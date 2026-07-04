Будет ли жесткая посадка Марокко в Канаде?

прогноз на битву за четвертьфинал ЧМ-2026, ставка за 2.05

4 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Канада и Марокко. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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Канада

Турнирное положение: Канада предсказуемо вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира со второй позиции в группе с четырьмя очками.

Команда на три пункта отстала от победителя квартета Швейцарии, а также по разнице мячей опередила третью в таблице Боснию и Герцеговину и аутсайдера Катар.

Последние матчи: в 1/16 финала ей пришлось изрядно попотеть в поединке против ЮАР, которую удалось одолеть только в компенсированное время — 1:0.

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Ранее в заключительной игре группового раунда мирового форума «Кануки» ничего не смогли противопоставить Швейцарии, проиграв 1:2.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Флорес и Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, четыре из которых были официальными в рамках ЧМ-2026, Канада выиграла трижды при четырех ничьих и одном поражении.

Такая форма не убеждает в высоких шансах сборной выиграть грядущую дуэль, ведь соперник их банально сильнее, а трибуны будут не совсем своими, поскольку игра состоится в США.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Марокко

Турнирное положение: Марокко едва не обошел в своей группе саму Бразилию, но все-таки с семью очками пробился в плей-офф со второго места.

Команда лишь по разнице мячей уступила тем же пентакампеонам, а также на четыре балла опередила третью Шотландию и на семь — последнюю в таблице Гаити.

Последние матчи: в первом раунде плей-офф «Атласские львы» драматично в серии пенальти прошли Нидерланды (1:1), хотя уступали 0:1 к 90+1-й минуте.

В предыдущей игре, которая была заключительной в групповом раунде мирового форума, африканцы без вопросом разобрались с Гаити — 4:2.

Не сыграют: травмированы — Агерд и Эззальзули, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 33-х последних матчах разного статуса Марокко проиграл лишь раз при 25-ти победах (включая в неосновное время) и восьми ничьих.

Если судить хотя бы по данным выступлениям, сборная имеет высокие шансы на выход в четвертьфинал, но также очевидно, что разница в классе на ее стороне.

Исмаэль Сайбари — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Канада — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Канада — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей Канады забивали больше двух голов

в четырех из восьми последних матчей Марокко забивал больше одного гола

в четырех из пяти последних матчей Марокко забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.76. Ничья — в 3.40, успех Канады — в 5.33.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.62.

Прогноз: в четырех из восьми последних матчей африканцы забивали больше одного гола. Так было и в их предыдущих поединках против нынешнего соперника (две встречи).

Между тем, в предпоследней игре хозяева турнира, которые уступают сопернику в классе, пропустили больше одного гола — от Швейцарии, которая также их сильнее.

2.05 Тотал Марокко больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Канада — Марокко принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал Марокко больше 1,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, поскольку такой расклад сыграл в четырех из восьми последних матчей Марокко.

2.35 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Канада — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча Канада — Марокко с коэффициентом для ставки за 2.38.