После сенсационной жеребьевки 1/8 финала путь к финалу Лиги чемпионов сезона 2025/26 теперь ясен, и некоторые из крупнейших европейских клубов встретятся лицом к лицу на пути к решающему матчу на будапештской «Пушкаш Арене».

Мадридский «Реал» снова сыграет с «Манчестер Сити» в двух важных матчах в марте, а действующие чемпионы «Пари Сен-Жермен» возобновят свое соперничество с «Челси», который обыграл их в финале клубного чемпионата мира прошлым летом.

Оба этих противостояния находятся на «Серебряном пути», где к ним присоединились «Бавария», «Аталанта», «Ливерпуль» и «Галатасарай», и только одна из этих команд выйдет в финал.

На «Синем пути» меньше прошлых победителей турнира, финалист находится в группе, в которую входят «Барселона», «Ньюкасл», «Арсенал», леверкузенский «Байер», «Будё-Глимт», «Спортинг», «Атлетико Мадрид» и «Тоттенхэм».

Первые матчи 1/8 финала состоятся 10-11 марта; ответные матчи — 17-18 марта. Осталось меньше двух недель, и портал ESPN прогнозирует, как будут развиваться эти противостояния.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПУТЬ

«Пари Сен-Жермен» против «Челси»

Европейские чемпионы против чемпионов мира, два клуба, между которыми разгорелось ожесточенное соперничество в 2000-х и 2010-х годах, поэтому эта дуэль обещает быть очень напряженной.

ПСЖ в этом сезоне показал себя не очень впечатляюще, особенно по сравнению с прошлым годом, хотя в команду Луиса Энрике, скорее всего, вернутся после травм обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и полузащитник Фабиан Руис. Это будет означать, что в сильнейшем составе ПСЖ прошлого сезона будет отсутствовать только вратарь Джанлуиджи Доннарумма — ныне выступающий за «Манчестер Сити».

«Пари Сен-Жермен» — «Монако» globallookpress.com

Эта группа игроков захочет отомстить «Челси» за поражение в финале клубного чемпионата мира ФИФА в Нью-Джерси прошлым летом, и, учитывая, что тренеру Лиаму Росеньору предстоит столкнуться с серьезным вызовом в лице Луиса Энрике, этот матч должен сложиться в пользу ПСЖ.

У «Челси» есть таланты в составе, но они не на том же уровне, что и ПСЖ, и им будет непросто в двухматчевом противостоянии.

Победители: ПСЖ

«Галатасарай» против «Ливерпуля»

Пенальти Виктора Осимхена в Стамбуле в сентябре прошлого года обеспечил «Галатасараю» победу со счетом 1:0 над «Ливерпулем» в рамках Общего этапа, что стало одним из четырех поражений подряд во всех турнирах для команды Арне Слота.

Но хотя турецкий клуб силен дома — они обыграли «Ювентус» со счетом 5:2 на своем поле в первом матче плей-офф — у них ужасная статистика выездных еврокубковых матчей, и они лишь однажды одержали победу в Англии (над «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2023 года).

Несмотря на нестабильную игру «Ливерпуля» в этом сезоне, они будут явными фаворитами на выход из этой пары, если избегут серьезного поражения в Турции. Тем не менее, Осимхен будет представлять угрозу, а сильное представительство бывших игроков Премьер-лиги в составе «Галатасарая» (Лерой Сане, Илкай Гюндоган, Марио Лемина) может помочь им преодолеть предыдущие трудности в Англии.

Победитель: «Ливерпуль»

«Реал Мадрид» против «Манчестер Сити»

Эти две команды встречались в каждом из последних четырех сезонов, а также сыграли матч общего этапа в Мадриде в декабре, поэтому сюрпризов в их следующей дуэли за место в четвертьфинале не будет.

И «Сити», и «Реал» будут считать вылет в 1/16 финала катастрофой из-за серьезных амбиций каждого клуба, но одному из них придется потерпеть поражение, и исход противостояния предсказать сложно.

«Реал» — «Ман Сити» globallookpress.com

Исторически сложилось так, что «Сити» и «Реал» побеждали друг друга по пять раз и пять раз сыграли вничью, и в этом противостоянии всё будет зависеть от того, кто из них лучше справится со звёздами соперника.

Килиан Мбаппе забил семь голов в семи матчах против «Сити», а Эрлинг Холанн — три гола в шести играх против «Реала», но ни одного в последних четырёх матчах против них.

Холанну обычно трудно противостоять Антонио Рюдигеру. Если эта борьба снова сложится в пользу «Реала», то «Реал» пройдёт дальше.

Победители: «Реал Мадрид»

«Аталанта» против «Баварии»

«Аталанта» избавила итальянский футбол от позора отсутствия команд в 1/16 финала впервые в истории Лиги чемпионов, отыгравшись после отставания в 0:2 в первом матче против дортмундской «Боруссии» и выйдя в эту стадию.

Но лидеры Бундеслиги, «Бавария», станут для команды Раффаэле Палладино совершенно другим соперником, и хотя «Аталанта» способна доставить немало проблем команде Винсента Компани, трудно представить, что они смогут представлять Италию и дальше — в четвертьфинале.

