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Ламин Ямаль был в центре внимания ещё до стартового свистка — и остаётся там и спустя долгое время после финального. 18-летняя звезда сборной Испании вышла в Атланте в стартовом составе своего первого матча на чемпионате мира, и Испания, четырьмя днями ранее опозорившаяся в сенсационной нулевой ничьей с Кабо-Верде, наконец стала похожа на чемпиона Европы: 4:0 над Саудовской Аравией. И в центре всего был Ямаль.

Результат матча

ИспанияМадридИспания4:0Саудовская АравияСаудовская АравияЭр-Рияд
1:0 Ламин Ямаль 10' 2:0 Микель Оярсабаль 21' 3:0 Микель Оярсабаль 24' 4:0 Ферран Торрес 90+2'
Испания:  Унай Симон,  Пау Кубарси,  Эмерик Лапорт,  Марк Кукурелья,  Педро Порро,  Даниэль Ольмо (Микель Мерино 61'),  Родриго Эрнандес,  Микель Оярсабаль (Ферран Торрес 45'),  Алекс Баэна (Нико Уильямс 61'),  Педри (Фабиан Руис 70'),  Ламин Ямаль (Ереми Пино 45')
Саудовская Аравия:  Мохаммед Аль-Оваис,  Мотеб Аль-Харби,  Хассан ат-Тамбакти,  Али Ладжами,  Абдулела Аль-Амри (Ала'а Аль-Хаджи 60'),  Сауд Абдулхамид,  Салем Аль-Давсари,  Нассер Аль-Давсари (Халид Аль-Ганнам 90'),  Абдулла аль-Хайбари (Абдулла аль-Хамдан 45'),  Мусаб аль-Джувайр (Мохаммед Канно 45'),  Фирас Аль-Бурайкан (Мохаммед Абу Аль-Шамат 60')
Жёлтые карточки:  Салем Аль-Давсари 30' (Саудовская Аравия),  Мохаммед Канно 60' (Саудовская Аравия)

Атмосфера до первого касания

В матче с Кабо-Верде Ямаля выпустили лишь на 19 минут, и Луис де ла Фуэнте настаивал, что то короткое появление — часть долгосрочного плана: вингер всё ещё аккуратно восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, полученной в апреле. К игре с Саудовской Аравией он был готов выйти с первых минут — и его выход повлиял на матч мгновенно.

Причём ещё до первого касания. Тысячи болельщиков пришли с его фамилией на спине. Каждый раз, когда его лицо появлялось на большом экране, стадион ревел. Юная звезда Испании ещё не коснулась мяча — а уже поднимала градус вечера.

А когда коснулась — преобразила первый тайм.

Испания обещала во втором матче больше желания, дерзости, скорости и бесстрашия. И всё это показала в разгроме Саудовской Аравии, а в центре всего был Ямаль. Там, где прошлый матч страдал от безынициативности, этот был ярким, прямым и полным уверенности в своих силах. А они немалые.

«Можно дать пару советов, но когда видишь игрока с такой уверенностью и свободой, он создаёт многое из того, чему я не смог бы научить, — сказал в эфире Match of the Day на BBC Sport его бывший партнёр по сборной Сесар Аспиликуэта. — Когда он на поле, он знает, как создавать моменты, обыгрывать защитников и где получить мяч. И с каждым матчем он растёт».

Неизбежный гол

Шустрый Ямаль легко проходил защитников и вёл за собой атаку Испании. Было ощущение неизбежности того, что последует — разгром с голом или голами самого Ямаля.

На 10-й минуте низкий прострел Микеля Оярсабаля прошил штрафную, и Ямаль на дальней штанге в подкате вонзил мяч в сетку — свой первый гол на чемпионатах мира, в первом же стартовом матче на турнире. Стадион в Атланте взорвался: фанаты ликовали, танцевали и скандировали имя Ямаля. Это и была та самая суперзвезда, ради которой они пришли.

