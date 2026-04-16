Хозяева стремятся к первому полуфиналу еврокубка за 40 лет

«Ноттингем Форест» и «Порту» подходят к ответному матчу с ощущением, что всё только начинается. Ничья 1:1 в Порту оставила противостояние полностью открытым, англичане выстояли под серьёзным давлением, а португальцы не добили соперника. Теперь всё решается на «Сити Граунд». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

33' Моффи сорвал атаку «Ноттингема», повалил на газон Ндойе в центре поля. Жёлтая карточка.

32' Домингес здорово отработал в обороне и не дал пройти в центр Вейге.

31' Гомеш упал рядом с штрафной «Ноттингема», но даже сам бразилец не просил арбитра назначить штрафной.

30' Кошта довольно легко справился с ударом Жезуса из-за штрафной.

28' Ндойе вроде бы сделал неточный пас в штрафную, но Росарио пропустил мяч под ногой, а Хатчинсон не попал в створ!

26' Ндойе пытался войти в штрафную с левого фланга, но наткнулся на отбор Кошты.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 1 61 Владение мячом 39 2 Угловые удары 0 4 Фолы 2

25' Кошта забрал мяч в руки после навеса с угла поля.

24' Угловой заработал «Ноттингем».

22' Мурильо не попал в створ после стандарта.

21' Вейга тут же ответил своим фолом на Хатчинсоне.

19' Хатчинсон нарушил правила на Моффи.

18' Жезус принял мяч в штрафной, но пробить бразильцу не дали.

17' Угловой заработал «Ноттингем».

17' Игор Жезус вышел на поле вместо Криса Вуда.

16' Снова на газоне Крис Вуд. Похоже, всё-таки не сможет он продолжить игру после того ужасного фола Беднарека. Огромный кровавый отпечаток от бутсы поляка остался на колене Вуда.

15' Домингес из отличной позиции бил в ближний угол и не попал! Могли второй забивать хозяева.

14' Кошта забрал мяч в руки после навеса Уильямса.

12' ГООООООООЛ! Впереди «Ноттингем»! Гиббс-Уайт подобрал мяч у штрафной соперника и пробил низом, мяч отскочил от Росарио и перелетел через вратаря прямо в сетку ворот. 1:0, а гол Морган посвятил Эллиоту Андерсону, у которого на этой неделе случилась трагедия в семье.

11' Гиббс-Уайт простреливал на дальнюю штангу, немного не дотянулся до мяча Вуд.

10' Хатчинсон попал в соперника, пытался навесить с правого фланга.

08' Беднарек удалён с поля! На повторе ещё более жёстко выглядит фол, буквально чуть не оторвал ногу Вуду игрок «Порту». В меньшинстве продолжать будут гости, поляк подвёл команду.

07' А вот и ВАР включается в игру, кажется, что это прямая красная карточка Беднареку.

06' Ох... досталось Крису Вуду от Беднарека, прямой ногой в колено нападающему попал защитник «Порту»! Вуд держится за колено и не может подняться с газона.

04' Передача Гомеша вразрез не прошла, слишком сильно отдавал бразилец.

02' Ортега тут жеа спасает «Ноттингем»! Моффи опасно бил из штрафной, кипер сделал пару шагов из ворот и накрыл удар!

01' «Ноттингем» начал с центра, поехали!

До матча

21:55 Погода в Ноттингеме сегодня классическая для английской весны — около 13 градусов и довольно плотный туман.

21:45 Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Ортега, Кунья, Мурильо, Уильямс, Айна, Гиббс-Уайт (к), Сангаре, Домингес, Ндойе, Хатчинсон, Вуд.

«Порту»: Диогу Кошта (к), Зайду, Беднарек, Тьяго Силва, Алберто Коста, Вейга, Розарио, Фофана, Сайнс, Моффи, Гомеш.

21:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Данни Маккели, помощники арбитра: Хессел Стегстра, Ян де Врис, видеопомощник арбитра (VAR) — Иван Бебек, ассистент VAR — Зёрен Шторкс, четвёртый арбитр — Аллард Линдхаут.

«Ноттингем Форест»

Сезон у «Фореста» раздвоился. В АПЛ команда продолжает бороться за выживание и живёт в постоянном напряжении, а в Лиге Европы неожиданно добралась до стадии, где остаётся один шаг до полуфинала. И именно еврокубки пока дают надежду на спасение сезона.

Путь в Лиге Европы был неровным. На общем этапе — скромный старт и только одна победа в четырёх турах, но затем удачная серия из трёх матчей позволила зацепиться за плей-офф. Дальше — проход «Фенербахче» и нервная серия пенальти с «Мидтьюлланном». Команда Витора Перейры регулярно балансирует на грани, но каким-то образом остаётся в игре. Первый матч с «Порту» — идеальный пример. По ударам 6:16, но в итоге ничья 1:1 и рабочий результат перед ответной встречей. Это тот случай, когда «Форест» сыграл хуже, чем хотел, но лучше, чем мог.

Есть и важный нюанс перед ответкой: дома в плей-офф у «Фореста» не всё складывается удачно, а два поражения подряд на «Сити Граунд» — тревожный сигнал. При этом именно здесь они обыгрывали «Порту» на общем этапе со счётом 2:0. Возвращение Эллиота Андерсона после дисквалификации добавляет баланса в центре поля — это важно, потому что без мяча «Форесту» снова придётся много работать.

«Порту»

«Порту» перед игрой выглядит куда более стабильно. Команда Франческо Фариоли лидирует в чемпионате Португалии, а в Лиге Европы потерпела всго одно поражение. В первом матче «Порту» был активнее, создавал больше, чаще бил, но не сумел превратить преимущество в победу. В таких матчах это всегда риск — упущенные шансы имеют привычку возвращаться во второй игре.

При этом по дистанции «Порту» очень убедителен. Пятое место на общем этапе, уверенный проход «Штутгарта» (4:1 по сумме), стабильные результаты в последних неделях. Команда в хорошем ритме и понимает, как играть такие двухматчевые дуэли.

Есть, правда, один фактор, который немного сбивает уверенность: матчи против английских клубов. В этом розыгрыше уже было поражение от «Фореста» (0:2), а в целом серия против представителей АПЛ складывается тяжело. Плюс — кадровые потери в атаке и обороне, которые ограничивают вариативность. Но с точки зрения структуры игры именно «Порту» выглядит командой, способной навязать сценарий. Вопрос только в реализации и в том, как команда справится с атмосферой выездного матча.

