The Athletic рассуждает о будущем главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.

В 2019 году, вскоре после своего назначения, Микель Артета наблюдал с трибун за унылым матчем «Арсенала» и «Эвертона», который так и завершился со счетом 0:0.

По иронии судьбы, в минувшие выходные «Арсенал» снова встречался с «Эвертоном» (1:0) — ровно через шесть после того, как Артета занял пост главного тренера «канониров». Футбольный департамент был полностью перекроен по его образу и подобию. И теперь почти невозможно представить «Арсенал» без испанца.

Но единственная определенность заключается в том, что день расставания однажды все-таки настанет. Как долго Артета еще пробудет в Северном Лондоне?

Примечательно, что среди действующих тренеров Артета занимает второе место в АПЛ по продолжительности работы. На первом — Пеп Гвардиолы, который находится у руля «Манчестер Сити» с 2016 года.

Такое долголетие становится все более необычным: Артета, подписавший новый трехлетний контракт в сентябре 2024 года, теперь является третьим тренером-долгожителем во всех четырех высших дивизионах Англии.

Источники, близкие к Артете, утверждают, что он никогда не стремился стать «вечным» менеджером в духе Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона, чье соперничество растянулось на десятилетия. Некоторые также считают нереалистичной идею о том, что он последует примеру Гвардиолы и останется в «Арсенале» на 10 лет.

Помимо всего прочего, это еще и вредно для здоровья. Артета живет работой с фанатичной интенсивностью. Возрождение «Арсенала» — невероятно изматывающий проект. Поэтому существует понимание, что рано или поздно Артете понадобится перерыв.

Однако аргументы в пользу того, чтобы продолжать, тоже весьма убедительны.

Двенадцать месяцев назад Артета отметил пятую годовщину своего прихода словами: «Теперь мы должны выйти на другой уровень».

«Арсенал» находится на пороге перехода из статуса претендента в статус победителя. У них отличный состав, с ключевыми игроками подписаны долгосрочные контракты. «Арсенал», возможно, находится в начале новой фазы — той, в которой Артета должен пожинать плоды масштабной перестройки.

Бросить всё и уйти было бы не только трудно, но и нелогично. Гвардиола никогда не планировал провести в «Ман Сити» десять лет, но у побед есть притягательная, наркотическая сила.

Артета привел «Арсенал» к победе в Кубке Англии в 2020 году, но с тех пор серьезных трофеев не было. Очевидно, что он наверняка захочет капитализировать подъем «Арсенала».

Существует также важный вопрос личной жизни. Артета и его семья обосновались в Лондоне. Потрясения, связанные с переездом (вероятнее всего, в другую страну), безусловно, будут влиять на его решения.

Обладал бы Артета такой же властью где-либо еще, как в «Арсенале»? За последние шесть лет он установил полное господство над первой командой.

Амбиции Артеты — это очищающее пламя, которое помогло трансформировать «Арсенал», и его влияние распространяется почти на каждый департамент клуба.

Критерии для любого клуба, пытающегося переманить Артету, предположительно будут измеряться заоблачными суммами. Им понадобятся деньги — как для того, чтобы потянуть внушительную зарплату испанца, так и для покупки топ-игроков. Кроме того, тренер должен чувствовать, что там он сможет побеждать.

Под это описание могут подойти лишь несколько клубов — «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». При этом ни для кого не секрет, что с тремя из них у Артеты есть глубокая личная связь.

За свою короткую тренерскую карьеру Артета уже получал знаки внимания со стороны этих клубов. Буквально на прошлой неделе стало известно, что Энцо Мареска находится в списке кандидатов, которых «Манчестер Сити» рассматривает на случай ухода Гвардиолы следующим летом. Решение Пепа вполне может стать рычагом для Артеты в любых переговорах с «Арсеналом» — даже если все стороны признают, что такой переход [в «Манчестер Сити»] был бы политически деликатным и сложным шагом.

