Автор ESPN Бил Коннелли поделился подвел итоги шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Год назад, когда Лига чемпионов перешла на формат с общим этапом вместо группового, многие топ-клубы позволили себе немного расслабиться.

«Пари Сен-Жермен» выиграл лишь один из первых пяти матчей и с трудом финишировал 15-м в таблице из 36 команд. Их наказанием стала встреча с первым номером посева — «Ливерпулем» — уже в 1/8 финала. (Правда, это стало наказанием скорее для «Ливерпуля», которому в итоге пришлось столкнуться с лучшей на тот момент командой мира).

«Реал» проиграл три из первых пяти матчей и попал в стыковом раунде на «Манчестер Сити», который не мог победить четыре игры подряд. Это была битва просто за право попасть в 1/8 финала.

За невнимательность пришлось расплачиваться реальными последствиями.

Считайте, что урок усвоен, потому что в этом сезоне тяжеловесы не валяют дурака. Из нынешних топ-12 команд рейтинга Opta 11 участвуют в Лиге чемпионов, и все они на данный момент набрали как минимум 10 очков.

«Барселона», занимающая 15-е место, находится ниже всех среди этих команд в таблице, но от пятого места ее отделяют всего три очка. Даже «Ливерпуль», который далек от своей лучшей формы, комфортно расположился на девятой строчке, всего в трех очках от второго места.

Гонка за попадание в топ-8 (дает прямой выход в 1/8 финала) обещает быть крайне напряженной в двух последних турах. Медленно запрягавшие команды — «Бенфика» Жозе Моуринью и «Олимпиакос» — подогревают борьбу за последние путевки в плей-офф, но в целом всё идет по плану.

Тем не менее, в первых шести турах мы увидели и приятные сюрпризы — будь то команды, игроки или отдельные матчи. Пока мы ждем, останется ли Хаби Алонсо главным тренером «Реала» к следующему туру ЛЧ, который пройдет в середине января, давайте проанализируем текущую ситуацию.

Но сперва — таблица

Сразу под этим абзацем — гигантская таблица общего этапа: очки, разница мячей, а также шансы каждой команды на выход в плей-офф и завоевание титула по версии суперкомпьютера Opta.

Сразу у 18 команд вероятность выхода в плей-офф составляет 97,6% или выше, еще у четырех — от 80%.

Остальные 14 участников, по сути, сражаются сейчас за два-три вакантных места. Такие команды, как «Бенфика» и «Олимпиакос», идут на взлет, тогда как у «Карабаха» стремительно заканчивается топливо.

Пожалуй, самая интересная интрига здесь — это гонка за попадание в топ-8 и прямой путевкой в 1/8 финала.

«Арсенал», «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» могут чувствовать себя вполне спокойно, но еще 9–11 команд сохраняют реальные шансы на успех, если мощно проведут два заключительных тура.

10 самых приятных сюрпризов Лиги чемпионов

1. Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

Когда в минувшее межсезонье «Ливерпуль» провел свою эпическую трансферную кампанию, я боялся, что венгр окажется лишним. Команда внезапно оказалась переполнена новыми атакующими игроками, а пара полузащитников Райан Гравенберх — Алексис Макаллистер работала в прошлом сезоне так здорово, что было легко представить, как Собослаи вытеснят из состава.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Вместо этого, несмотря на то что его просят играть буквально везде (провел не менее 270 минут на позициях «десятки», правого вингера, опорника, центрального хавбека и даже правого защитника) он лидирует в команде по минутам, ассистам, созданным моментам, ударам в створ, продвижениям мяча с помощью дриблинга и возвратам владения. А по голам, продвигающим передачам, выигранным единоборствам внизу и даже оборонительным действиям он либо второй, либо третий. Где бы вообще был этот дисфункциональный «Ливерпуль» без него?

Конечно, именно Собослаи взял на себя ответственность и реализовал пенальти, принесший «Ливерпулю» победу над «Интером» (1:0). Это важнейший результат, который немного сгладил ужасное поражение от ПСВ (1:4) в пятом туре и вернул команду в борьбу за место в топ-8. Кстати, в том матче он снова был лучшим по продвижению мяча и созданным шансам, о чем вы, вероятно, уже и так догадались.

2. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Марсель»

После шести туров лишь три игрока набрали как минимум семь очков по системе «гол+пас»: Килиан Мбаппе из «Реала», Энтони Гордон из «Ньюкасла» и...36-летний нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг. Тот самый, который прошлый сезон провел в саудовском «Аль-Кадисии» и за последние семь сезонов суммарно набрал всего шесть очков по системе «гол+пас» в ЛЧ.

