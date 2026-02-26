Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ювентус» отыграл три мяча после 2:5 в Стамбуле, провёл больше часа вдесятером, загнал «Галатасарай» в его штрафную и дотащил матч до дополнительного времени. Но в овертайме сказалась разница в свежести и глубине состава, голы Виктора Осимхена и Барыша Алпера Йылмаза отправили турецкий клуб в 1/8 финала. 3:2 в матче, 7:5 по сумме — и горечь, которая смешалась с аплодисментами.

Результат матча

ЮвентусТуринЮвентус3:2ГалатасарайГалатасарайСтамбул
1:0 Мануэль Локателли 37' пен. 2:0 Федерико Гатти 70' 3:0 Уэстон Маккенни 82' 3:1 Виктор Осимхен 105+1' 3:2 Baris Alper Yilmaz 119'
Ювентус:  Маттиа Перин,  Пьер Калюлю (Филип Костич 109'),  Федерико Гатти,  Ллойд Келли,  Уэстон Маккенни,  Теун Коопмейнерс,  Мануэль Локателли (Луа Опенда 109'),  Хефрен Тюрам,  Шику Консейсау (Эдон Жегрова 68'),  Джонатан Дэвид (Жереми Бога 68'),  Кенан Йылдыз (Фабио Миретти 103')
Галатасарай:  Угурджан Чакыр,  Исмаил Якобс (Мауро Икарди 87'),  Абдюлькерим Бардакджи,  Давинсон Санчес,  Ноа Ланг (Саша Боэ 59'),  Габриэл Сара (Илкай Гюндоган 71'),  Марио Лемина (Эрен Эврен Эльмалы 87'),  Лукас Торрейра (Уилфрид Синго 103'),  Роланд Шаллаи (Лерой Зане 59'),  Виктор Осимхен,  Baris Alper Yilmaz
Жёлтые карточки:  Ллойд Келли 25',  Кенан Йылдыз 31',  Карло Пинсольо 41'  —  Виктор Осимхен 14',  Роланд Шаллаи 34',  Габриэл Сара 60',  Угурджан Чакыр 111'
Красная карточка:  Ллойд Келли 48' (Ювентус)

Ситуация у «Ювентуса» была тяжёлой ещё до стартового свистка.  После стамбульского коллапса «Юве» подходил к ответной встрече на фоне серии неудач, с критикой за отсутствие характера и с кадровыми проблемами.  Спаллетти не стал делать вид, что всё в порядке, после ошибок последних недель в воротах появился Маттиа Перин, а не Ди Грегорио.  Из-за дисквалификаций и травм Маккенни опустился на позицию левого защитника, Бремер остался на скамейке.

Трибуны «Альянца» включились задолго до начала.  Просили «одиннадцать львов» — и получили именно их, с первых минут «Юве» забыл об осторожности.  Туринцы сразу создали два быстрых шанса для Гатти и Копмейнерса, оба после подач, оба из убойных позиций.  Мяч в сетку не влетел, но настрой был понятен, «Ювентус» ещё не сдался.

Фанатский сектор «Ювентуса»
Фанатский сектор «Ювентуса» globallookpress.com

«Галатасарай» приехал с идеей пересидеть стартовый шторм и жалить на контратаках.  Компактные 4-4-2, плотность в центре, постоянные паузы — классика ответных игр с преимуществом.  Турки охотно сбивали темп, подолгу лежали после контактов, выводили матч из ритма, а Спаллетти в технической зоне кипел почти с первых минут.  Но при всей оборонительной направленности гости не были беззубыми, Осимхен постоянно искал пространство за спиной защитников, и Перин уже в дебюте выручил после его опасного удара.

«Юве» долго не мог найти удар из убойной позиции, но на 37-й минуте давление всё-таки конвертировалось в момент.  Ошибка в обороне гостей, навес, и Тюрама сбили в штрафной.  Пенальти уверенно реализовал Мануэль Локателли — 1:0, Турин поверил.  Важно, что после гола хозяева не стали брать паузу.  Были ещё удары издали, плотный прессинг, попытки Йылдыза обострить с фланга.  Но второго мяча до перерыва не случилось.  И это ощущение «недобитости» зависло над матчем.

