Ламин Ямаль был в центре внимания ещё до стартового свистка — и остаётся там и спустя долгое время после финального. 18-летняя звезда сборной Испании вышла в Атланте в стартовом составе своего первого матча на чемпионате мира, и Испания, четырьмя днями ранее опозорившаяся в сенсационной нулевой ничьей с Кабо-Верде, наконец стала похожа на чемпиона Европы: 4:0 над Саудовской Аравией. И в центре всего был Ямаль.

Результат матча Испания Мадрид 4:0 Саудовская Аравия Эр-Рияд 1:0 Ламин Ямаль 10' 2:0 Микель Оярсабаль 21' 3:0 Микель Оярсабаль 24' 4:0 Ферран Торрес 90+2' Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педро Порро, Даниэль Ольмо ( Микель Мерино 61' ), Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль ( Ферран Торрес 45' ), Алекс Баэна ( Нико Уильямс 61' ), Педри ( Фабиан Руис 70' ), Ламин Ямаль ( Ереми Пино 45' ) Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Мотеб Аль-Харби, Хассан ат-Тамбакти, Али Ладжами, Абдулела Аль-Амри ( Ала'а Аль-Хаджи 60' ), Сауд Абдулхамид, Салем Аль-Давсари, Нассер Аль-Давсари ( Халид Аль-Ганнам 90' ), Абдулла аль-Хайбари ( Абдулла аль-Хамдан 45' ), Мусаб аль-Джувайр ( Мохаммед Канно 45' ), Фирас Аль-Бурайкан ( Мохаммед Абу Аль-Шамат 60' ) Жёлтые карточки: Салем Аль-Давсари 30' (Саудовская Аравия), Мохаммед Канно 60' (Саудовская Аравия)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 12 Удары мимо 1 67 Владение мячом 33 6 Угловые удары 1 2 Офсайды 3 10 Фолы 2

Атмосфера до первого касания

В матче с Кабо-Верде Ямаля выпустили лишь на 19 минут, и Луис де ла Фуэнте настаивал, что то короткое появление — часть долгосрочного плана: вингер всё ещё аккуратно восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, полученной в апреле. К игре с Саудовской Аравией он был готов выйти с первых минут — и его выход повлиял на матч мгновенно.

Причём ещё до первого касания. Тысячи болельщиков пришли с его фамилией на спине. Каждый раз, когда его лицо появлялось на большом экране, стадион ревел. Юная звезда Испании ещё не коснулась мяча — а уже поднимала градус вечера.

А когда коснулась — преобразила первый тайм.

Испания обещала во втором матче больше желания, дерзости, скорости и бесстрашия. И всё это показала в разгроме Саудовской Аравии, а в центре всего был Ямаль. Там, где прошлый матч страдал от безынициативности, этот был ярким, прямым и полным уверенности в своих силах. А они немалые.

«Можно дать пару советов, но когда видишь игрока с такой уверенностью и свободой, он создаёт многое из того, чему я не смог бы научить, — сказал в эфире Match of the Day на BBC Sport его бывший партнёр по сборной Сесар Аспиликуэта. — Когда он на поле, он знает, как создавать моменты, обыгрывать защитников и где получить мяч. И с каждым матчем он растёт».

Неизбежный гол

Шустрый Ямаль легко проходил защитников и вёл за собой атаку Испании. Было ощущение неизбежности того, что последует — разгром с голом или голами самого Ямаля.

На 10-й минуте низкий прострел Микеля Оярсабаля прошил штрафную, и Ямаль на дальней штанге в подкате вонзил мяч в сетку — свой первый гол на чемпионатах мира, в первом же стартовом матче на турнире. Стадион в Атланте взорвался: фанаты ликовали, танцевали и скандировали имя Ямаля. Это и была та самая суперзвезда, ради которой они пришли.

