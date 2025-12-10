Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В Милане получился редкий для нынешнего сезона матч, когда «Ливерпуль» выглядел цельной, взрослой командой. На фоне скандального интервью Мохамеда Салаха и разговоров о шатком положении Арне Слота его футболисты выдали идеальный европейский выезд. Минимум ошибок, реализованный пенальти в концовке — и вот уже три очка едут в Ливерпуль.

Результат матча

ИнтерМиланИнтер0:1ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль
0:1 Доминик Собослаи 88' пен.
Интер:  Ян Зоммер,  Мануэль Аканджи,  Франческо Ачерби (Янн Биссекк 31'),  Алессандро Бастони,  Федерико Димарко (Petar Sucic 83'),  Николо Барелла,  Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 11'),  Генрих Мхитарян (Карлос Аугусто 83'),  Луис Энрике,  Лаутаро Мартинес,  Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни 83')
Ливерпуль:  Алисон,  Эндрю Робертсон,  Вирджил ван Дейк,  Ибраима Конате,  Джо Гомес (Флориан Вирц 68'),  Кёртис Джонс,  Алексис Мак Аллистер,  Райан Гравенберх,  Доминик Собослаи,  Уго Экитике,  Александер Исак (Конор Брэдли 68')
Жёлтые карточки:  Лаутаро Мартинес 13',  Генрих Мхитарян 57',  Алессандро Бастони 87'  —  Уго Экитике 39',  Кёртис Джонс 73'

После слов Салаха о том, что клуб «бросил его под автобус» и кто-то «не хочет видеть его в команде», у руководства и Слота, по сути, не осталось выбора.  Египтянин даже не был включён в заявку на «Интер».  Привычную роль главной звезды и пенальтиста пришлось разделить между другими, а в итоге всё внимание забрал Доминик Собослаи.  Которого, кстати, сам Салах ещё на «Элланд Роуд» ставил под сомнение как игрока правого фланга.

«Интер» – «Ливерпуль»
«Интер» – «Ливерпуль» globallookpress.com

Слот при этом не стал выдумывать экзотику, а собрал максимально прагматичную команду.  В атаке с первых минут вышла дорогущая пара форвардов Исак — Экитике, а за их спиной — ромб из Джонса, Гравенберха, Собослаи и Макаллистера.  Плотный и гибкий центр поля стал главным козырем «Ливерпуля», «Интер» долго не понимал, как всех перекрыть, а вылезать в атаку большими силами ему было страшно.

Отменённый гол и травмы «Интера»

Старт у хозяев не задался, довольно быстро поле из-за травм покинули Чалханоглу и Ачерби, важные игроки центра поля и обороны.  К середине тайма «Интер» был вынужден перекраиваться, на этом фоне «Ливерпуль» выглядел более собранным.

Чалханоглу уходит с поля
Чалханоглу уходит с поля globallookpress.com

Гости создали несколько неплохих моментов — Джонс пробивал с линии штрафной, Экитике выскакивал к ближнему углу, Собослаи регулярно находил партнёров стандартами.  На одном из угловых казалось, что команда Слота всё-таки добилась своего, Конате вколотил мяч головой в сетку после розыгрыша.  Но повтор показал, что перед этим мяч задел руку Экитике, и длинное вмешательство ВАР завершилось ожидаемым решением.  Гол отменён из-за игры рукой.

После этого «Интер» на минут десять ожил, провёл пару острых атак, а Лаутаро Мартинес заставил Алисона вытаскивать мяч после мощного удара головой.  Но в целом до перерыва сценарий был комфортным для англичан.

Конате забивает гол
Конате забивает гол globallookpress.com

После перерыва хозяева стали спокойнее во владении, но «Ливерпуль» почти не позволял им входить в штрафную.  Ромб в полузащите работал почти без сбоев, Джонс опускался между защитниками, Собослаи подстраховывал фланг, Макаллистер искал свободные зоны между линиями.  Слот ещё и вовремя освежил игру, вместо уставшего Исака вышел Вирц, а на правый фланг обороны — Конор Брэдли.  И именно эти замены всё решили в концовке.

Брэдли сразу добавил агрессии, несколько раз прорезал фланг и однажды едва не выложил мяч под удар Экитике.  «Интер» всё чаще откатывался к своей штрафной, и складывалось ощущение, что нулевая ничья устроит обе команды, но только до эпизода на 88-й минуте.

Падение Вирца и пенальти Собослаи

В самой концовке «Ливерпуль» в очередной раз навалился на штрафную.  Экитике забросил мяч вперёд, Вирц полез за ним в борьбу с Бастони — и защитник слегка, но очень заметно дёрнул Флориана за футболку.  Немецкий арбитр сначала промолчал, но тут же вмешался ВАР.  По меркам Английской Премьер-лиги это не тянуло бы даже на дополнительную паузу, но у арбитра Феликса Цвайера планка, очевидно, ниже.  Явный рывок за майку был, а степень «приукрашенности» падения Вирца не имела значения.  Судья вернулся к полю и показал на точку.

Без Салаха ответственность легла на Собослаи.  Венгр подошёл к мячу без тени сомнений и мощно вонзил мяч в левый верхний угол.  Зоммер угадал направление, но никак бы не взял такой выстрел.  В ответ гостевой сектор впервые за долгое время громко скандировал имя Слота.  Символичный момент после недели, когда клуб жил исключительно конфликтом с Мо Салахом.

Пенальти Собослаи
Пенальти Собослаи globallookpress.com

Важная победа, которая пока что ничего не меняет

«Интер» прервал длинную беспроигрышную серию в домашних матчах еврокубков, а «Ливерпуль» — наоборот, подтвердил, что «Сан-Сиро» остаётся для него комфортной ареной.  Набрав двенадцать очков, команда Слота закрепилась в верхней части общей таблицы и фактически обеспечила себе спокойный выход в плей-офф.

Но для «Ливерпуля» сейчас не это самое важное.  После девяти поражений в двенадцати матчах и публичного бунта главной звезды команда провела, возможно, самый взрослый матч при Слоте.  Без особенной феерии, зато с характером и готовностью страдать до последней минуты.  Салах в это время тренировался в одиночестве и давал новые поводы для заголовков, а команда без него доказала, что всё ещё способна выигрывать у топ-соперников — и что у Слота в раздевалке остаётся достаточно союзников, чтобы за него бороться на поле.

Тем не менее, обманываться тем, что с уходом Салаха решатся все игровые (ну, и не только) проблемы «Ливерпуля», просто нелепо.  Пенальти спорный, победы могло и не быть — и совсем не факт, что на выходных не начнётся поиск новых «виновных» в очередном провале.