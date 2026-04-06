В понедельник, 6 апреля, «Сочи» примет казанский «Рубин» в рамках 23-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

44' Подача в штрафную «Рубина», но в борьбе за мяч Марсело Алвес нарушил правила на защитнике гостей Арройо.

41' Сбивают темп казанцы, не спеша вводить мяч в игру при остановках.

39' Удаётся футболистам «Рубина» за счет владения мяча игру от своих ворот отодвинуть.

37' Удар Игнатова из пределов штрафной «Рубина», мяч выше ворот полетел.

36' Больше атакуют игроки «Сочи», гости от обороны действуют.

35' Удар Фуртадо из-за пределов штрафной «Рубина», мяч зацепив ногу одного из защитников гостей рядом со штангой пролетел.

34' Длинная передача за спины защитникам «Сочи» на Арройо обернулась «офсайдом» гостей.

32' Вновь высоко выдвинулись в прессинг игроки «Сочи», усложняя выход со своей половины поля казанцам.

30' Много борьбы в игре.

29' Возрос темп игры.

27' Удар Густаво Фуртадо со штрафного «Сочи», отразил мяч в падении вратарь «Рубина» Ставер.

26' Максим Мухин убежал один на один с вратарем «Рубина» обокрав полузащитника Кузяева и пробил из пределов штрафной гостей, спас казанцев вратарь Ставер.

24' Взяв мяч под контроль, казанцы вновь конструируют позиционную атаку.

21' Встрепенулись игроки «Сочи» после пропущенного мяча и пробуют создать угрозу воротам «Рубина».

20' Гоол! 0:1. Андерсон Арройо прорвался по правому флангу атаки «Рубина» и зряче прострелил вдоль ворот «Сочи», сыграв на опережении Руслан Безруков в одно касание послал мяч в сетку с близкого расстояния.

17' Кирилл Заика сбил в центре поля защитника «Рубина» Андерсона Арройо, повреждения получили оба футболиста, медицинские бригады приглашены оказать помощь.

16' Позиционная атака «Сочи», пока в центре поля мяч ходит от игрока к игроку.

14' Подача Михаила Игнатова в штрафную «Рубина», но до мяча не дотянулся подключившийся в атаку «Сочи» защитник Сергей Волков.

13' Продолжается игра в спокойном темпе.

11' Подача Арройо в штрафную «Сочи», надёжно на выходе мяч поймал вратарь хозяев Юрий Дюпин.

10' Продолжается затяжная позиционная атака «Рубина».

09' Внимательно встречают атаку «Рубина» игроки «Сочи», успевая в оборонительных перестроениях за передвижением мяча.

07' Позиционная атака «Рубина» развивается в середине поля.

06' Высоко встречают начало атаки «Рубина» футболисты «Сочи».

05' Заброс Ильи Рожкова из-за боковой в штрафную «Сочи», но до удара дело не довели гости.

04' В спокойном ключе начинается игра, поочерёдно команды владеют мячом.

03' Удар Игнатова из-за пределов штрафной «Рубина», мяч по центу ворот полетел и стал лёгкой добычей вратаря гостей Евгения Ставера.

02' Активное начало от «Сочи», проводят хозяева позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Сочи».

До матча

19:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, вмещающем 47 659 зрителей.

19:10 Главным судьей матча будет Никита Новиков из Петрозаводска.

Стартовые составы команд

Стартвоый состав «Сочи»

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Заика, Волков, Мухин, Коваленко, Игнатов, Фёдоров, Фуртадо.

Стартвоый состав «Рубина»

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Арройо, Рожков, Безруков, Сааведра, Грипши, Кузяев, Ходжа.

«Сочи»

Южане с большой доли вероятности покинет РПЛ после нынешнего сезона. После 22-х туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в лиге с 9-ю очками в активе. На своем поле команда играет также плохо, располагаясь на последней строчке по этому показателю. «Сочи» сумел набрать 5 очков из 33-х возможных при родных трибунах. В прошедшем туре РПЛ южане крупно уступили «Балтике» со счетом 0:4. Матчем ранее «Сочи» проиграл «Краснодару» (1:2), пропустив решающий гол на 90+5-й минуте. У команды продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «Сочи» пропустил 15 голов при 6-и забитых.

Положение «Сочи» хуже не придумаешь, ведь шансы попасть в стыковые матчи за право выступать в РПЛ очень мали, нужно выигрывать буквально каждый матч. В последних 5-и очных встречах южане трижды уступили «Рубину», однажды победили со счетом 6:0 и один раз сыграли вничью (1:1). Получится ли на сей раз доставить проблемы казанцам? Большой вопрос... Не поможет команде в отчетной встрече защитник Кирилл Заика (красная карточка).

«Рубин»

В нынешнем сезоне казанцы являются крепким середняком в РПЛ. После 22-х туров «Рубин» располагается на 8-й позиции в лиге с 30-ю очками в активе. В гостях команда выступает гораздо хуже, нежели дома. «Рубин» занимает 11-е место в лиге по результатам встреч на чужом поле, набрав всего 7 очков из 33-х возможных. В прошлом поединке РПЛ казанцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а до этого «Рубин» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0. После возобновления сезона команда проиграла только махачкалинскому «Динамо» (1:2), дважды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Рубин» забил 6 голов при 3-х пропущенных.

Во время зимней паузы руководство «Рубина» решило сменить главного тренера на Франка Артигу, который вдохнул в команду свежесть. После возобновления сезона казанцы заиграли весело. При этом, в прошедших встречах не принимал участия лучший бомбардир команды Мирлинд Даку. В 17-и встречах в нынешнем сезоне РПЛ форвард забил 9 голов. Не помогут команде в отчетной встрече Иву и Швец из-за травм.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 1 матч в рамках РПЛ. В августе 2025 года «Рубин» одержал победу в Казани со счетом 2:1. За всю историю команды сыграли между собой 12 матчей, в 6 играх победил «Рубин», в 4 «Сочи», оставшиеся 2 матча завершились вничью.

