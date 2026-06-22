23 июня в рамках второго тура группы L ЧМ-2026 сыграют Англия и Гана. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Англия
Турнирное положение: Англия после стартового тура финальной части чемпионата мира уверенно лидирует в своём квартете с тремя очками.
Команда по разнице мячей опережает ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника, а также на три балла — третью в таблице Панаму и четвертую Хорватию.
Последние матчи: родоначальники футбола показали, что способны держать удар в первом поединке мундиаля, когда дважды теряли перевес в игре с Хорватией (4:2) и в итоге победили.
В заключительной товарищеской встрече накануне североамериканского турнира «Львы» также уверенно выиграли, разгромив в нейтральных стенах Коста-Рику (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках разного статуса Англия выиграла, а в 12-ти последних играх не победила лишь однажды при одной ничьей.
Логично, что такая форма сулит сборной отличные шансы на три очка, не говоря уже о явном преимуществе в классе над соперником, которому остаётся надеяться на недооценку со стороны оппонентов.
Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Гана
Турнирное положение: Гана также набрала три пункта в стартовом туре нынешней стадии мирового форума, поэтому находится на второй строчке.
Команда только по разнице мячей уступает нынешнему соперника, а также на три балла опережает Панаму и Хорватию, которые занимают третье и четвертое места соответственно.
Последние матчи: максимум очков в первом туре ЧМ-2026 сборной принесла победа над Панамой, которую та обыграла благодаря одному голу.
А вот финальный подготовительный поединок к североамериканскому мундиалю сборная не смогла выиграть, сыграв вничью с Уэльсом (1:1) в чужих стенах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах — контрольных и официальных — Гана пять раз проиграла при одной победе и одной ничьей.
Трудно поверить в высокие шансы африканской сборной с учетом таких выступлений, но еще больше об этом говорит то, что ей противостоит один из фаворитов турнира.
Калеб Йиренки — автор пока что единственного гола на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Англии забивала меньше трех голов
- в четырех из пяти последних матчей Гана забивала один гол
- в трех последних матчах Ганы забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.24. Ничья — в 6.55, успех Ганы — в 13.81.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.31.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей европейской сборной забивали меньше трех голов. Так было и в единственном пока что поединке этих команд ранее.
Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах африканской команды.
Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Ганы.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.31