Гол Локателли с пенальти
Гол Локателли с пенальти globallookpress.com

Красная Келли и камбек вопреки логике

Через две минуты после перерыва всё могло закончиться для «Ювентуса».  Ллойд Келли высоко выпрыгнул в борьбе за мяч и неудачно приземлился на голень Йылмазу.  Арбитр Жоау Пиньейру показал жёлтую, а после просмотра ВАР — прямую красную.  Решение показалось чрезмерным, но его не отменили.  «Юве» оставался вдесятером и по сумме игр всё ещё уступал в два мяча.

Удаление Келли
Удаление Келли globallookpress.com

Когда надежды на камбек начали таять, у игроков «Ювентуса» что-то щёлкнуло.  Вместо того чтобы сесть глубже, хозяева заметно добавили в темпе.  Парадоксально, но численное меньшинство сняло внутренний зажим, команда пошла вперёд без расчёта на контроль.  «Галатасарай» в этот момент играл слишком аккуратно, будто матч уже склонялся в его пользу.  Спаллетти перестроил структуру, выпустил свежих игроков, усилил фланги.  На 70-й минуте пришёл второй гол, после флангового эпизода мяч оказался у Федерико Гатти, который протолкнул его в сетку. 2:0, теперь нужен был всего один.

Федерико Гатти
Федерико Гатти globallookpress.com

Последние 20 минут основного времени просто обязаны были стать частью туринской мифологии.  Казалось, она пишется прямо на глазах, а проиграть такой «Юве» просто не может.  Тюрам убежал один на один — не переиграл вратаря.  Почти сразу Йылдыз с близкой дистанции попал в штангу.  Турки теряли уверенность, спорили друг с другом, Осимхен активно высказывал партнёрам.  И на 82-й минуте «Альянц» наконец-то взорвался — подача Копмейнерса, и Уэстон Маккенни, тот самый вынужденный левый защитник, замкнул её головой. 3:0.  По сумме встреч счёт стал 5:5.  «Юве» сделал то, что до матча считалось фантастикой, ещё и без одного игрока.

Гол Маккенни
Гол Маккенни globallookpress.com

Один момент — и вся сказка сгорает

В дополнительное время всё решали детали.  «Ювентус» по инерции продолжал атаковать, хотя играл вдесятером уже больше часа.  На 96-й минуте у хозяев шанс, который мог, даже обязан был переписывать историю итальянских клубов в Лиге Чемпионов.  Бога вырезал передачу с фланга, мяч оказался у Маккенни по центру, вместо удара последовал пас на Жегрову, и тот пробил...  мимо.  В этот момент ещё не написанный миф о великом камбеке разрушился, ключевая точка сюжета не сложилась.

Эдон Жегрова
Эдон Жегрова globallookpress.com

«Галатасарай» всё это время нервно терпел — и наконец-то дождался.  В конце первого овертайма Йылмаз нашёл передачей Осимхена, который удержался на грани офсайда и пробил под Перином. 3:1.  Всё, что «Юве» строил полтора часа, испарялось вместе с надеждой в глазах футболистов.  Во втором овертайме сил уже откровенно не хватало.  Ещё один опасный момент был у Жегровы, в этот раз справился вратарь.  А контратака гостей на 115-й минуте поставила точку, Йылмаз забил второй мяч и оставил стадиону лишь воспоминания об эйфории основного времени.

Игроки «Галатасарая» празднуют гол
Игроки «Галатасарая» празднуют гол globallookpress.com

Матч получился странным с точки зрения эмоций — вроде бы вылет, но под аплодисменты стоя от всей арены и всего города.  Потому что это был другой «Ювентус» по сравнению с тем, что терял очки в феврале и рассыпался в Стамбуле.  Команда, которая вдесятером давила до последнего, играла на пределе и вернула болельщикам ощущение, что характер у неё всё ещё есть.

Да, результат — отсутствует.  Да, ошибки первой встречи и спорная красная повлияли на развязку.  Но этот матч стал важнее сухого факта «вылетел в плей-офф», Спаллетти получил доказательство, что команда способна играть с максимальной самоотдачей.  Теперь этот уровень нужно держать в чемпионате, где борьба за четвёртое место становится единственным оставшимся ориентиром.  В Европе «Юве» остановился в шаге от подвига.  И это, пожалуй, самое болезненное расстояние в футболе.