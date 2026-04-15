прогноз на матч Лиги Европы

16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Порту» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Порту с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» сражаются за выживание в АПЛ. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» лишь на 3 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» не сумели одолеть «Астон Виллу» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Порту» (1:1). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Лесники» нынче несколько прибавили. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно успешно противостоит «драконам». В двух очных встречах англичане победили один раз при одном паритете.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» нынешний сезон проводят весьма успешно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Порту» на 5 очков опережает «Спортинг». При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Драконы» уверенно переиграли «Эшторил» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Ноттингем Форестом» (1:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Фамаликан» (2:2).

При этом «Порту» в пяти последних матчах победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Драконы» нынче не столь стабильны. Команда до последней виктории дважды кряду сыграла вничью.

При этом «Порту» весьма надежно обороняется. Команда в среднем пропускает меньше одного мяча за матч.

В этом поединке «драконы» явно не будут рисковать. Да и не проигрывают португальцы уже восемь матчей кряду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ноттингем Форест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: «Порту» способен прибавить в плане реализации, да и оборона англичан не столь надежна.

Ставка: Проход «Порту» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке первыми отличатся «драконы».

