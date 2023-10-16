Битва двух икон на виртуальном поле. Сравнение рейтингов Месси и Роналду в играх FIFA (EA FC)

Более двух десятилетий Криштиану Роналду и Лионель Месси были участниками одной из самых громких футбольных дискуссий, в ходе которой болельщики так и не смогли прийти к выводу, кто из них лучше. Но EA Sports, возможно, нечаянно высказала свое мнение о величайшем игроке поколения.

EA FC 24 является 19-й по счету игрой с Месси и Роналду. Криштиану появился в симуляторе на пару лет раньше, а FIFA 06 стала дебютной для Лео.

Не так давно на YouTube появился ролик со сравнением рейтингов обоих во всех футбольных симуляторах от EA. На основе видео автор Givemesports Калум Ритчи установил, кто из двух икон футбола оказался лучшим.

FIFA 06: Месси — 78, Роналду — 91

Молодой Криштиану в составе «МЮ» в 2006 году globallookpress.com

Первый симулятор, в котором представлены оба футболиста, демонстрирует существенную разницу в рейтинге: более старший из них в 20 лет уже считался признанной звездой. Месси в то время оставался чуть менее известным в свои 18, но это длилось недолго. Оба игрока вышли на мировую арену в столь юном возрасте, хотя в 2006 году Криштиану был заметно популярнее.

FIFA 07: Месси — 84, Роналду — 87

Роналду в матче АПЛ против «Ливерпуля» globallookpress.com

FIFA 07 максимально точно отражает то, на каком уровне находились эти двое в начале второй половины нулевых. Португалец опережал Лео в своем прогрессе. Он уже регулярно входил в стартовый состав «МЮ», а Месси, безусловно, был очень талантливым юнцом, но отставал от Криштиану на пару лет.

FIFA 08: Месси — 86, Роналду — 91

Роналду в «МЮ» globallookpress.com

Третий год подряд Криштиану имеет более высокий рейтинг в FIFA. Вероятно, благодаря своей ключевой роли в самой сильной на тот момент команде — «Манчестере Юнайтед» — которую мы лицезрели, Роналду получил небольшое превосходство над Месси, правда, аргентинец также стремительно развивался в игре.

FIFA 09: Месси — 90, Роналду — 91

Криштиану в «Реале», 2009 год globallookpress.com

К FIFA 09 Месси удалось значительно наверстать упущенное, и становилось все очевиднее, что однажды он получит более высокую рейтинговую карточку. Релиз этой части симулятора состоялся в конце 2008-го, когда Роналду получил первый в своей карьере «Золотой мяч», поэтому нет ничего удивительного в том, что именно он стал номером один.

FIFA 10: Месси — 90, Роналду — 89

Лионель Месси и Диего Марадона, ЧМ-2010 globallookpress.com

Наконец-то «маленькому волшебнику» были вручены его заслуженные награды: как и Роналду годом ранее, он выиграл свой первый «Золотой мяч» в конце 2009 года. С этого момента начался период, когда Месси брал главный индивидуальный приз четыре раза подряд, что ознаменовало его становление как лучшего игрока планеты на протяжении значительного отрезка.

FIFA 11: Месси — 90, Роналду — 89

Месси в составе «Барселоны» в сезоне 2011/12 globallookpress.com

К 2011 году Месси по-настоящему раскрылся, а оба игрока стали главными звездами не только испанского футбола — «Барселона» и «Реал», но и европейского. На тот момент их клубы были сильнейшими в мире наряду с «Манчестер Юнайтед», а Роналду и Месси с некоторым отрывом являлись двумя лучшими футболистами планеты.

FIFA 12: Месси — 94, Роналду — 92

Месси в составе «Барселоны» в сезоне 2012/13 globallookpress.com

Оба игрока имели впечатляющие рейтинги, однако Криштиану, возможно, чувствовал себя обделенным, не став самым высокооцененным футболистом симулятора, имея космические 92 балла. Лео оказал такое влияние на клубном уровне, что в течение этого периода своей карьеры он был непревзойден, возможно, даже всеми игроками в истории, хотя это вовсе не умаляет заслуг португальской звезды.

FIFA 13: Месси — 94, Роналду — 92

Месси в составе «Барселоны» в сезоне 2012/13 globallookpress.com

Месси оказался полноправным победителем этой битвы, ведь в 2012 году он забил невероятный 91 гол в календарном году, что, кажется, невозможно будет превзойти в ближайшее время. Роналду все еще находился в блестящей форме на этом этапе своей карьеры, но все же немного уступал извечному сопернику в глазах EA Sports.