Пару недель назад он оформил дубль против «Ньюкасла», а во вторник ассистировал Мейсону Гринвуду, когда тот забивал первый гол в матче с «Юнионом» (3:2).

Обамеянг в этом сезоне восхитителен во всех турнирах: в Лиге 1 он набирает в среднем 1,05 результативного действия каждые 90 минут. Это его лучший показатель с сезона 2017/18, когда он перешел из «Боруссии» в «Арсенал». (В Саудовской Аравии в прошлом году у него было всего 0,64). А в Лиге чемпионов он поднял планку еще выше — до 1,19. Прямо сейчас он находится на топ-уровне.

3. ПСВ — «Наполи» 6:2 и ПСВ — «Ливерпуль» 4:1

Нельзя сомневаться в стремлении ПСВ к зрелищности. Да, пару раз их громили, но они доказали и в третьем туре против «Наполи», и в пятом туре против «Ливерпуля», что, когда у них получается контратакующая, они могут обыграть кого угодно. Клуб из Эйндховена не будет претендовать на титул, но вы точно не захотите играть с ними на ранних стадиях плей-офф. Вы можете разгромить их, но они легко могут сделать то же самое с вами.

4. «Аталанта»

В верхней части таблицы немного сюрпризов, но «Аталанта» — это отдельная история. Сейчас клуб из Бергамо идет 12-м в Серии А, одержав лишь одну победу в последних 10 турах (после увольнения Ивана Юрича в начале ноября их результаты на внутренней арене по-прежнему оставляют желать лучшего). Все свои лучшие выступления «Аталанта» приберегла для Лиги чемпионов.

«Аталанта» обыграла «Челси» в шестом туре ЛЧ globallookpress.com

В ЛЧ «Аталанта» не проигрывает уже пять матчей кряду, а во вторник совершила камбэк в игре с «Челси» (2:1). Домашняя победа над «Атлетиком» в седьмом туре сделает их серьезным претендентом на место в топ-8 по итогам общего этапа.

5. Анан Халили («Юнион»)

Халили, которого «Юнион» приобрел у «Маккаби» полтора года назад, был лучшим игроком своей команды в ЛЧ и до этого вторника. Он успевает и обороне помогать (его 105 оборонительных действий — второй показатель в турнире), и активно продвигает мяч на чужую половину поля (второй в команде по проходам с помощью дриблинга, первый по выигранным единоборствам).

В шестом туре Халили забил два мяча в ворота «Марселя». Несмотря на то, что «Юнион» уступил французам, израильтянин был одним из лучших.

Игра с тремя защитниками требует от крайних хавбеков фактически работать за двоих, и Халили отлично справляется с этой задачей. На мой взгляд, он — в списке главных открытий текущего турнира.

6. «Реал Мадрид» — «Олимпиакос» 4:3

Оглядываясь назад, можно сказать, что этот матч стал символом сразу двух разных тенденций.

Во-первых, после неровного старта «Олимпиакос» в последнее время просто великолепен: в последних 11 матчах во всех турнирах греки потерпели лишь одно поражение. «Олимпиакос» поднялся на первое место в своем чемпионате и подобрался на расстояние двух очков к зоне плей-офф ЛЧ.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Во-вторых, игра обнажила нарастающие проблемы «Реала» в обороне: в последних шести матчах во всех турнирах они забили 11 мячей, но пропустили 10, при этом выиграв лишь две встречи из восьми. Проблемы носят комплексный характер: от травм в задней линии до плохой структуры прессинга впереди.

Но если отбросить всё это, матч получился просто фантастическим, возможно, лучшим в этом турнире. «Олимпиакос» едва не отыгрался со счета 1:3 перед заряженной домашней публикой. «Реалу» потребовалось четыре гола Килиана Мбаппе, чтобы остановить разбушевавшегося соперника.

7. Витинья («Пари Сен-Жермен»)

Он и так был одним из лучших полузащитников мира, но прямо сейчас португалец делает на поле вообще всё. Это невероятно.

Витинья и Луис Энрике globallookpress.com

Среди всех игроков турнира он первый по касаниям (700, у ближайшего преследователя — не более 540), первый по точным передачам (589 против 433), четвертый по продвигающим пасам (71), пятый по проходам с мячом (70), седьмой по забитым голам (четыре, и только один с пенальти) и даже пятый по возвратам мяча (40). Возможно, прямо сейчас Витинья действительно лучший игрок в мире.

