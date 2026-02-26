Первая игра в Лиссабоне была слишком громкой для 1/16 финала. История с обвинениями Джанлуки Престианни в расистских оскорблениях, дисциплинарная линия УЕФА, временное отстранение и, конечно, красная карточка Жозе Моуринью за протесты, из-за которой он не имел права появиться у кромки поля в Мадриде. В итоге «Реал» прошёл дальше, но сделал это слишком тревожно. 2:1 в ответном матче и 3:1 по сумме не должны обманывать, «Бенфика» не была статистом. А «Мадрид» снова выглядел командой, которая слишком часто сама создаёт себе проблемы.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 2:1 Бенфика Лиссабон 0:1 Рафаэл Силва 14' 1:1 Орельен Чуаэми 16' 2:1 Винисиус Жуниор 80' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио ( Давид Алаба 77' ), Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде, Арда Гюлер ( Cesar Palacios 84' ), Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинга ( Франко Мастантуоно 77' ), Гонсало Гарсия ( Тиаго Питарч Пинар 84' ), Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras ( Фран Гарсия 90' ) Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Амар Дедич, Андреас Шельдеруп ( Энцо Барренечеа 85' ), Рафаэл Силва, Фредрик Аурснес ( Франьо Иванович 85' ), Ричард Риос, Леандро Баррейро Мартинс ( Sidny Lopes Cabral 90' ), Вангелис Павлидис Жёлтые карточки: Рауль Асенсио 57', Cesar Palacios 90+6' — Ричард Риос 35', Николас Отаменди 51'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 3 56 Владение мячом 45 4 Угловые удары 7 2 Офсайды 0 16 Фолы 10

Начало у «Реала» получилось странным и даже беспечным, особенно для команды, которая выходила с перевесом после первого матча. «Бенфика» сразу встречала высоко, давила на Куртуа и заставляла оборону принимать решения быстрее, чем ей хотелось.

На 14-й минуте «Бернабеу» ещё не успел разогреться, а счёт уже заставил стадион напрячься. «Реал» провалился позиционно, мяч дошёл до прострела с фланга, Асенсио едва не срезал его в свои ворота, Куртуа вытащил на рефлексе — и тут же Рафа Силва оказался первым на добивании. Гол выглядел буднично, но точно нарушил мадридское спокойствие, 1:0 на табло, ничья по сумме встреч.

Гол Рафы Силвы globallookpress.com

Чуамени забил в стиле Крооса, Куртуа продолжал спасать

То, что отличает «Реал» даже в плохие отрезки, — он умеет мгновенно менять игру одним эпизодом. «Бенфика» только успела почувствовать вкус крови, как получила в ответ.

На 16-й минуте, спустя две минуты после гола гостей, Феде Вальверде не стал грузить в штрафную на удачу, а отдал тонкий пас назад, в зону под удар. И там оказался Орельен Чуамени, который аккуратно положил мяч впритирку со штангой. Это был его первый гол в Лиге Чемпионов, а по исполнению он напоминал фирменный бильярдный выстрел Тони Крооса. 1:1 — и «Реал» снова впереди, но ощущение устойчивости у команды Арбелоа так и не появилось.

Гол Орельена Чуамени globallookpress.com

«Реал» вроде бы постепенно забирал инициативу, но делал это слишком лениво. Было много странных перемещений и ситуаций, когда защитники и полузащитники менялись ролями без особой идеи. В отдельных фазах Каррерас поднимался настолько высоко, что мешал Винисиусу, Рюдигер вынужденно смещался шире, а кто-то из центра (Чуамени или Камавинга) проваливался вниз, чтобы залатать дыру. Смотрелось это не как хитрый план, а как попытка выдумать что-то на ходу.

У «Бенфики» же были чёткие идеи. Очень живо выглядел Ричард Риос, универсальный колумбиец, который вышел вместо отсутствующего Престианни и добавил энергии в середину. До перерыва он проверил Куртуа ударом низом, а бельгиец снова вытянулся в угол и позволил «Реалу» спокойно доигрывать тайм.

