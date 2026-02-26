«Ювентус» отыграл три мяча после 2:5 в Стамбуле, провёл больше часа вдесятером, загнал «Галатасарай» в его штрафную и дотащил матч до дополнительного времени. Но в овертайме сказалась разница в свежести и глубине состава, голы Виктора Осимхена и Барыша Алпера Йылмаза отправили турецкий клуб в 1/8 финала. 3:2 в матче, 7:5 по сумме — и горечь, которая смешалась с аплодисментами.

Результат матча Ювентус Турин 3:2 Галатасарай Стамбул 1:0 Мануэль Локателли 37' пен. 2:0 Федерико Гатти 70' 3:0 Уэстон Маккенни 82' 3:1 Виктор Осимхен 105+1' 3:2 Baris Alper Yilmaz 119' Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калюлю ( Филип Костич 109' ), Федерико Гатти, Ллойд Келли, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Мануэль Локателли ( Луа Опенда 109' ), Хефрен Тюрам, Шику Консейсау ( Эдон Жегрова 68' ), Джонатан Дэвид ( Жереми Бога 68' ), Кенан Йылдыз ( Фабио Миретти 103' ) Галатасарай: Угурджан Чакыр, Исмаил Якобс ( Мауро Икарди 87' ), Абдюлькерим Бардакджи, Давинсон Санчес, Ноа Ланг ( Саша Боэ 59' ), Габриэл Сара ( Илкай Гюндоган 71' ), Марио Лемина ( Эрен Эврен Эльмалы 87' ), Лукас Торрейра ( Уилфрид Синго 103' ), Роланд Шаллаи ( Лерой Зане 59' ), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz Жёлтые карточки: Ллойд Келли 25', Кенан Йылдыз 31', Карло Пинсольо 41' — Виктор Осимхен 14', Роланд Шаллаи 34', Габриэл Сара 60', Угурджан Чакыр 111' Красная карточка: Ллойд Келли 48' (Ювентус)

Статистика матча 9 Удары в створ 8 13 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 9 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 17 Фолы 14

Ситуация у «Ювентуса» была тяжёлой ещё до стартового свистка. После стамбульского коллапса «Юве» подходил к ответной встрече на фоне серии неудач, с критикой за отсутствие характера и с кадровыми проблемами. Спаллетти не стал делать вид, что всё в порядке, после ошибок последних недель в воротах появился Маттиа Перин, а не Ди Грегорио. Из-за дисквалификаций и травм Маккенни опустился на позицию левого защитника, Бремер остался на скамейке.

Трибуны «Альянца» включились задолго до начала. Просили «одиннадцать львов» — и получили именно их, с первых минут «Юве» забыл об осторожности. Туринцы сразу создали два быстрых шанса для Гатти и Копмейнерса, оба после подач, оба из убойных позиций. Мяч в сетку не влетел, но настрой был понятен, «Ювентус» ещё не сдался.

Фанатский сектор «Ювентуса» globallookpress.com

«Галатасарай» приехал с идеей пересидеть стартовый шторм и жалить на контратаках. Компактные 4-4-2, плотность в центре, постоянные паузы — классика ответных игр с преимуществом. Турки охотно сбивали темп, подолгу лежали после контактов, выводили матч из ритма, а Спаллетти в технической зоне кипел почти с первых минут. Но при всей оборонительной направленности гости не были беззубыми, Осимхен постоянно искал пространство за спиной защитников, и Перин уже в дебюте выручил после его опасного удара.

«Юве» долго не мог найти удар из убойной позиции, но на 37-й минуте давление всё-таки конвертировалось в момент. Ошибка в обороне гостей, навес, и Тюрама сбили в штрафной. Пенальти уверенно реализовал Мануэль Локателли — 1:0, Турин поверил. Важно, что после гола хозяева не стали брать паузу. Были ещё удары издали, плотный прессинг, попытки Йылдыза обострить с фланга. Но второго мяча до перерыва не случилось. И это ощущение «недобитости» зависло над матчем.