Ламин Ямаль забил первй гол в матче
Ламин Ямаль забил первй гол в матче globallookpress.com
Ламин Ямаль празднует гол
Ламин Ямаль празднует гол globallookpress.com
Ламин Ямаль празднует гол
Ламин Ямаль празднует гол globallookpress.com
Ламин Ямаль празднует гол
Ламин Ямаль празднует гол globallookpress.com

Гильем Балаге в эфире 5 Live сказал, что видел, как Ямаль выходил на поле с таким видом, будто только что покорил мир. «Это высокомерие? Или уверенность? Смесь обоих, — рассуждал он. — Он избранный и хочет быть избранным. Он так счастлив в роли лидера команды. Он как-то сказал мне, что радость от футбола для него — это видеть ту же реакцию, что и когда он играл в дворовый футбол пять на пять».

Цифрами это подкрепляется не хуже эмоций. Ямаль стал седьмым игроком в истории, забившим на чемпионате мира до своего 19-летия, и лишь вторым в возрасте 18 лет или младше, кто открыл счёт в матче, — другим был 17-летний Пеле в игре Бразилии против Уэльса в 1958 году. А ещё он стал лишь вторым тинейджером после Гави (2022), забившим за Испанию на чемпионатах мира.

Неизбежные сравнения с Месси

Уэйн Руни рассыпался в комплиментах подростку — и сравнения с Лионелем Месси были неминуемы. Ямаль побил многие рекорды Месси в «Барселоне», а теперь обошёл его и на мировой сцене: аргентинцу было почти 19, когда он забил свой первый гол на чемпионате мира в 2006-м, испанец сделал это на две недели младше.

Для Месси и Криштиану Роналду именно их самоотдача и преданность — причина, по которой они оба играют на этом чемпионате мира. Они всё делали правильно. Надеюсь, Ламин Ямаль сможет так же. Что меня по-настоящему впечатляет: когда Месси пришёл в ту «Барселону», там были топ-игроки, был переходный момент с Роналдиньо. А Ямаль пришёл в «Барселону» и сборную — и это его команда, он главный. Все смотрят на него как на того, кто принесёт победу. Он был огромной частью победы на Евро и будет огромной частью этого чемпионата. Вот что впечатляет — он берёт всю инициативу на себя в таком юном возрасте. Надеюсь, что он сможет делать это следующие 15-20 лет.Уэйн РуниБывший нападающий сборной Англии

Не только Ямаль

Магия Ямаля задала тон — и голы посыпались. Микель Оярсабаль забил дважды в течение трёх минут (на 21-й и 24-й). С двумя голами и результативной передачей он стал лишь вторым игроком с 1966 года, причастным к трём голам в первые 25 минут матча чемпионата мира.

Сборная Испании празднует победу
Сборная Испании празднует победу globallookpress.com

И это был полный контраст с его же прошлой игрой. Против Кабо-Верде Оярсабаль провёл первые 30 минут, ни разу не коснувшись мяча, — первый такой случай в истории чемпионатов мира. Здесь всё было иначе. Теперь доминирование Испании отражалось и на табло. Четвёртый мяч в начале второго тайма получился авто­голом: после углового Алекса Баэны и удара Марка Кукурельи мяч от вратаря срикошетил в Хасана Аль-Тамбакти и закатился в ворота. К перерыву Испания нанесла 15 ударов против одного у соперника, а всего за матч — около 20 при девяти в створ.

Что дальше

Работа Ямаля была сделана уже к перерыву: его сняли в целях предосторожности, ведь впереди ещё матч группы против Уругвая. Победа вывела Испанию в 1/16 финала — теперь для гарантии ей хватит и ничьей с уругвайцами.

Ямаль всегда хочет получить мяч. Эта решимость и самоотдача — играть на высочайшем уровне. Но и другой вопрос: как ему остаться достаточно скромным, когда все вокруг говорят, что он — новая суперзвезда? Как сохранить голову холодной? Вот это будет главным испытанием.Томас ФранкБывший главный тренер «Тоттенхэма»

Испания продолжит аккуратно беречь свою звезду — потому что полностью здоровый Ямаль может оказаться решающим фактором на всём ЧМ. К тому моменту, когда ему исполнится 19, до финала чемпионата мира останется меньше недели.

Вопрос теперь простой: станет ли он причиной, по которой Испания туда дойдёт?