«Реал» тоже отвечал. Арда Гюлер даже забил после суматохи у ворот и добиваний, но гол отменили — в офсайде оказался Гонсало, полуавтоматическую систему ВАР не обманешь. На «Бернабеу» это не первый случай, когда радость обрывается миллиметрами во вне игры, но по такой игре отменённый гол воспринимался особенно болезненно, «Реал» мог закрыть матч раньше и не сделал этого.

«Реал Мадрид» — «Бенфика» globallookpress.com

Параллельно матчу на поле шла почти театральная история — отсутствие Жозе Моуринью превратилось в отдельное шоу. Это был его первый матч на «Бернабеу» в статусе тренера соперника после мадридского периода 2010–2013, и журналисты буквально охотились за португальцем по стадиону. Для него даже подготовили место в ложе, с сервировкой и хамоном, как полагается главному гостю вечера. Но в кадре Жозе так и не появился.

В какой-то момент испанские СМИ выдали версию, что Моуринью смотрел матч, оставаясь в командном автобусе, а на пресс-конференции ассистент Жоау Тралхау лишь подлил масла в огонь фразой в духе: «Рано или поздно вы всё узнаете». Как ни крути, даже в отсутствие на бровке Моуринью ухитрился перетянуть на себя кусок внимания «Бернабеу».

Жозе Моуринью на трибуне в первом матче с «Реалом» globallookpress.com

«Бенфика» продолжала огрызаться, а «Реал» потерял Асенсио

После перерыва «Реал» попытался больше владеть и меньше бегать за мячом. Даже были моменты у Вальверде и Трента, который в атаке выглядит как мощная вторая волна. Но проблема не исчезла, стоило «Реалу» чуть ослабить хватку, как «Бенфика» снова находила пространство и шла вперёд. Громче всего стадион реагировал на удар Рафы Силвы, который попал в перекладину ударом в стиле Рикарду Куарежмы из-за штрафной. Даже Куртуа, как показалось на повторе, не успевал бы дотянуться до мяча, попади он в створ.

А затем случилось то, что испортило вечер «Реалу» даже на фоне победы. Рауль Асенсио столкнулся с Камавингой и получил тяжёлую травму после неудачного приземления. Испанца унесли на носилках, с фиксатором на шее. Вокруг «Реала» и так достаточно вопросов по обороне, а тут ещё один удар по самой проблемной позиции у Арбелоа. На концовку вышел Алаба, редкий гость на поле в последнее время, и «Реалу» нужно было просто доиграть матч без привозов.

Асенсио оказывают помощь globallookpress.com

Винисиус большую часть матча был не той версией себя, которая поджигает фланг каждым касанием. Бразильца плотно держал Амар Дедич, а примерно 4 тысячи болельщиков «Бенфики» свистели так, будто матч снова проходит на «Да Луш». Винисиус бесился, искал момент, но долго ничего не находил. А на 80-й минуте игра на секунду раскрылась. В центре поля возникла хаотичная борьба за мяч, Вальверде его выцарапал и дал передачу вперёд, а Винисиус впервые за вечер увидел перед собой коридор. Дальше всё было предсказуемо и оттого идеально — рывок, уход от Отаменди, удар низом в дальний, 2:1.

Празднование тоже было продолжением той самой истории из Лиссабона. Винисиус снова пошёл к угловому флажку и станцевал практически тем же образом, который обсуждали неделю. Только теперь это был не спорный момент, а финальная печать на билете в 1/8 финала.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Реал» прошёл, но вопросы никуда не делись

На табло всё выглядит приемлемо, «Реал» забил два, прошёл дальше и избежал нервного финального штурма. По игре — вопросов хватает. Мадридская оборона снова выглядела слишком уязвимой в переходах, а Куртуа снова был тем, кто закрывает системные дыры своей обороны.

Но есть и хорошие новости. Чуамени и Вальверде отлично чувствуют себя в обновлённых ролях на поле, плюс у «Реала» никуда не уходит привычный «спасательный круг» с розыгрышами на флангах под прострелы в центр. Даже без Мбаппе эта модель сработала, а в целом у королевского клуба в нынешней ЛЧ это один из самых стабильных способов создавать моменты.

В 1/8 финала мадридский «Реал» получит «Манчестер Сити» или «Спортинг». Главный момент сезона и новой эры без Анчелотти у мадридского «Реала» впереди, уже в начале весны станет ясно, насколько команда к нему готова.