К тому же, Артету может заставить задуматься опыт Хаби Алонсо в мадридском «Реале». Алонсо, близкий друг и ровесник Микеля, этим летом сменил леверкузенский «Байер» на испанскую столицу, обменяв свой первый тренерский пост на работу в европейском суперклубе. Первые полгода в Мадриде получились для Хаби непростыми.

«Арсенал» построил одну из самых сильных команд в Европе, потратив на это немало средств. С учетом летнего окна чистые расходы клуба на трансферы за последние шесть лет достигли более чем полумиллиарда фунтов. «Арсенал» пошел ва-банк, понимая, что сейчас почти идеальный момент для завоевания трофеев.

Вряд ли «Арсенал» сможет каждое лето тратить по 250 миллионов фунтов. Хотя в клубе надеются, что успехи на поле и рост коммерческих доходов откроют возможности для новых трансферов, скорее всего, на каком-то этапе придется выравнивать баланс.

Семья Кронке, владеющая клубом через Kroenke Sports & Entertainment (KSE), санкционировала (и финансово гарантировала) этот трансферный кутеж, который превратил «Арсенал» в главного фаворита в борьбе за титул АПЛ. Они способным конкурировать с клубами, которые финансируются целыми государствами.

Однако в средне- и долгосрочной перспективе, может ли устойчиво управляемый, финансово ответственный «Арсенал» из года в год бороться за трофеи? И если Артета почувствует, что денежный поток перестанет литься так свободно, повлияет ли это на его решение? Оставаться конкурентоспособным — по-настоящему конкурентоспособным — будет обязательным условием для подписания нового контракта.

Насколько бы едины ни были тренер и клуб, переговоры с Артетой редко проходят гладко. Он — востребованный специалист, чье будущее требует существенных финансовых усилий. Как следствие, он является одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мировом футболе.

Кроме того, нужно учитывать его штаб. Артета подписал текущий контракт в сентябре 2024 года, но затем «Арсеналу» пришлось договариваться с его ассистентами. Это было затяжное и дорогостоящее упражнение. Еще один трехлетний контракт для Артеты и его помощников выльется в круглую сумму.

В прошлый раз переговоры по контракту Артеты вел тогдашний спортивный директор Эду под надзором исполнительного вице-председателя Тима Льюиса. Сейчас в клубе нет ни того, ни другого, поэтому ответственность, скорее всего, ляжет на нового спортивного директора Андреа Берту и исполнительного директора Ричарда Гарлика. А финальное одобрение, как всегда, будет зависеть от Кронке.

У Артеты осталось полтора сезона по действующему контракту. Обычно переговоры начинаются примерно в марте, с прицелом на то, чтобы заключить соглашение за год до истечения договора.

Возможно, на этот раз большой спешки не будет. Фокус Артеты — на «здесь и сейчас», на результатах. Вероятно, в интересах и «Арсенала», и Артеты подождать до конца сезона, когда станет ясно, добился ли тренер того успеха, которого так жаждет клуб.

Это, конечно, поднимает сложный вопрос: что будет, если «Арсенал» не выиграет? Хватит ли у Артеты ресурсов, чтобы собраться и зайти на новый круг? Продолжит ли «Арсенал» верить в него?

Еще один сезон без трофеев после столь масштабных инвестиций поставит перед клубом очень неудобные вопросы.

Это те вопросы, с которыми «Арсенал» предпочел бы не сталкиваться. Артета находится в центре планов лондонского клуба — он их главный протагонист.

Найти достойную замену будет непросто. Часто говорят, что «Арсенал» пожинает плоды своего терпения к Артете. Но не менее верно и то, что они стали бенефициарами огромной авантюры, наняв непроверенного тренера, который в итоге оказался одним из лучших среди своего поколения.

Они заслуживают похвалы за свою дерзость и выдержку, но эту модель нелегко повторить. Артета сумел подняться с колен после тяжелейшей зимы 2020-го, выдержав серьезный удар и огромный поток критики. Мало кто из тренеров способен на это. Поэтому Артета — это исключение, а не правило.

Переговоры с Артетой о его будущем уже на горизонте. Поскольку «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, по крайней мере на данный момент, все козыри в руках главного тренера «Арсенала».