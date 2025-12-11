«Реал» очень нуждался в матче, который всё перевернёт, а в итоге ещё раз пропустил нокаутирующий удар. Королевский клуб уступил дома «Манчестер Сити» после камбека гостей и ещё сильнее оживил разговоры об отставке Хаби Алонсо. Команда показала совсем не безнадёжную игру, но ошиблась в ключевых моментах, а машина Гвардиолы, даже не будучи идеальной, забрала своё.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 1:2 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Родриго 28' 1:1 Nico O'Reilly 35' 1:2 Эрлинг Холанд 43' пен. Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио ( Эндрик 79' ), Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниель Себальос ( Браим Диас 67' ), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Родриго, Гонсало Гарсия ( Арда Гюлер 58' ), Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд ( Тейьяни Рейндерс 70' ), Жереми Доку ( Натан Аке 88' ), Райан Шерки ( Омар Мармуш 70' ), Филип Фоден ( Савиньо 70' ), Николас Гонсалес, Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Антонио Рюдигер 43', Родриго 87', Alvaro Fernandez Carreras 88' — Филип Фоден 11', Nico O'Reilly 76', Бернарду Силва 90'

Статистика матча 1 Удары в створ 8 7 Удары мимо 0 52 Владение мячом 48 3 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 14 Фолы 17

На старте вообще ничего не говорило о том, что мадридцы в кризисе. Винисиус уже на старте раскачал оборону «Сити» и вывалился к штрафной, Матеш Нуньеш зацепил его на линии. Арбитр сначала показал на точку, но ВАР перенёс эпизод за пределы штрафной — Вальверде пробил с рикошетом, мяч в опасной близости прошёл мимо штанги.

Винисиус почти сразу получил и свой момент, когда Родриго прострелил низом к дальней штанге. Вини попытался аккуратно перебросить Доннарумму, но чуть-чуть не попал в створ. Однако гол всё равно был «в воздухе», а сделал его Родриго.

Альваро Каррерас выиграл силовой эпизод у Бернарду Силвы на левом фланге, «Реал» мгновенно перевёл атаку через Беллингема направо, Родриго ускорился, ушёл от О’Райли и пробил в дальний угол. Первый гол за клуб после паузы в тридцать три матча! Развить такой старт должен был помогать и Алонсо, и стадион.

Родриго празднует гол globallookpress.com

Как «Сити» перевернул всё ещё до перерыва

Проблема в том, что «Реал» сейчас не умеет долго жить в состоянии комфорта. Как только «Сити» закрепился у чужой штрафной, начали вылезать все знакомые уязвимости хозяев. После одного из угловых Йошко Гвардиол продавил Беллингема и пробил головой, Куртуа неудачно отбил перед собой, а Нико О’Райли первым оказался на мяче и добил. Игроки «Реала» требовали фол Рубена Диаша на Рюдигере, Мбаппе с лавки жестами тыкал в экран под крышей стадиона, но ВАР нарушений не нашёл.

Нико О'Райли празднует гол globallookpress.com

Дальше стало ещё хуже. Левый фланг «Сити» с Доку и О’Райли постоянно искал момент для удара — Гвардиола сознательно перегружал правую сторону, а затем переводил игру в зону, где Жереми один в один разрывал опеку. Именно из этого коридора родился эпизод с пенальти.

Доку сместился в полупространство, отдал на О’Райли, тот навесил, в штрафной Холанн пытался сыграть на опережение, Рюдигер дёрнул его за майку и буквально свалился сверху. Судья сначала позволил играть дальше, но после подсказки в наушник подошёл к монитору и указал на точку. Холанн сам подошёл к мячу и без нервов реализовал, мощно и хладнокровно развёл Куртуа с мячом по разным углам. Дважды из трёх эпизодов в штрафной ВАР оказался против «Реала». К судье, конечно, можно предъявлять претензии, но и собственные ошибки в обороне было сложно не заметить.

Игроки «Сити» празднуют гол globallookpress.com

Перед перерывом «Сити» мог добивать. После очередного навеса с фланга Куртуа вытащил сначала удар Холанна, а затем справился и с добиванием от Шерки. Команда Алонсо в эти минуты буквально висела на канатах и ждала перерыв.

«Реал» пытается отвечать и не использует шансы

Во втором тайме главное было понять, насколько команда готова играть за тренера. На этот вопрос «Реал» ответил, по крайней мере, усилием. Беллингем получил отличный момент, когда Родриго скинул ему на угол вратарской. Англичанин решил перебросить Доннарумму, но подрезал мяч чуть сильнее, чем надо, — тот улетел над перекладиной.

Момент Джуда Беллингема globallookpress.com

Винисиус снова искал мяч между линиями и дважды был близок к голу, но то не хвитало точности при ударе головой, то срезался мощный удар ножницами с лёта. В концовке Алонсо вообще совершил немыслимое, выпустив Эндрика вместо Асенсио. До этой игры некоторые болельщики «Реала» могли подумать, что юный бразилец в плену у Алонсо — настолько тренер не доверяет Эндрику в Ла Лиге.

«Сити» же переключился в прагматичный, взрослый футбол. Команда Гвардиолы не отсиживалась в штрафной, она продолжала спокойно выстраивать прессинг, через Нико Гонсалеса хладнокровно снижала темп и по возможности искала убегающего Холанна. В одном из эпизодов Шерки практически нарисовал третий гол, мягкой дугой забросил на ход норвежцу, но Куртуа в прыжке спас.

А самый яркий момент «Реала» в концовке был уже из отчаяния. Навес Каррераса, рывок Эндрика и удар головой в перекладину. «Бернабеу» даже на секунду замолчал, ведь стало понятно, что это, скорее всего, был последний шанс на камбек.

Эндрик globallookpress.com

«Реал» точно стал лучше, но всё ещё недостаточно

Для Хаби Алонсо этот вечер точно не стал приговором, но и оправданием его не назовёшь. С одной стороны, команда наконец выглядела злой, агрессивной, не проваливалась ментально. Трибуны большую часть матча поддерживали игроков, без привычных недавно затяжных свистов. С другой — результат-то остаётся тот же. «Реал» снова проиграл большой матч, снова пропустил после элементарных ошибок в обороне и снова не смог выжать максимум из своих моментов.

Руководство обязано было увидеть, как команда билась и без Мбаппе, и с разваленной линией защиты. Это, скорее, даёт Алонсо ещё немного времени, чем отнимает его, но запас прочности стремительно тает. Две победы за восемь игр для тренера «Реала» — цифра, с которой в королевском клубе долго не живут.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Сити» же в Мадриде был не идеальным, но взрослым и устойчивым. Отчётливо ощущался запас уверенности и качество, которые позволяют дожимать такие матчи без истерики. Дальше у команды Пепа «Будё-Глимт» и «Галатасарай», «Сити» имеет все основания считать эту ночь на «Бернабеу» фундаментом для ещё одного глубокого захода в плей-офф.

А сам легендарный «Бернабеу» пока что не понимает, что чувсвтует. Вроде бы есть подтверждение, что команда всё ещё способна создавать проблемы топ-соперникам, но зреет и страх, что проект Алонсо рассыплется, если ближайшая серия матчей не переведёт эти усилия в победы.