8. «ПСЖ» — «Байер» 7:2 и «Байер» — «Манчестер Сити» 2:0

«Байер» идет четвертым в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов с девятью очками находится в категории «почти в безопасности». Учитывая, кого они потеряли прошлым летом — Хаби Алонсо, Флориана Вирца, Гранита Джаку, Джонатана Та, Пьеро Инкапье, Джереми Фримпонга, Амина Адли — это действительно солидный, нормальный результат.

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

Но к этой «нормальности» они пришли самым странным путем из возможных. Леверкузенский клуб уволил Эрика тен Хага примерно через 90 секунд после назначения. А в Лиге чемпионов «Байер» умудрился пропустить семь мячей от действующего чемпиона и при этом обыграть «Манчестер Сити» на «Этихаде». В среду против «Ньюкасла» «фармацевты» вели в счете, затем проигрывали, но в итоге — ничья.

9. «Карабах»

Признаю, месяц или два назад эта история была куда более вдохновляющей, когда они побеждали «Бенфику» и играли вничью с «Челси». «Карабах» проиграл два последних матча и упал на 22-е место в общей таблице. Им кровь из носу нужна победа над беззащитным «Айнтрахтом» в седьмом туре, чтобы удержаться в зоне плей-офф.

Но один из самых приятных аспектов такого турнира — это когда маленькие клубы зажигают перед своими трибунами, особенно против тяжеловесов. И «Карабах» сполна воспользовался этим шансом.

10. «Пафос»

Кажется, я пишу (или думаю написать) это в каждом обзоре, но черт возьми, кипрские клубы («Омония», АПОЭЛ, теперь «Пафос») прыгают выше головы. Пафос — город с населением около 40 тысяч человек на западном побережье Кипра. И с 38-летним Давидом Луизом, который грамотно руководит обороной, они демонстрируют упрямую и силовую игру в своем дебютном сезоне в ЛЧ.

В среду они едва не отобрали очки у «Ювентуса». Вполне возможно, что победа над «Славией» в последнем туре (при условии, что они не наберут очков с «Челси» в седьмом туре) может протащить их в плей-офф.

Рейтинг после шести туров

(Примечание: этот рейтинг основан на личном мнении автора, а не копирует текущую турнирную таблицу).

1. «Арсенал». В матче против «Брюгге» (3:0) оборона сыграла менее надежно, чем ожидалось — соперник нанес 18 ударов и вынудил Давида Райю совершить семь сейвов. Но «Арсенал» явно осваивает искусство побеждать на классе, делая результат еще в начале игры.

2. «Бавария». Против «Спортинга» команда Венсана Компани сделала то, что делает обычно: обрушила шквал ударов, чтобы отправить соперника в нокаут. Это случилось только после перерыва, а «Спортинг» даже ненадолго выходил вперед благодаря гостеприимному автоголу Йозуа Киммиха. Но три гола за 13 минут, включая очередной технически безупречный удар вундеркинда Леннарта Карля, сделали свое дело.

3. «Манчестер Сити» (поднялись на четыре строчки). Они слишком зависимы от голов Эрлинга Холанна, у них бывают моменты тотальной хрупкости в обороне... и при этом они в топ-4, всего в двух очках от первого места в АПЛ и выиграли 15 из последних 20 матчей во всех турнирах. Эх, всем бы быть такими «неидеальными».

«Манчестер Сити» globallookpress.com

4. «ПСЖ» (опустились на 1 строчку). Бог xG — божество нестабильное и переменчивое. Вот статистика ударов, xG и голов «ПСЖ» в последних четырех матчах:

против «Тоттенхэма»: 15 ударов, 1.85 xG, 5 голов (победа 5:3);

против «Монако»: 17 ударов, 1.33 xG, 0 голов (поражение 0:1);

против «Ренна»: 20 ударов, 2.23 xG, 5 голов (победа 5:0);

против «Атлетика»: 18 ударов, 2.05 xG, 0 голов (ничья 0:0).

Распределите эти голы иначе — и будет четыре комфортные победы. А так — две победы и ничья. Они в порядке. Недовольны реализацией, но в порядке.