Гол Локателли с пенальти globallookpress.com

Красная Келли и камбек вопреки логике

Через две минуты после перерыва всё могло закончиться для «Ювентуса». Ллойд Келли высоко выпрыгнул в борьбе за мяч и неудачно приземлился на голень Йылмазу. Арбитр Жоау Пиньейру показал жёлтую, а после просмотра ВАР — прямую красную. Решение показалось чрезмерным, но его не отменили. «Юве» оставался вдесятером и по сумме игр всё ещё уступал в два мяча.

Удаление Келли globallookpress.com

Когда надежды на камбек начали таять, у игроков «Ювентуса» что-то щёлкнуло. Вместо того чтобы сесть глубже, хозяева заметно добавили в темпе. Парадоксально, но численное меньшинство сняло внутренний зажим, команда пошла вперёд без расчёта на контроль. «Галатасарай» в этот момент играл слишком аккуратно, будто матч уже склонялся в его пользу. Спаллетти перестроил структуру, выпустил свежих игроков, усилил фланги. На 70-й минуте пришёл второй гол, после флангового эпизода мяч оказался у Федерико Гатти, который протолкнул его в сетку. 2:0, теперь нужен был всего один.

Федерико Гатти globallookpress.com

Последние 20 минут основного времени просто обязаны были стать частью туринской мифологии. Казалось, она пишется прямо на глазах, а проиграть такой «Юве» просто не может. Тюрам убежал один на один — не переиграл вратаря. Почти сразу Йылдыз с близкой дистанции попал в штангу. Турки теряли уверенность, спорили друг с другом, Осимхен активно высказывал партнёрам. И на 82-й минуте «Альянц» наконец-то взорвался — подача Копмейнерса, и Уэстон Маккенни, тот самый вынужденный левый защитник, замкнул её головой. 3:0. По сумме встреч счёт стал 5:5. «Юве» сделал то, что до матча считалось фантастикой, ещё и без одного игрока.

Гол Маккенни globallookpress.com

Один момент — и вся сказка сгорает

В дополнительное время всё решали детали. «Ювентус» по инерции продолжал атаковать, хотя играл вдесятером уже больше часа. На 96-й минуте у хозяев шанс, который мог, даже обязан был переписывать историю итальянских клубов в Лиге Чемпионов. Бога вырезал передачу с фланга, мяч оказался у Маккенни по центру, вместо удара последовал пас на Жегрову, и тот пробил... мимо. В этот момент ещё не написанный миф о великом камбеке разрушился, ключевая точка сюжета не сложилась.

Эдон Жегрова globallookpress.com

«Галатасарай» всё это время нервно терпел — и наконец-то дождался. В конце первого овертайма Йылмаз нашёл передачей Осимхена, который удержался на грани офсайда и пробил под Перином. 3:1. Всё, что «Юве» строил полтора часа, испарялось вместе с надеждой в глазах футболистов. Во втором овертайме сил уже откровенно не хватало. Ещё один опасный момент был у Жегровы, в этот раз справился вратарь. А контратака гостей на 115-й минуте поставила точку, Йылмаз забил второй мяч и оставил стадиону лишь воспоминания об эйфории основного времени.

Игроки «Галатасарая» празднуют гол globallookpress.com

Матч получился странным с точки зрения эмоций — вроде бы вылет, но под аплодисменты стоя от всей арены и всего города. Потому что это был другой «Ювентус» по сравнению с тем, что терял очки в феврале и рассыпался в Стамбуле. Команда, которая вдесятером давила до последнего, играла на пределе и вернула болельщикам ощущение, что характер у неё всё ещё есть.

Да, результат — отсутствует. Да, ошибки первой встречи и спорная красная повлияли на развязку. Но этот матч стал важнее сухого факта «вылетел в плей-офф», Спаллетти получил доказательство, что команда способна играть с максимальной самоотдачей. Теперь этот уровень нужно держать в чемпионате, где борьба за четвёртое место становится единственным оставшимся ориентиром. В Европе «Юве» остановился в шаге от подвига. И это, пожалуй, самое болезненное расстояние в футболе.