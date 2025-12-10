В Милане получился редкий для нынешнего сезона матч, когда «Ливерпуль» выглядел цельной, взрослой командой. На фоне скандального интервью Мохамеда Салаха и разговоров о шатком положении Арне Слота его футболисты выдали идеальный европейский выезд. Минимум ошибок, реализованный пенальти в концовке — и вот уже три очка едут в Ливерпуль.

Результат матча Интер Милан 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Доминик Собослаи 88' пен. Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби ( Янн Биссекк 31' ), Алессандро Бастони, Федерико Димарко ( Petar Sucic 83' ), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу ( Пётр Зелиньски 11' ), Генрих Мхитарян ( Карлос Аугусто 83' ), Луис Энрике, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам ( Анж-Йоан Бонни 83' ) Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес ( Флориан Вирц 68' ), Кёртис Джонс, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Уго Экитике, Александер Исак ( Конор Брэдли 68' ) Жёлтые карточки: Лаутаро Мартинес 13', Генрих Мхитарян 57', Алессандро Бастони 87' — Уго Экитике 39', Кёртис Джонс 73'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 6 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 13 Фолы 11

После слов Салаха о том, что клуб «бросил его под автобус» и кто-то «не хочет видеть его в команде», у руководства и Слота, по сути, не осталось выбора. Египтянин даже не был включён в заявку на «Интер». Привычную роль главной звезды и пенальтиста пришлось разделить между другими, а в итоге всё внимание забрал Доминик Собослаи. Которого, кстати, сам Салах ещё на «Элланд Роуд» ставил под сомнение как игрока правого фланга.

Слот при этом не стал выдумывать экзотику, а собрал максимально прагматичную команду. В атаке с первых минут вышла дорогущая пара форвардов Исак — Экитике, а за их спиной — ромб из Джонса, Гравенберха, Собослаи и Макаллистера. Плотный и гибкий центр поля стал главным козырем «Ливерпуля», «Интер» долго не понимал, как всех перекрыть, а вылезать в атаку большими силами ему было страшно.

Отменённый гол и травмы «Интера»

Старт у хозяев не задался, довольно быстро поле из-за травм покинули Чалханоглу и Ачерби, важные игроки центра поля и обороны. К середине тайма «Интер» был вынужден перекраиваться, на этом фоне «Ливерпуль» выглядел более собранным.

Гости создали несколько неплохих моментов — Джонс пробивал с линии штрафной, Экитике выскакивал к ближнему углу, Собослаи регулярно находил партнёров стандартами. На одном из угловых казалось, что команда Слота всё-таки добилась своего, Конате вколотил мяч головой в сетку после розыгрыша. Но повтор показал, что перед этим мяч задел руку Экитике, и длинное вмешательство ВАР завершилось ожидаемым решением. Гол отменён из-за игры рукой.

После этого «Интер» на минут десять ожил, провёл пару острых атак, а Лаутаро Мартинес заставил Алисона вытаскивать мяч после мощного удара головой. Но в целом до перерыва сценарий был комфортным для англичан.

После перерыва хозяева стали спокойнее во владении, но «Ливерпуль» почти не позволял им входить в штрафную. Ромб в полузащите работал почти без сбоев, Джонс опускался между защитниками, Собослаи подстраховывал фланг, Макаллистер искал свободные зоны между линиями. Слот ещё и вовремя освежил игру, вместо уставшего Исака вышел Вирц, а на правый фланг обороны — Конор Брэдли. И именно эти замены всё решили в концовке.

Брэдли сразу добавил агрессии, несколько раз прорезал фланг и однажды едва не выложил мяч под удар Экитике. «Интер» всё чаще откатывался к своей штрафной, и складывалось ощущение, что нулевая ничья устроит обе команды, но только до эпизода на 88-й минуте.

Падение Вирца и пенальти Собослаи

В самой концовке «Ливерпуль» в очередной раз навалился на штрафную. Экитике забросил мяч вперёд, Вирц полез за ним в борьбу с Бастони — и защитник слегка, но очень заметно дёрнул Флориана за футболку. Немецкий арбитр сначала промолчал, но тут же вмешался ВАР. По меркам Английской Премьер-лиги это не тянуло бы даже на дополнительную паузу, но у арбитра Феликса Цвайера планка, очевидно, ниже. Явный рывок за майку был, а степень «приукрашенности» падения Вирца не имела значения. Судья вернулся к полю и показал на точку.

Без Салаха ответственность легла на Собослаи. Венгр подошёл к мячу без тени сомнений и мощно вонзил мяч в левый верхний угол. Зоммер угадал направление, но никак бы не взял такой выстрел. В ответ гостевой сектор впервые за долгое время громко скандировал имя Слота. Символичный момент после недели, когда клуб жил исключительно конфликтом с Мо Салахом.

Важная победа, которая пока что ничего не меняет

«Интер» прервал длинную беспроигрышную серию в домашних матчах еврокубков, а «Ливерпуль» — наоборот, подтвердил, что «Сан-Сиро» остаётся для него комфортной ареной. Набрав двенадцать очков, команда Слота закрепилась в верхней части общей таблицы и фактически обеспечила себе спокойный выход в плей-офф.

Но для «Ливерпуля» сейчас не это самое важное. После девяти поражений в двенадцати матчах и публичного бунта главной звезды команда провела, возможно, самый взрослый матч при Слоте. Без особенной феерии, зато с характером и готовностью страдать до последней минуты. Салах в это время тренировался в одиночестве и давал новые поводы для заголовков, а команда без него доказала, что всё ещё способна выигрывать у топ-соперников — и что у Слота в раздевалке остаётся достаточно союзников, чтобы за него бороться на поле.

Тем не менее, обманываться тем, что с уходом Салаха решатся все игровые (ну, и не только) проблемы «Ливерпуля», просто нелепо. Пенальти спорный, победы могло и не быть — и совсем не факт, что на выходных не начнётся поиск новых «виновных» в очередном провале.