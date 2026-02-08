прогноз на матч Серии A, ставка за 3.30

9 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Кремонезе». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бергамаски» переиграли «Ювентус» (3:0).

До того команда подписала мировую с «Комо» (0:0). А вот поединок с «Юнионом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Мартен Де Рон — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Бергамаски» нынче находятся на подъеме. Команда не пропускала в 2 своих последних поединках.

Причем «Аталанта» традиционно успешно противостоит «Кремонезе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Бергамаски» мотивированы подтянуться к искомой зоне еврокубков.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Тигры» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Кремонезе» на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» уступили «Интеру» (0:2).

До того команда была бита «Сассуоло» (0:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Вероной» (0:0).

При этом «Кремонезе» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Антонио Санабрия, Уоррен Бондо, Мартин Паеро — травмированы.

Состояние команды: «Тигры» в последних поединках выглядели неуверенно. Команда не побеждает уже 2 месяца.

При этом «Кремонезе» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и не забивает команда уже 4 матча подряд.

«Тигры» уже 13 с половиной лет не могут обыграть «Аталанту». Вот и в нынешней диспозиции команде за счастье будет добыть хотя бы балл.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Тигры» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Бергамаски» не пропускали в 2 своих последних поединках

«Тигры» не побеждают уже 2 месяца

«Кремонезе» не забивал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Аталанта» твердо намерена запрыгнуть в зону еврокубков, и явно будет агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, при этом исторически успешно противостоят «тиграм».

Ставка: Фора «Аталанты» -2.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70