5. «Челси» (опустились на 1 строчку). Не знаю, менял ли я когда-нибудь мнение о команде чаще, чем о «Челси» за последние полгода. Победа над «Барселоной» в прошлом туре ЛЧ была третьей подряд и девятой в 11 матчах. «Синие» напоминали одну из лучших команд мира. С тех пор они не выигрывали. Ничья с «Арсеналом» — это нормально, но ничья с «Борнмутом» и поражения от «Лидса» и «Аталанты» обнадеживают меньше. Общий счет на этом отрезке — 2:6. И это не просто невезение — их разница xG составляет «-3.2». Когда в последний раз играл Коул Палмер и они при этом выиграли? В финале Клубного чемпионата мира почти пять месяцев назад. Странная команда, странный сезон.

Коул Палмер globallookpress.com

6. «Интер» (опустились на 1 строчку). Слабо сыграли в шестом туре. «Ливерпуль» был шатким и уязвимым, «Интер» до этого выиграл три матча подряд с общим счетом 11:1, но в этот раз «нерадзурри» просто ничего не делали большую часть матча. Они сподобились лишь на одну попытку удара в контратаке против ужасной защиты «Ливерпуля» на переходах и создали всего 0.5 xG за матч.

7. «Реал» Мадрид (опустились на 1 строчку). Им явно не хватало Килиана Мбаппе против «Манчестер Сити», но усилий Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема (7 ударов, 1.04 xG, 0 голов) должно было хватить, чтобы надеяться на лучший исход, чем поражение со счетом 1:2. Они взвинтили давление в последние 20 минут и заставили Джанлуиджи Доннарумму сделать шесть сейвов.

8. «Тоттенхэм» (поднялись на 3 строчки). «Шпоры» выиграли лишь один из восьми матчей, и над главным тренером Томасом Франком начали сгущаться тучи, но за последние четыре дня они обыграли «Брентфорд» и «Славию» с общим счетом 5:0, причем почти без нервотрепки. Да, два из трех голов ворота «Славии» были забиты с пенальти, но молодежь — Хави Симонс и Арчи Грей — хорошо смотрелась в центре поля, а левый защитник Джед Спенс продвигал мяч как сумасшедший. Очень даже неплохо!

Хави Симонс globallookpress.com

9. «Атлетико» Мадрид (поднялись на 1 строчку). Каким-то образом команда Диего Симеоне выдает одни из самых восхитительно диких матчей в сезоне. Их ничья 4:4 с «Барселоной» в Кубке короля, возможно, была моим любимым матчем в прошлом сезоне, а в этом они уже сыграли пять игр, где было забито минимум 5 мячей. И что еще лучше: «матрасники» выиграли четыре из них! В матче против ПСВ (3:2), от которого перехватывало дыхание, было просто невероятное количество качественных моментов (общий xG — 4.9). А Александр Сёрлот был просто динамитом: гол и ассист при четырех ударах и трех созданных моментах.

10. «Барселона» (поднялись на 2 строчки). Высокая линия обороны Ханси Флика идеально сработала против «Айнтрахта»: немцы попадали в офсайд чаще (8 раз), чем наносили удары (6). Но при этом в атаке каталонцам не хватало остроты: Рафинья, Роберт Левандовский и Ламин Ямаль нанесли 8 ударов с жалким 0.4 xG. Но они все равно победили благодаря дублю Жюля Кунде.

Ламин Ямаль globallookpress.com

11. «Боруссия» Дортмунд (опустились на 3 строчки). Им немного не повезло в игре с «Будё-Глимт» (xG: 2.89 у «Дортмунда» против 1.38 у соперника), которая завершилась вничью 2:2. Но даже несмотря на попытки Нико Ковача добавить стабильности, «Боруссия» остается хрупкой в обороне. «Будё-Глимт» не умеет защищаться, зато умеет наказывать за хрупкость.

12. «Ньюкасл» (опустились на 3 строчки). После медленного старта «сороки» спаслись и взяли под контроль игру в Леверкузене, но пропустили поздний гол и довольствовались ничьей 2:2. Это, по сути, отображение всего сезона «Ньюкасла»: солидно, с большим потенциалом, но не без разочарования.

13. «Аталанта». После победы над «Челси» во вторник они проиграли лишь два из последних семи матчей против английских команд. И сделали они это, медленно перехватывая инициативу и забирая контроль.

14. «Ливерпуль» (поднялись на 1 строчку). «Ливерпулю» отчаянно нужен был хоть какой-то позитив, и они нашли его, перейдя на олдскульную схему 4-4-2 и обыграв «Интер» благодаря пенальти на 88-й минуте. Победа на «Сан-Сиро» и не обязана быть красивой.

