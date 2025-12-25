В предстоящем экспрессе рассмотрим встречи АПЛ, итальянской Серии В и Кубка Африки.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

В этой игре «Манчестер Юнайтед» столкнется с громадными проблемами в составе. Диалло, Мазрауи и Мбемо отправились на Кубок Африки, де Лигт, Магуайр и Мейну травмированы и вряд ли смогут восстановиться так быстро.

Но главная потеря это лидер и капитан Бруну Фернандеш, который выбыл минимум на месяц, получив повреждение в игре с «Астон Виллой» (1:2). Скорее всего, его заменит в основе Угарте, который давно не появлялся в старте и точно не станет равноценной заменой португальцу.

С потерями дела «Ньюкасла» обстоят гораздо лучше, они только в оборонительной линии, глав давно травмированы Ливраменто и Ботман. В остальном, у «сорок» вполне боеспособный состав с богатым выбором футболистов.

После неудачного старта в АПЛ «Ньюкасл» постепенно карабкается по турнирной лестнице и сейчас занимает 11-е место в трех очках отставания от занимающего 7-ю строчку «МЮ». Все увереннее чувствует себя в команде Вольтемаде, набрали форму Гордон и Гимарайнш. Минимум очко гости должны увезти.

Наш прогноз: «Ньюкасл» не проиграет за 1,53.

«Модена» — «Монца»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия В

После 17 туров «Модена» идет на шестом месте в таблице итальянской Серии В с 29 очками. В последней игре команда уступила на своем поле «Венеции» (1:2), а до этого переиграла в гостях «Специю» (0:2).

С лета «Модену» тренирует известный в прошлом игрок Андреа Соттил, который имеет опыт работы в Серии А с несколькими клубами. Перед ним стоит задача бороться за повышение в классе, но сделать это будет очень сложно, так как состав довольно слабый для серьезных целей.

После смены собственника «Монца» раскрепостилась, получила неплохой бюджет и показывает неплохой футбол, демонстрируя готовность вернуться в Серию А. В 17-м туре на своем поле был разгромлен «Каррарезе» (4:1), а до этого было поражение в гостях от «Венеции» (0:2) и ничья на своем поле с «Зюдтиролем» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Интересно, что с этого сезона «Монцу» тренирует Паоло Бьянко, который провел несколько успешных сезонов как раз в «Модене», а покинул клуб когда, что понял его амбиции и руководителей клуба не совпадают. Для него эта игра точно будет сверхпринципиальной. В этом сезоне у команды подобрался мощный состав во главе с Кольпани и Пессиной.

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,58.

Марокко — Мали

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

Хозяева турнира стартовали на Кубке Африки с уверенной победы над Коморами со счетом 2:0. На протяжении всего матча Марокко владело инициативой, но забить смогло только после перерыва, когда отличились Диас и Эль Кааби.

У команды очень крепкий и сбалансированный состав, где в каждой линии есть игроки из ведущих европейских клубов топ-5 чемпионатов. Третий год сборной Марокко руководит местный специалист Валид Реграуи.

Сборная Мали всегда относилась к числу крепких середняков на африканском континенте. В стартовом матче на турнире команда упустила победу в игре с Замбией (1:1).

На протяжении 90 минут Мали доминировали на поле, вышли вперед на 61-й минуте после гола Синайко, а до этого не забили 11-метровой, но уже в компенсированное время неожиданно пропустили. Сборная играет в очень вязкий и силовой футбол, имеет много атлетичных игроков в составе во главе с Туре и Сангаре, поэтому придется очень несладко.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,49.

3.60 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,60.