FIFA 14: Месси — 94, Роналду — 92

Месси на ЧМ-2014 globallookpress.com

Третий год подряд обе звезды сохранили свои рейтинги на уровне 94 и 92, при этом Месси теперь перевернул ситуацию, имея более высокую оценку в пяти разных частях игры. Это произошло после того, как в четырех первых футсимах от EA Лео находился в тени Криштиану, что стало одним из величайших камбэков в истории спортивных видеоигр.

FIFA 15: Месси — 93, Роналду — 92

Месси в сезоне 2015/16 Sky Sports

Форвард «Барсы» ушел в еще больший отрыв, став пятый год подряд самым высокорейтинговым футболистом во всей игре, не говоря уже о гонке с португальским оппонентом. Удивительно, что в это время обе звезды находились в абсолютном пике своей карьеры, оставаясь на вершине почти десятилетие.

FIFA 16: Месси — 94, Роналду — 93

Месси в 2016 году FC Barcelona

Шестой год подряд победителем, по мнению EA Sports, оказался Месси, хотя оба игрока получили более высокий рейтинг, чем многие представители «Команды сезона» со своими базовыми золотыми карточками. Рейтинги этих двоих были невероятными, да и нельзя сказать, что на тот момент это было незаслуженно: дуэт шел нога в ногу в битве за звание лучшего.

FIFA 17: Месси — 93, Роналду — 94

Криштиану с трофеем чемпионата Европы globallookpress.com

В FIFA 17 Роналду наконец-то взял реванш. Это была первая игра с момента выхода FIFA 09, в которой его рейтинг превзошел рейтинг Месси. В 2016-м Криштиану помог «Реалу» выиграть первую из трех подряд Лигу чемпионов, стал победителем Евро-2016 и обладателем четвертого «Золотого мяча». Оба футболиста по-прежнему доминировали в этой особой награде.

FIFA 18: Месси — 93, Роналду — 94

Роналду в составе сборной Португалии globallookpress.com

Еще один «Золотой мяч» и приятный бонус в виде очередного года, когда Роналду стал самым рейтинговым игроком в FIFA. Ситуация была похожа на предыдущий сезон: снова успех в Лиге чемпионов, а также победа в Ла Лиге.

FIFA 19: Месси — 94, Роналду — 94

Роналду в последнем сезоне за «Реал» globallookpress.com

Нам пришлось ждать больше десятилетия, чтобы EA Sports присвоила обоим игрокам одинаковый рейтинг, что было немыслимо. Это лишь показывает, на каком уровне они находились в лучшие годы, ведь все время их награждали более высокими оценками, чем значительную часть представителей класса ICON в симуляторе.

FIFA 20: Месси — 94, Роналду — 93

Роналду в «Ювентусе» globallookpress.com

К этому времени Лео и Криштиану было уже за 30, но они не проявляли никаких признаков спада, а Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча», прервав их гегемонию.

FIFA 21: Месси — 93, Роналду — 92

Месси в 2021 году Sky Sports

После двух лет игры на одном уровне в FIFA 21 вновь возникла разница в рейтинге, и лучшим в очередной раз признали аргентинца. В тот момент болельщики задавались вопросом, сможет ли их когда-нибудь обогнать кто-то другой. Но к этой паре подкрадывался некий французский форвард, набирающий популярность в мировом футболе, по имени Килиан.

FIFA 22: Месси — 93, Роналду — 91

Лео Месси в составе «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Это был третий год подряд, когда рейтинг португальца снижался, приближаясь к показателям «обычных» игроков, причем уход из «Реала», по-видимому, способствовал этому спаду. Не стоит забывать и о возрасте португальца. Поэтому даже минимальное снижение рейтинга являлось закономерным.

FIFA 23: Месси — 91, Роналду — 90

Лео Месси в составе «Пари Сен-Жермен» в сезоне 2022/23 globallookpress.com

В последней игре франшизы FIFA Месси вновь оказался на первом месте с перевесом в одно очко. К нему присоединились четыре футболиста, набравшие 91 балл: Килина Мбаппе, Кевин де Брюйне, Карим Бензема и Роберт Левандовский. Роналду стал одним из пяти игроков, получивших 90 баллов, что свидетельствовало о прекращении доминирования этой пары.

EA FC 24: Месси — 90, Роналду — 86

Лео Месси в составе «Интер Майами» Sky Sports

EA FC 24 — это новая эра для компании и бренда, переродившегося из FIFA. И в ознаменование этой новой эры EA Sports понизила в классе, возможно, двух величайших футболистов, которых когда-либо видела игра. Обе звезды впервые выступают за пределами Европы, и на большой сцене их обогнали более молодые таланты.

Итоговый счет: Месси — 1727, Роналду — 1746

Несмотря на то что Месси был оценен выше в 12 играх, а Роналду только в шести, именно португалец получил наибольший общий рейтинг. В значительной степени это объясняется заметным разрывом между ними в первые годы. Как оказалось, их борьба всегда являлась более тесной, чем это можно было бы предположить.