Ламин Ямаль забил первй гол в матче globallookpress.com

Ламин Ямаль празднует гол globallookpress.com

Ламин Ямаль празднует гол globallookpress.com

Ламин Ямаль празднует гол globallookpress.com

Гильем Балаге в эфире 5 Live сказал, что видел, как Ямаль выходил на поле с таким видом, будто только что покорил мир. «Это высокомерие? Или уверенность? Смесь обоих, — рассуждал он. — Он избранный и хочет быть избранным. Он так счастлив в роли лидера команды. Он как-то сказал мне, что радость от футбола для него — это видеть ту же реакцию, что и когда он играл в дворовый футбол пять на пять».

Цифрами это подкрепляется не хуже эмоций. Ямаль стал седьмым игроком в истории, забившим на чемпионате мира до своего 19-летия , и лишь вторым в возрасте 18 лет или младше, кто открыл счёт в матче, — другим был 17-летний Пеле в игре Бразилии против Уэльса в 1958 году . А ещё он стал лишь вторым тинейджером после Гави (2022), забившим за Испанию на чемпионатах мира.

Неизбежные сравнения с Месси

Уэйн Руни рассыпался в комплиментах подростку — и сравнения с Лионелем Месси были неминуемы. Ямаль побил многие рекорды Месси в «Барселоне», а теперь обошёл его и на мировой сцене: аргентинцу было почти 19, когда он забил свой первый гол на чемпионате мира в 2006-м, испанец сделал это на две недели младше.

Для Месси и Криштиану Роналду именно их самоотдача и преданность — причина, по которой они оба играют на этом чемпионате мира. Они всё делали правильно. Надеюсь, Ламин Ямаль сможет так же. Что меня по-настоящему впечатляет: когда Месси пришёл в ту «Барселону», там были топ-игроки, был переходный момент с Роналдиньо. А Ямаль пришёл в «Барселону» и сборную — и это его команда, он главный. Все смотрят на него как на того, кто принесёт победу. Он был огромной частью победы на Евро и будет огромной частью этого чемпионата. Вот что впечатляет — он берёт всю инициативу на себя в таком юном возрасте. Надеюсь, что он сможет делать это следующие 15-20 лет. Уэйн Руни Бывший нападающий сборной Англии

Не только Ямаль

Магия Ямаля задала тон — и голы посыпались. Микель Оярсабаль забил дважды в течение трёх минут (на 21-й и 24-й). С двумя голами и результативной передачей он стал лишь вторым игроком с 1966 года, причастным к трём голам в первые 25 минут матча чемпионата мира.

Сборная Испании празднует победу globallookpress.com

И это был полный контраст с его же прошлой игрой. Против Кабо-Верде Оярсабаль провёл первые 30 минут, ни разу не коснувшись мяча , — первый такой случай в истории чемпионатов мира. Здесь всё было иначе. Теперь доминирование Испании отражалось и на табло. Четвёртый мяч в начале второго тайма получился авто­голом: после углового Алекса Баэны и удара Марка Кукурельи мяч от вратаря срикошетил в Хасана Аль-Тамбакти и закатился в ворота. К перерыву Испания нанесла 15 ударов против одного у соперника, а всего за матч — около 20 при девяти в створ.

Что дальше

Работа Ямаля была сделана уже к перерыву: его сняли в целях предосторожности, ведь впереди ещё матч группы против Уругвая. Победа вывела Испанию в 1/16 финала — теперь для гарантии ей хватит и ничьей с уругвайцами.

Ямаль всегда хочет получить мяч. Эта решимость и самоотдача — играть на высочайшем уровне. Но и другой вопрос: как ему остаться достаточно скромным, когда все вокруг говорят, что он — новая суперзвезда? Как сохранить голову холодной? Вот это будет главным испытанием. Томас Франк Бывший главный тренер «Тоттенхэма»

Испания продолжит аккуратно беречь свою звезду — потому что полностью здоровый Ямаль может оказаться решающим фактором на всём ЧМ. К тому моменту, когда ему исполнится 19, до финала чемпионата мира останется меньше недели.

Вопрос теперь простой: станет ли он причиной, по которой Испания туда дойдёт?