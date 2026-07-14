14 июля в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги чемпионов сыграют «Левски» и «Борац» Баня-Лука. Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Левски»
Турнирное положение: «Левски» выступает в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титулу чемпиона Болгарии в прошлом сезоне.
Команда на 14 баллов опередила как ближайшего преследователя — ЦСКА 1948 София, так и занявшего третью позицию в таблице — «Лудогорец».
Последние матчи: в предыдущем поединке — первом в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов — клуб на чужом поле сыграл вничью 1:1 как раз с нынешним соперником.
Перед этим коллективу удалось насладиться успехом, когда в товарищеской встрече на своем поле одержал разгромную победу над сербским «Радником» (5:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в девяти последних поединках разного статуса «Левски» выиграл лишь четырежды при четырех ничьих и одном поражении.
Это не убеждает в безоговорочно высоких шансах хозяев поля одержать победу, хотя, безусловно, более высокий класс и перевес своего поля все-таки говорят в их пользу.
Армстронг Око-Флекс — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.
«Борац» Баня-Лука
Турнирное положение: «Борац» Баня-Лука вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Боснии и Герцеговины в прошлом сезоне.
Команда оказалась на голову сильнее конкурентов: на 15 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Зриньски», а также на 21 балл третий в таблице «Сараево».
Последние матчи: в предыдущей игре — первой в противостоянии с нынешним соперником — клуб дома как раз сыграл вничью с нынешним соперником со счетом 1:1.
Ранее в товарищеской встрече коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в нейтральных стенах потерпел поражение от грозненского «Ахмата» (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, «Борац» Баня-Лука не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Такие выступления не сулят гостям высоких шансов на победу в противостоянии, тем более что соперник превосходит их в классе, а также фактор чужого поля.
Лука Юричич — автор пока что единственного гола в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних домашних матчей «Левски» забивали больше двух голов
- в трех последних матчах «Бораца» Баня-Лука забивали обе команды
- в 22-х из 23-х последних матчей «Борац» Баня-Лука не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.33, выигрыш «Бораца» Баня-Лука — в 9.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.76.
Прогноз: в трех из четырех последних домашних матчей хозяев поля забивали больше двух голов. Так было и в их трех из пяти последних поединков вообще.
И хотя в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше трех мячей, фактор результативности фаворита игры на его поле обещает стать решающим.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой сценарий был реализован в трех последних матчах «Бораца» Баня-Лука.
Ставка: обе команды забьют за 2.40