рукой и не оставил VAR другого выбора, кроме как отправить арбитра Криса Кавану к монитору. Это выглядело инстинктивно, такая реакция, которую можно простить, когда отчаянно хочется помочь своей команде.

Сложнее оправдать то, что произошло дальше.

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Тренер «Фулхэма» Марку Силва бросил бутылку с водой и подошел к Каване возле монитора. Он что-то сказал судье и был удален. На своей послематчевой пресс-конференции он заявил, что именно уход из технической зоны, вероятно, привел к удалению, а вовсе не его комментарии.

«Я не помню», — ответил он, когда его спросили, что он сказал рефери.

«Я не говорил, что он хороший парень, или что решение было справедливым. Я не собираюсь лгать. Я согласен, если он считает, что я заслуживал красную карточку, потому что я был вне технической зоны в тот момент, когда он смотрел на экран. Я должен принять это».

Когда Кавана вернулся на поле, чтобы вынести свое решение и удалить Виллиана, Александр Митрович слетел с катушек. Он толкнул Кавану и продолжил ругать судью, указывая пальцем и жестикулируя, после чего ему также была показана красная карточка.

Кавана смотрит повтор globallookpress.com

Его пришлось оттаскивать помощнику Силвы Луису Боа Морте, который выбежал на поле вместе с запасным игроком Тосином Адарабиойо и тренером первой команды Гонсало Педро, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.

Реакция Митровича была неприятна и неприемлема вне зависимости от контекста. Нельзя так относиться к судье. «Во всех игровых моментах мы должны контролировать свои эмоции», — признался Силва.

«Фулхэм» оказался не просто в меньшинстве, а вдевятером, а также потерял своего тренера. Матч превратился из «все еще можно спасти» — учитывая плохую игру «Юнайтед» — в «без шансов».

«Фулхэму» понадобилось 265 секунд, чтобы превратить преимущество 1:0 в три красные карточки и отставание 1:2. Хуже всего то, что Кавана принял правильное решение.

Так какое же оправдание могло быть для такого взрыва гнева? Похоже, отчасти это было связано с двумя решениями по пенальти, которые не понравились «Фулхэму» в первом тайме, оба из-за фолов на Митровиче.

В первом Люк Шоу толкнул Митровича после подачи углового, фол, который выглядел как пенальти. Во втором случае Лисандро Мартинес сбил Митровича, который, казалось, максимально акцентировал падение.

Первый случай выглядел гораздо яснее, чем второй. «Это же очевидно, все ясно видно», — сказал Силва о первом инциденте. «Люк Шоу явно подтолкнул Митровича. Судья в состоянии это увидеть. VAR, в их офисе, без сомнения (тоже)».

Это был ощутимый момент, но были и другие моменты, такие как необъяснимый и безнаказанный удар мячом со стороны Антони в Антони Робинсона на 59-й минуте.

Тем не менее, даже несмотря на это, «Фулхэм» еще никогда не реагировал на поле с такой злостью — Митрович регулярно жалуется судьям на их решения, но за пять лет, прошедших с момента его прихода в команду, его ни разу не удаляли за «Фулхэм».

Александар Митрович globallookpress.com

Может быть, реакция была вызвана тем, что комфортная победа начала вдруг ускользать из рук?

Силва ясно дал понять, что это нечто большее. «Наша история пересечений с Крисом Каваной была очень сложной для нас как для футбольного клуба», — сказал он.

Да, у Каваны есть прошлое с «Фулхэмом». Он уже допускал ошибки как в этом сезоне, когда «Фулхэм» отправился в гости «Вест Хэм Юнайтед» и получил два гола, приведших к поражению 1:3, несмотря на игру рукой в ранних фазах атак, так и в прошлом сезоне, когда «Фулхэм» посетил «Престон Норт Энд» и пропустил гол, сравнявший счет до ничьей 1:1, опять же, несмотря на игру рукой.

Эти матчи и ничья в пятом туре против «Лидса» в этом году — единственные игры «Фулхэма», которые Кавана судил за время пребывания Силвы на посту тренера.

На «Олд Траффорд» снова пострадал «Фулхэм». «Некоторые решения трудно понять», — сказал Силва.

Трудно, да, и есть резонные вопросы относительно этих решений. Но это все равно не оправдывает конфуз, который развернулся впоследствии.

Будут последствия. Во-первых, этот инцидент подает ужасающий пример обращения с официальными лицами матча, особенно в эпоху, когда судьи массово уходят из футбола на низовом уровне.

Во-вторых, это скажется на сезоне «Фулхэма». Митровичу может грозить длительная дисквалификация.

Дисквалификация Паоло Ди Канио на 11 игр за то, что он толкнул рефери Пола Олкока в 1998 году, является прецедентом в данном случае, и хотя дисквалификация на три матча является минимальным результатом, более длительное наказание кажется неизбежным.

Марку Силва получает красную карточку globallookpress.com

Силва надеется, что будет принят во внимание контекст. «Да, в тот момент он толкнул рефери», — сказал он.

«Я не увидел в этом ничего совсем уж плохого. Но я надеюсь, что люди примут справедливое решение, которого заслуживает этот момент. Пенальти, красная карточка и два момента в их штрафной, где Митро был вовлечен, и никто не остановился, всем было наплевать в этих ситуациях».

Недавний безнаказанный толчок со стороны Бруну Фернандеша в адрес ассистента судьи на «Энфилде» также достоин сравнения с этой ситуацией.

Потеря Митровича огромна, особенно после того, как в этом матче он вернулся к своей лучшей игре, прервав голевую засуху отличным завершением в штрафной. Календарь «Фулхэма» проще, чем у их соперников по борьбе за топ-7, но без ключевого игрока их задача значительно усложняется.

Силва также, вероятно, столкнется с дисквалификацией. Это будет его второй матч в сезоне, поскольку он уже пропустил один матч из-за четырех желтых карточек. Ранее он заявлял о желании улучшить свое поведение на бровке, но это, очевидно, не так просто.

Он может быть страстным, но довольно сложно навести дисциплину в команде, если вы сами не дисциплинированы. Он устанавливает стандарты. Ужасно, что он был первым, кто был удален во время этого инцидента.

Результат на «Олд Траффорд» не умаляет того, что уже было достигнуто в этом сезоне. Но это не уменьшает разочарования. Главной причиной того, что 90 секунд безумия причинили столько боли, было то, что они положили конец сказке Кубка Англии.

В течение 75 минут болельщики команды Силвы мечтали об очередной белой стене на трибунах «Уэмбли». Они были выдающимися и были на пути к заслуженной победе.

Но вместо того, чтобы отпраздновать одно из своих лучших выступлений за последние годы, им пришлось смириться с последствиями красного тумана, застилающего глаза, и какой-то непростительной глупости.