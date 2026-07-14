Будет ли фиаско на Апеннинах?

прогноз на поединок за четвертьфинал отбора Лиги конференций, ставка за 1.95

14 июля в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Ла-Фиорита» и «УНА Штрассен». Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Ла-Фиорита»

Турнирное положение: «Ла-Фиорита» вышла в квалификацию Лиги конференций благодаря триумфу в Кубке Сан-Марино прошлого сезона.

Команда в финальном поединке турнира в апеннинской стране встретилась с «Тре Фиори», который переиграла с результатом 3:1.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который как раз был первым в 1/8 финала отбора Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл нынешнему сопернику — 0:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее коллектив также не сумел победить, когда в товарищеской встрече теперь в домашних стенах разошелся мировой с северомакедонским «Вардаром» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в четырех последних поединках — они были как официальными, так и товарищескими — «Ла-Фиорита» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Эти результаты отражают не лучшую форму хозяев поля, которым в такой ситуации остается рассчитывать на поддержку родных трибун, ведь соперник превосходит их в классе.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

«УНА Штрассен»

Турнирное положение: «УНА Штрассен» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря четвертой позиции в чемпионате Люксембурга прошлой кампании.

Команда на семь очков отстала от ставшего чемпионом «Атерт Биссен», а также по дополнительным показателям опередила «Дюделанж», который уже не попал в еврокубки.

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб как раз одержал победу со счетом 1:0.

Ранее в поединке, который был контрольным, коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Викторию Роспорт» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «УНА Штрассен» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

Такая форма и минимальный голевой гандикап позволяют гостям чувствовать себя уверенно перед выездным поединком, тем более что они превосходят соперника в классе.

Николя Перес — автор пока что единственного гола в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ла-Фиориты» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «УНА Штрассен» забил меньше двух голов

в трех из четырех последних матчей «УНА Штрассен» не пропускал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «УНА Штрассен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 3.80, выигрыш «Ла-Фиориты» — в 5.33.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости забивали меньше двух голов. Такой расклад сыграл и в их шести последних выездных поединках.

Тем временем, в трех последних матчах хозяева пропустили меньше двух мячей.

1.95 Тотал «УНА Штрассена» меньше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Ла-Фиорита» — «УНА Штрассен» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал «УНА Штрассена» меньше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не забьют, ведь в трех из четырех последних матчей гости не пропускали.

2.05 Тотал «Ла-Фиориты» меньше 0,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ла-Фиорита» — «УНА Штрассен» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал «Ла-Фиориты» меньше 0,5 голов за 2.05