15. «Байер» (поднялись на 2 строчки). Искусство «Лейверкузена» (Laterkusen — игра слов: later — позже + Leverkusen) по-прежнему никуда не исчезло. Поздний гол Алехандро Гримальдо принес «Байеру» ничью в матче с «Ньюкаслом». Они всё еще в гонке за место в топ-8, но и от вылета пока не застрахованы.

16. «Марсель» (поднялись на 3 строчки). Насколько шатким будет «Ливерпуль» в конце января? «Марсель» выиграл два матча подряд, и победы над «Ливерпулем» (дома) и «Брюгге» (в гостях) могут гарантировать им пропуск в 1/8 финала. В любом случае, команда Роберто Де Дзерби уже практически обеспечила себе выход в плей-офф.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

17. «Монако» (поднялись на 5 строчек). Какое-то время казалось, что матч против «Галатасарая» станет для монегасков вечером из серии «спорт — это глупая и нелогичная штука». Они нанесли 19 ударов с общим весом в колоссальные 3.37 xG, но Денис Закария не забил пенальти на 51-й минуте, и к 68-й минуте на табло всё еще горели нули. Но затем Фоларин Балогун затолкал мяч в сетку после углового, и победила команда, которая заслуживала этого.

18. «Ювентус» (поднялись на 3 строчки). «Юве» продолжает выгрызать очки, при этом демонстрируя абсолютно посредственный уровень игры. В матче против «Пафоса» спасителем «Старой синьоры» стал Уэстон Маккенни. Американец забил два гола в этом сезоне — и оба стали победными в двух последних матчах «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

19. «Спортинг» (опустились на 3 строчки). Португальцы были довольно дерзкими в Мюнхене против «Баварии», но, по сути, ничего не показали в атаке: всего четыре попытки удара, лишь одна ценностью выше 0.08 xG, а их двумя лучшими шансами забить были автогол и «почти автогол» соперника.

20. «Галатасарай» (опустились на 7 строчек). Вслед за тремя подряд победами в Лиге чемпионов последовали два разочаровывающих выступления и поражения от «Юниона» и «Монако». Ничья с «Фенербахче» в чемпионате Турции на прошлой неделе также означает, что они выиграли лишь два из последних шести матчей во всех турнирах.

21. ПСВ (без изменений). Даже с учетом поражения от «Атлетико» во вторник у них по-прежнему хорошие шансы на выход в плей-офф ЛЧ. И это здорово — ПСВ остается одной из самых зрелищных команд турнира.

ПСВ Эйндховен globallookpress.com

22. «Бенфика» (поднялись на 4 строчки). Главный плюс общего этапа ЛЧ в том, что можно неудачно стартовать и всё исправить. «Бенфика» проиграла свои первые четыре матча в ЛЧ, но они всегда были конкурентоспособны (в отличие от, скажем, «Аякса»), и в итоге ситуация изменилась. Команда Жозе Моуринью вслед за победой над «Аяксом» обыграла «Наполи», и теперь лиссабонский клуб всего в одном очке от зоны плей-офф. Николас Отаменди в свои 37 лет по-прежнему надежен в обороне.

23. «Наполи» (опустились на 5 строчек). Команда Антонио Конте делит первое место в Серии А с «Миланом» и забивают почти два гола за игру дома, но в Лиге чемпионов у них всего шесть мячей в 6 матчах. В среду их полностью переиграла возродившаяся «Бенфика» (0:2). Сложная для понимания команда.

Антонио Конте globallookpress.com

24. «Олимпиакос» (поднялись на 5 строчек). Три подряд солидных выступления — ничья с ПСВ, поражение 3:4 от «Реала» и победа 1:0 над «Кайратом» (которая была увереннее, чем счет на табло) — и шансы чемпиона Греции на проход в плей-офф стали значительно выше. Очевидно, что ключ к успеху — яркая игра Желсона Мартинша: он отыграл все 90 минут во всех трех матчах, забил два гола и совершил 27 отборов мяча, добавив к этому огромный заряд энергии в атаке.

25. «Будё-Глимт» (поднялись на 2 строчки). Как и «Брюгге», они слишком открыты в обороне и иногда доводят принцип «бить только из хороших позиций» до крайности, но качественные удары позволили им зацепить очко в Дортмунде против «Боруссии». Норвежцы, вероятно, не пройдут дальше, но они первые по показателю xG на один удар (0.22). Как ни странно, за их игрой с мячом всегда приятно наблюдать.

26. «Брюгге» (опустились на 2 строчки). «Арсенал» слишком легко вскрыл оборону «Брюгге». Но бельгийцев всегда можно похвалить за интересную игру в атаке. Им, возможно, придется выиграть два последних матча, чтобы попасть в плей-офф.

