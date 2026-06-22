Создаст ли Гана проблемы для Англии?

прогноз на матч второго тура группового раунда ЧМ-2026, ставка за 1.80

23 июня в рамках второго тура группы L ЧМ-2026 сыграют Англия и Гана. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Англия

Турнирное положение: Англия после стартового тура финальной части чемпионата мира уверенно лидирует в своём квартете с тремя очками.

Команда по разнице мячей опережает ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника, а также на три балла — третью в таблице Панаму и четвертую Хорватию.

Последние матчи: родоначальники футбола показали, что способны держать удар в первом поединке мундиаля, когда дважды теряли перевес в игре с Хорватией (4:2) и в итоге победили.

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В заключительной товарищеской встрече накануне североамериканского турнира «Львы» также уверенно выиграли, разгромив в нейтральных стенах Коста-Рику (3:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках разного статуса Англия выиграла, а в 12-ти последних играх не победила лишь однажды при одной ничьей.

Логично, что такая форма сулит сборной отличные шансы на три очка, не говоря уже о явном преимуществе в классе над соперником, которому остаётся надеяться на недооценку со стороны оппонентов.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Гана

Турнирное положение: Гана также набрала три пункта в стартовом туре нынешней стадии мирового форума, поэтому находится на второй строчке.

Команда только по разнице мячей уступает нынешнему соперника, а также на три балла опережает Панаму и Хорватию, которые занимают третье и четвертое места соответственно.

Последние матчи: максимум очков в первом туре ЧМ-2026 сборной принесла победа над Панамой, которую та обыграла благодаря одному голу.

А вот финальный подготовительный поединок к североамериканскому мундиалю сборная не смогла выиграть, сыграв вничью с Уэльсом (1:1) в чужих стенах.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах — контрольных и официальных — Гана пять раз проиграла при одной победе и одной ничьей.

Трудно поверить в высокие шансы африканской сборной с учетом таких выступлений, но еще больше об этом говорит то, что ей противостоит один из фаворитов турнира.

Калеб Йиренки — автор пока что единственного гола на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Англия — Гана Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Гана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Англии забивала меньше трех голов

в четырех из пяти последних матчей Гана забивала один гол

в трех последних матчах Ганы забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.24. Ничья — в 6.55, успех Ганы — в 13.81.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.31.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей европейской сборной забивали меньше трех голов. Так было и в единственном пока что поединке этих команд ранее.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах африканской команды.

1.80 Тотал меньше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Англия — Гана позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Ганы.

2.31 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Англия — Гана принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.31