«Аталанта» — «Боруссия» globallookpress.com

«Бавария» сильна во всех аспектах, и к голевой угрозе Гарри Кейна теперь добавилось возвращение после травмы Джамаля Мусиалы. Они также показали свою безжалостность против более слабых соперников в плей-офф и рассчитывают на уверенный выход из этого противостояния.

Победитель: «Бавария»

СИНИЙ ПУТЬ

«Ньюкасл» против «Барселоны»

Эффектный дубль Маркуса Рашфорда обеспечил «Барселоне» победу со счетом 2:1 на «Сент-Джеймс Парк» в рамках общего этапа в сентябре прошлого года, а это значит, что у команды Ханси Флика остаются приятные воспоминания о недавней поездке на северо-восток Англии.

«Барселона» — «Ньюкасл» globallookpress.com

Учитывая отсутствие нескольких ключевых игроков из-за травм, включая Бруно Гимарайнша, Фабиана Шера и Тино Ливраменто, шансы команды Эдди Хау в этом противостоянии невелики. И хотя высокая линия обороны «Барселоны» может оказаться уязвимой против скорости и напора Энтони Гордона и Антони Эланги, испанская команда должна оказаться намного сильнее «Ньюкасла» в двух матчах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ответном матче на «Камп Ноу» «Ньюкаслу» необходимо иметь хорошее преимущество, созданное в первом матче, хотя на данном этапе это выглядит невыполнимой задачей.

Победители: «Барселона»

«Атлетико Мадрид» против «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» и «Атлетико» встречались всего один раз, в финале Кубка обладателей кубков 1963 года, где «шпоры» одержали победу со счетом 5:1.

Но хотя у команды Премьер-лиги есть недавний опыт выступлений в еврокубках после триумфа в Лиге Европы в прошлом сезоне, их удручающие результаты во внутреннем чемпионате — «шпоры» еще не выиграли ни одного матча в лиге в 2026 году — поставили их под угрозу вылета, и они вряд ли смогут противостоять команде Диего Симеоне.

На бумаге это выглядит как противостояние тяжеловесов, но это может быть самым односторонним матчем раунда. «Атлетико» уже не тот грозный соперник, каким был раньше, но с Александром Сёрлотом и Хулианом Альваресом в атаке и Антуаном Гризманном, который все еще показывает отличную игру в свои 34 года, трудно представить что-либо, кроме победы «Атлетико».

Победители: «Атлетико Мадрид»

«Будё-Глимт» против «Спортинга»

Сказка «Будё-Глимт» продолжается: у команды Кьетиля Кнутсена есть отличные шансы выйти в четвертьфинал после того, как они избежали встречи с «Манчестер Сити» (который они обыграли со счетом 3:1 в январе) и попали на «Спортинг».

«Буде-Глимт» — «Интер» globallookpress.com

В этом году «Будё» уже обыграл «Сити» и «Интер» в Норвегии, а также одержал победу над «Атлетико Мадрид» и «Интером» в ответном матче 1/16 финала на «Сан-Сиро». Йенс Петтер Хауге, Каспер Хог и Хакон Эвьен стали звездами турнира, и они не будут бояться «Спортинга».

Одно предостережение: «Спортинг» обеспечил себе место в первой восьмерке на групповом этапе и обыграл «ПСЖ», что делает его опасным аутсайдером. Но преимущество — и их искусственное поле за Полярным кругом — на стороне «Будё», поэтому ставьте на их победу.

Победители: «Будё-Глимт»

«Байер» против «Арсенала»

Леверкузенский «Байер» хорошо восстановился под руководством Каспера Юльманна в этом сезоне после катастрофического двухматчевого срока работы бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, но они по-прежнему находятся за пределами зоны Лиги чемпионов в Бундеслиге.

И хотя у них есть талантливые бомбардиры в лице Патрика Шика и специалиста по стандартным положениям Алекса Гримальдо, «Байер» потерял большую часть чемпионов Хаби Алонсо сезона 2023/24 и вряд ли сможет создать проблемы лидерам Премьер-лиги «Арсеналу».

«Арсенал» globallookpress.com

Это хороший матч для команды Микеля Артеты, и они могут завершить его сильной игрой в первом матче в Германии. Избежав гораздо более сложного «Серебряного пути», «Арсенал» может с уверенностью смотреть вперед как минимум до полуфинала, ведь в четвертьфинале победителя этого противостояния ждут матчи против «Будё-Глимта» или «Спортинга».

Победитель: «Арсенал»

Прогноз на дальнейшие матчи турнира

«Серебряный» и «Синий» пути обеспечивают прямой путь к финалу, кто же окажется в Будапеште в конце мая, борясь за титул Лиги чемпионов?

«Синий путь», похоже, обречен на полуфинал между «Барселоной» и «Арсеналом», но, учитывая, что «канонирам», вероятно, предстоит изнурительная борьба в Премьер-лиге с «Манчестер Сити», можно ставить на преимущество «Барселоны», которая выйдет в финал.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов-2025/2026 ru.uefa.com

Предсказать исход матча на «Серебряном пути» гораздо сложнее, учитывая множество равных по силе противостояний в 1/8 финала, но, основываясь на приведенных выше прогнозах, можно поставить на полуфинал между «Реалом» и «Баварией», где «Бавария» одержит победу и встретится с «Барселоной» в финале.

И снова финал «Класико» между «Реалом» и «Барселоной» будет так близок, но в то же время так далек!