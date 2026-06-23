Во вторник, 23 июня, сборные Англии и Ганы сыграют между собой в рамках второго тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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10' Джуд Беллингем (Англия) накоротке отыгрался с партнером, вошел в штрафную но пробить ему не дали.

09' Марвин Сеная (Гана) прорывался в штрафную через правый край, но его от мяча уверенно оттолкнул корпусом Эллиот Андерсон (Англия).

08' Джером Опоку (Гана) столкнулся с Джудом Беллингемом (Англия). На этот раз фол был со стороны европейского футболиста.

07' Деклан Райс (Англия) выполнил подачу в штрафную со стандарта, но ганские защитники уверенно вынесли мяч.

06' Кваси Сибо (Гана) ударил по ноге Нони Мадуэке (Англия) в двух метрах от штрафной и это перспективный стандарт для англичан.

05' Иньяки Уильямс (Гана) убежал в отрыв к воротам соперника, но он попал в «километровый» офсайд.

Статистика матча 87 Владение мячом 13 0 Офсайды 1 0 Фолы 1

03' Нони Мадуэке (Англия) попытался сольно прорваться в штрафную с правого фланга, но внезапно остановился и отдал пас назад защитникам.

02' С первых секунд европейская сборная взяла мяч под свой контроль и перешла в неспешную позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Англия — Гана начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Бостон Стэдиум». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

22:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:40 Сейчас в Фоксборо идет небольшой дождь при температуре +19°C, но из-за экстремальной влажности в 92% по ощущениям на стадионе около +24°C.

22:35 Главным арбитром встречи назначен Саид Мартинес из Гондураса.

22:30 Стартовый состав Англии: Пикфорд Джордан, Джеймс Рис, Конса Эзри, Гехи Марк, Спенс Джед, Андерсон Эллиот, Райс Деклан, Мадуэке Нони, Беллингем Джуд, Гордон Энтони, Кейн Гарри.

22:25 Стартовый состав Ганы: Асаре Бенджамин, Сеная Марвин, Аджеи Йонас, Опоку Джером, Менса Гидеон, Йиренки Калеб, Парти Томас, Сибо Кваси, Уильямс Иньяки, Айю Джордан, Семеньо Антуан.

22:20 Сегодняшний матч пройдет в Фоксборо на стадионе «Джилетт» (на время ЧМ переименован в «Бостон Стэдиум»), который вмещает 68 756 зрителей.

22:15 Подопечные Томаса Тухеля приехали на мундиаль исключительно за золотом. Победа над Ганой позволит им набрать 6 очков, закрыть вопрос с выходом из группы L и спокойно ротировать состав в третьем туре для отдыха лидеров перед плей-офф.

22:10 Команда Тухеля играет в атакующий и результативный футбол и находится в отличных кондициях. В первом туре англичане обыграли Хорватию (4:2) в ярком стиле. Капитан Гарри Кейн оформил дубль, а Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд забили по голу, набрав сумасшедший ход.

22:05 «Черные звезды» приехали на ЧМ доказывать, что африканский футбол готов к выигрышам на самом высоком уровне. Даже ничья против топ-сборной станет для них огромным шагом к 1/16 финала, а победа сотворит главную сенсацию недели.

22:00 Гана подходит к игре на эмоциональном подъеме после тяжелейшей победы над Панамой (1:0). Победный гол Калеб Иренки забил лишь на 90+5-й минуте встречи. Огромным плюсом для ганцев станет возвращение в центр поля Томаса Парти, который пропустил прошлый матч из-за проблем с въездом в Канаду. Из минусов — травма основного голкипера Лоуренса Ати-Зиги.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Англия — Гана. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.