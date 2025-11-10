GOAL рассказывает, как 22‑летний Карл Этта Эйонг прошел путь от песчаных полей Дуалы до интереса со стороны «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Список лучших бомбардиров Ла Лиги на старте сезона пестрит знакомыми именами. Килиан Мбаппе уверенно лидирует — 13 голов в 11 матчах. За ним следуют Хулиан Альварес, Винисиус Жуниор и Ферран Торрес.

Но среди этих звезд мирового масштаба неожиданно появился игрок, имя которого еще недавно никому ничего не говорило. Карл Этта Эйонг стремительно ворвался в центр внимания и уже попал в сферу интересов ведущих клубов Европы — настоящая находка, подлинный «скрытый бриллиант».

Как всё начиналось

Этта Эйонг вырос в камерунском Дуале — том самом городе, где когда-то делал первые шаги в футболе Самюэль Это’о. В 17 лет Карл все еще играл на песчаных площадках за скромный молодежный клуб «Галактик» в столице страны, Яунде.

Карл Этта Эйонг globallookpress.com

Он начинал как полузащитник и вдохновлялся игрой Яя Туре. В сети до сих пор можно найти фотографии юного Эйонга в футболке «Барселоны». И хотя судьба действительно привела его в Испанию, путь к славе оказался гораздо более тернистым.

«Кадис» первым обратил внимание на талантливого камерунца. Клуб пригласил его после того, как скауты заметили парня на одном из юношеских турниров. В 19 лет Эйонг переехал в Испанию, начал с академии «Кадиса» и вскоре получил шанс проявить себя во второй команде.

Именно там он начал постепенно превращаться из центрального полузащитника в атакующего игрока — перемена, которая определила его дальнейшую карьеру.

Большой прорыв

Карл Этта Эйонг дебютировал за основную команду в январе 2024 года, выйдя на замену в матче Ла Лиги против «Алавеса». Однако это оказалось его единственным появлением в составе «Кадиса» — уже летом талантливого камерунца перехватил «Вильярреал», заплатив за него 1,5 миллиона евро. Сначала он вновь обосновался в резервной команде, но вскоре судьба сделала решающий поворот.

Карл Этта Эйонг globallookpress.com

«В последний мой сезон в "Вильярреале" у нас травмировался один из нападающих, — вспоминает Эйонг в интервью Canal+. — Тренер посмотрел на меня и спросил: Сможешь сыграть в атаке? Я ответил: Да, без проблем».

Все остальное — уже история. Этта Эйонг забил 19 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за «Вильярреал Б». В конце сезона его начали привлекать к основе. Карл мгновенно заявил о себе болельщикам «желтой субмарины» — в матче с «Жироной» он забил победный гол в концовке встречи, оформив свой первый мяч в Ла Лиге.

Этот гол стал отправной точкой для нового этапа в его карьере. Летом 2025 года Эйонг провел впечатляющую предсезонку, и к старту чемпионата главный тренер Марселино доверил ему место в основе.

Юный форвард отблагодарил за доверие сполна: забил в первом туре против «Реала Овьедо», а затем сделал по одной голевой передаче в двух следующих матчах — еще до конца августа.

Как идут дела сейчас?

Несмотря на яркое начало сезона, «Вильярреал» был вынужден продать одного из своих самых перспективных игроков: клуб потратил крупную сумму в конце трансферного окна на покупку грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе из «Лиона». Этим сразу воспользовался новичок Примеры — «Леванте», подписав Карла Этту Эйонга всего за 3 миллиона евро.

Карл Этта Эйонг globallookpress.com

Камерунец не сбавил обороты после смены команды: он забил в каждом из первых трех матчей за «Леванте», добавил еще два гола в следующих четырех встречах и в октябре дебютировал за национальную сборную, выйдя в стартовом составе на ключевые отборочные матчи к чемпионату мира.

На данный момент у Эйонга шесть голов в Ла Лиге, и по этому показателю он уступает лишь Килиану Мбаппе, Хулиану Альваресу и Роберту Левандовскому. Однако сам «Леванте» по-прежнему ведет борьбу за выживание, одержав всего две победы в 12-ти матчах после возвращения в элиту.

Сильные стороны

Этта Эйонг не раз признавался, что стремится брать пример не только с Самюэля Это’о, но и с Дидье Дрогба — и действительно, в его игре можно найти черты обоих легендарных форвардов. 22-летний нападающий обладает выдающимися данными: он физически мощный, быстрый, прекрасно играет головой и способен выиграть единоборство с любым защитником.

Карл Этта Эйонг globallookpress.com

Но главное оружие Эйонга — интеллект и движение без мяча. Он постоянно находит свободные зоны, умело открывается и использует ложные движения корпусом, чтобы запутать соперника.

Опыт игры в полузащите тоже дает о себе знать — Карл не избегает оборонительной работы, активно помогает команде при прессинге и в отборе. Эти качества особенно ценны для «Леванте» в их борьбе за сохранение прописки, но также делают Эйонга идеальным кандидатом для клубов, играющих в атакующий футбол.

Что дальше?

Технический директор «Леванте» Эктор Родас уже подтвердил, что интерес к Карлу Этте Эйонгу проявляют другие клубы.

Игроков, подобных ему, немного. Он привлекает внимание благодаря своим качествам и возрасту. Нам остается наслаждаться его игрой и надеяться, что он сохранит этот уровень. Тогда мы приблизимся к нашей цели — сохранить прописку в Примере. Эктор Родас Технический директор «Леванте»

В контракте камерунца прописана сумма отступных в €30 млн (£26,4 млн / $34,5 млн), и уже сейчас СМИ связывают его с такими грандами, как «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В случае перехода в Мадрид Эйонг мог бы разделить раздевалку с Килианом Мбаппе, отец которого также родом из Дуалы. Символично, что после сентябрьского матча «Реала» против «Леванте» (4:1), в котором оба отличились голами, они обменялись футболками. Сам Эйонг тогда назвал капитана сборной Франции «приятным, очень хорошим парнем».

«Леванте» — «Реал» globallookpress.com

Тем не менее, многие эксперты считают, что «Барселона» выглядит более логичным вариантом. Эйонг с детства болел за каталонцев, а клуб сейчас ищет долгосрочную замену Роберту Левандовскому, которому в августе исполнилось 37 лет и чей контракт подходит к концу.

Приобретение Эйонга, конечно, связано с определенными рисками из-за его ограниченного опыта, но при относительно доступной сумме отступных это может стать сделкой с минимальными потерями и огромным потенциалом.

Пока же сам Карл Этта Эйонг сосредоточен на борьбе за выживание вместе с «Леванте». Но все указывает на то, что в недалеком будущем его ждут куда более серьезные вершины. Вряд ли тот подросток, который гонял мяч по песчаным площадкам Камеруна всего три года назад, мог представить себе столь стремительный взлет.