27. «Айнтрахт» (опустились на 4 строчки). В 21 матче во всех турнирах этого сезона «Айнтрахт» забил 42 гола, но пропустил неприлично много — 46. Отправляясь в гости к «Барселоне» во вторник с 13 пропущенными мячами в последних четырех играх, план был прост: окопаться в штрафной и верить в лучшее. Гол Ансгара Кнауффа вывел «Айнтрахт» вперед. И хотя они позволили «Барсе» владеть мячом 75% времени и нанести 19 ударов, очень немногие из них были по-настоящему опасны. В итоге немцы пропустили два гола от Жюля Кунде и проиграли. Досадно.

28. «Карабах» (опустились на 3 строчки). «Карабах» уже потрепал нервы соперникам в этом турнире, играя почти одним и тем же составом в каждом матче: 9 футболистов отыграли как минимум 440 из 540 минут. Но когда дела идут наперекосяк, стабильность может означать отсутствие вариантов. Именно это стало проблемой в матче с «Аяксом» (вели 2:1, но в итоге проиграли 2:3). Найти план Б так и не удалось.

«Карабах» проиграл дома «Аяксу» globallookpress.com

29. «Юнион» (опустились на 1 строчку). Если отбросить подвиги Халили, «Юниону» нужно было побеждать «Марсель», но вместо этого — поражение. Учитывая, что дальше у них выезд к «Баварии», бельгийцам нужна домашняя победа над «Аталантой» в заключительном туре, чтобы сохранить хоть какие-то надежды на проход.

30. «Пафос». «Пафос» был головной болью для всех, кроме «Баварии». В первые 40 минут матча против «Ювентуса» они явно были лучшей командой. К сожалению, матчи длятся дольше.

Первые 40 минут (0:0): «Пафос» 0.72 xG, «Ювентус» — 0.34.

Последние 50 минут (2:0 в пользу «Юве»): «Юве» 2.31, «Пафос» — 0.39

Победа над «Славией» в 8-м туре всё еще может дать «Пафосу» шанс на выход в плей-офф, но ничья в среду была бы очень кстати.

31. «Копенгаген» (поднялись на 2 строчки). Андреас Корнелиус подкараулил рикошет и забил победный гол в ворота «Вильярреала», благодаря чему «Копенгаген» набрал шесть очков в двух матчах и внезапно просочился в топ-24. Их основной план в атаке максимально примитивен — просто «навешивай на здоровяка», но иногда это работает. Мне это нравится.

32. «Атлетик» Бильбао. «ПСЖ» нанес 18 ударов весом в 2.1 xG, пять из которых пришлись в створ (ценность post-shot xG — 1.8). Унаи Симон отбил все пять и принес «Атлетику» ничью. Баскам нужно набрать минимум четыре очка в последних двух играх (в гостях у «Аталанты» и «Спортинга»), чтобы иметь шансы на проход, но пока они живы.

33. «Вильярреал» (опустились на 2 строчки). Как и в случае с «Наполи», клубная форма здесь не конвертируется в результат. «Вильярреал» выиграл шесть матчей подряд в Ла Лиге и отстает от «Реала» (идущего вторым) всего на очко, но в Лиге чемпионов у них лишь одно очко в шести матчах. «Вильярреал» был одновременно невезучим и слабым. Домашнее поражение от «Копенгагена» (2:3) объединило в себе и то, и другое.

34. «Аякс» (поднялись на 1 строчку). Да, понадобилась аномально высокая реализация — они забили четыре гола при 1.6 xG (причем результативные удары тянули всего на 0.4 xG), но «Аякс» официально вернулся в Лигу чемпионов 2025/26 благодаря победе над «Карабахом». Их шансы на выход остаются ничтожно малыми, но они выиграли три матча подряд во всех турнирах под руководством и. о. главного тренера Фреда Грима. Весьма неплохо на фоне недавней черной полосы.

35. «Славия» Прага (опустились на 1 строчку). «Славия» вела 2:0 в первые 75 минут матча первого тура против «Будё-Глимт». Следующие 465 минут в Лиге чемпионов они проиграли с общим счетом 0:11.

36. «Кайрат» Алматы. Упустили, возможно, свой лучший шанс одержать победу, проиграв во вторник на своем поле «Олимпиакосу». Впереди еще один достойный шанс: визит «Брюгге» в седьмом туре. В заключительном туре «Кайрат» едет в гости к «Арсеналу».