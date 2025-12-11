«Наполи» в Лиссабоне выглядел не как чемпион Италии, а как выжатая до предела команда, которая слишком долго держится на одних и тех же людях. Моуринью выжал максимум из своей «Бенфики» и довольно буднично разобрал подуставший коллектив Конте. Голы Риоса и Баррейру оформили поражение, которое серьёзно осложняет неаполитанцам жизнь в Лиге чемпионов.

Составы сразу подсветили контраст между командами. «Бенфика» Моуринью получила лишние двое суток отдыха перед матчем, плюс возможность варьировать состав. «Наполи» приехал тем же стартом, который раздавил «Ювентус» на выходных. Без Лоботки, Ангисса, Де Брёйне, Гутьерреса и Лукаку, фактически без половины основы. Конте, по сути, не из кого было выбирать. Снова тройка центральных защитников, Мактоминей — единственный мотор в центре, Нерес и Ланг между линиями, Хёйлунн — одинокий ориентир впереди.

С первых минут стало видно, кто свежее. «Бенфика» агрессивно поднималась в прессинг, душила «Наполи» в его трети, не давая спокойно разыгрывать мяч ни Бонджорно, ни Рахмани, ни Миллинковичу-Савичу. Нерес не успевал возвращаться, за его спиной постоянно открывались коридоры, а Ди Лоренцо оказался под постоянным напряжением. Ему приходилось одновременно держать ширину и страховать центральных.

«Бенфика» — «Наполи» globallookpress.com

Первый тревожный сигнал — выход один на один Ивaновича после пятки Эурснеса. Хорват бил наверняка, но вратарь «Наполи» вытащил, а на добивании Эурснес пробил мимо. Через пару минут Миллинкович-Савич сам подарил «Бенфике» момент, отдав мяч прямо в ноги всё тому же Эурснесу при розыгрыше от ворот — норвежец снова простил, пробив во внешнюю сторону сетки.

Гол Риоса как итог системного перевеса

Третьего предупреждения уже не было. Очередной выход «Бенфики» через правый фланг, навес, скидка Ивановича в центр, рикошет после борьбы Мактоминея — и Ричард Риос оказывается первым на мяче в вратарской. Колумбиец не стал узнавать, кто за кого должен был отвечать, и аккуратно протолкнул мяч под Миллинковичем-Савичем.

Гол Ричарда Риоса globallookpress.com

Этот гол был не случайностью, а логичным продолжением рисунка. «Наполи» был слишком растянут, линия защиты оседала к штрафной, линия полузащиты не успевала за быстрыми смещениями Судакова и Эурснеса внутрь. Элмас терялся между задачами, не зная, помогать Мактоминею или выдвигаться в прессинг. В итоге не делал ни то, ни другое достаточно качественно.

Ответ «Наполи» получился символическим. Самый живой эпизод — навес Нереса на рывок Ди Лоренцо, когда капитан влетел во вратарскую и пробил головой чуть мимо. Ещё был неплохой эпизод с борьбой Мактоминея на дальней штанге. А на этом всё. К перерыву у команды Конте не было ни одного удара в створ, когда у «Бенфики» набралась целая россыпь полумоментов и ударов из хороших позиций.

«Бенфика» — «Наполи» globallookpress.com

Перестройка Конте и пятка Баррейру

В перерыве Конте, как ни странно, попробовал что-то поменять. Вместо Оливеры и Бёкемы вышли Спинаццола и Политано, схема перестроилась в нечто среднее между 4-2-3-1 и 4-4-2. Стало больше ширины, фулбеки поднялись повыше, Нерес и Ланг уже играли не только в полуфлангах. На бумаге это должно было прижать «Бенфику» и навесами, и индивидуальными обводками свежих игроков.

Но Конте просто не успел дождаться эффекта. «Бенфика» провела идеальную по темпу и простоте атаку через правую бровку. Иванович стянул на себя внимание, Риос ворвался вторым темпом, получил мяч и покатил в район ближней штанги, где Баррейру изящно подкорректировал движение мяча пяткой, опередив Рахмани.

Игроки «Бенфики» празднуют гол globallookpress.com

0:2, «Да Луш» превращается в бурлящий котёл, а у «Наполи» в этот момент будто щёлкнул рубильник. Команда продолжила бегать, но исчезла вера в то, что в матч можно вернуться.

Уставший «Наполи» без плана Б

Дальше шла уже классическая работа Моуринью по счёту. «Бенфика» опустила блок ниже, стянула фланги, добавила страховки центральным защитникам. Конте бросил в бой Лукку, перешёл на 4-4-2 с двумя «столбами» и Политано с Нересом по краям. И всё равно моментов особо не было.

Самые заметные эпизоды «Наполи» после 0:2 — удар Нереса, который Трубин вытащил над перекладиной, и попытка удара от Мактоминея после острого навеса Политано. Для команды, которая в Серии А давит соперников сериями атак и ритмом, этого слишком мало. Хёйлунн, который несколько дней назад рвал оборону «Юве», в Лиссабоне просто растворился между Отаменди и Араужо.

Зато «Бенфика» даже при комфортном счёте могла организовать разгром. Павлидис, вышедший со скамейки, дважды убегал к воротам, но оба раза блестяще сыграл Милинкович-Савич, сохранив для «Наполи» более-менее пристойный счёт.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Турнирное положение и неприятная тенденция

Для «Наполи» эта командировка в Лиссабон уже далеко не единичная неудача, команда Конте проиграла все три выездных матча в Лиге Чемпионов. Теперь они болтаются в районе зоны плей-офф с запасом в одно очко — в январе всё будет решаться в играх против «Копенгагена» и «Челси».

Формулировка проста: чемпион Италии в своей стране выглядит машиной, а в Лиге Чемпионов превращается в уязвимую команду, у которой слишком короткая скамейка для такого графика. Конте после матча честно говорил о том, что «играют всегда одни и те же, и за это приходится платить». В Лиссабоне это видно особенно хорошо, но и очевидную нелюбовь Антонио к еврокубкам трудно отрицать.

Жозе Моуринью же сделал ровно то, что всегда умел. Выстроил структуру под соперника, выбил у него сильные стороны и наказал за слабости. На этом фоне усталый, тяжёлый «Наполи» выглядел чужеродным, и теперь ему нужен максимум очков в следующих матчах.