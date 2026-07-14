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прогноз на матч за четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.95

14 июля в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги чемпионов сыграют «Левски» и «Борац» Баня-Лука. Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Левски»

Турнирное положение: «Левски» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Болгарии в прошлом сезоне.

Команда на 14 баллов опередила как ближайшего преследователя — ЦСКА 1948 София, так и занявшего третью позицию в таблице — «Лудогорец».

Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов — клуб на чужом поле сыграл вничью 1:1 как раз с нынешним соперником.

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Перед этим коллективу удалось насладиться успехом, когда в товарищеской встрече на своем поле одержал разгромную победу над сербским «Радником» (5:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в девяти последних поединках разного статуса «Левски» выиграл лишь четырежды при четырех ничьих и одном поражении.

Это не убеждает в безоговорочно высоких шансах хозяев поля одержать победу, хотя, безусловно, более высокий класс и перевес своего поля все-таки говорят в их пользу.

Армстронг Око-Флекс — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

«Борац» Баня-Лука

Турнирное положение: «Борац» Баня-Лука вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Боснии и Герцеговины в прошлом сезоне.

Команда оказалась на голову сильнее конкурентов: на 15 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Зриньски», а также на 21 балл третий в таблице «Сараево».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома как раз сыграл вничью с нынешним соперником со счетом 1:1.

Ранее в товарищеской встрече коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в нейтральных стенах потерпел поражение от грозненского «Ахмата» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, «Борац» Баня-Лука не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такие выступления не сулят гостям высоких шансов на победу в противостоянии, тем более что соперник превосходит их в классе, а также фактор чужого поля.

Лука Юричич — автор пока что единственного гола в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Левски — Борац Баня-Лука Букмекерские коэффициенты на матч Левски — Борац Баня-Лука: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Левски» забивали больше двух голов

в трех последних матчах «Бораца» Баня-Лука забивали обе команды

в 22-х из 23-х последних матчей «Борац» Баня-Лука не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.33, выигрыш «Бораца» Баня-Лука — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.76.

Прогноз: в трех из четырех последних домашних матчей хозяев поля забивали больше двух голов. Так было и в их трех из пяти последних поединков вообще.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше трех мячей, фактор результативности фаворита игры на его поле обещает стать решающим.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Левски» — «Борац» Баня-Лука позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой сценарий был реализован в трех последних матчах «Бораца» Баня-Лука.

2.40 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Левски» — «Борац» Баня-Лука принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: обе команды забьют за 2.40