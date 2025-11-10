GOAL рассказывает, как 22‑летний Карл Этта Эйонг прошел путь от песчаных полей Дуалы до интереса со стороны «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
Список лучших бомбардиров Ла Лиги на старте сезона пестрит знакомыми именами. Килиан Мбаппе уверенно лидирует — 13 голов в 11 матчах. За ним следуют Хулиан Альварес, Винисиус Жуниор и Ферран Торрес.
Но среди этих звезд мирового масштаба неожиданно появился игрок, имя которого еще недавно никому ничего не говорило. Карл Этта Эйонг стремительно ворвался в центр внимания и уже попал в сферу интересов ведущих клубов Европы — настоящая находка, подлинный «скрытый бриллиант».
Как всё начиналось
Этта Эйонг вырос в камерунском Дуале — том самом городе, где когда-то делал первые шаги в футболе Самюэль Это’о. В 17 лет Карл все еще играл на песчаных площадках за скромный молодежный клуб «Галактик» в столице страны, Яунде.
Он начинал как полузащитник и вдохновлялся игрой Яя Туре. В сети до сих пор можно найти фотографии юного Эйонга в футболке «Барселоны». И хотя судьба действительно привела его в Испанию, путь к славе оказался гораздо более тернистым.
«Кадис» первым обратил внимание на талантливого камерунца. Клуб пригласил его после того, как скауты заметили парня на одном из юношеских турниров. В 19 лет Эйонг переехал в Испанию, начал с академии «Кадиса» и вскоре получил шанс проявить себя во второй команде.
Именно там он начал постепенно превращаться из центрального полузащитника в атакующего игрока — перемена, которая определила его дальнейшую карьеру.
Большой прорыв
Карл Этта Эйонг дебютировал за основную команду в январе 2024 года, выйдя на замену в матче Ла Лиги против «Алавеса». Однако это оказалось его единственным появлением в составе «Кадиса» — уже летом талантливого камерунца перехватил «Вильярреал», заплатив за него 1,5 миллиона евро. Сначала он вновь обосновался в резервной команде, но вскоре судьба сделала решающий поворот.
«В последний мой сезон в "Вильярреале" у нас травмировался один из нападающих, — вспоминает Эйонг в интервью Canal+. — Тренер посмотрел на меня и спросил: Сможешь сыграть в атаке? Я ответил: Да, без проблем».
Все остальное — уже история. Этта Эйонг забил 19 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за «Вильярреал Б». В конце сезона его начали привлекать к основе. Карл мгновенно заявил о себе болельщикам «желтой субмарины» — в матче с «Жироной» он забил победный гол в концовке встречи, оформив свой первый мяч в Ла Лиге.
Этот гол стал отправной точкой для нового этапа в его карьере. Летом 2025 года Эйонг провел впечатляющую предсезонку, и к старту чемпионата главный тренер Марселино доверил ему место в основе.
Юный форвард отблагодарил за доверие сполна: забил в первом туре против «Реала Овьедо», а затем сделал по одной голевой передаче в двух следующих матчах — еще до конца августа.
Как идут дела сейчас?
Несмотря на яркое начало сезона, «Вильярреал» был вынужден продать одного из своих самых перспективных игроков: клуб потратил крупную сумму в конце трансферного окна на покупку грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе из «Лиона». Этим сразу воспользовался новичок Примеры — «Леванте», подписав Карла Этту Эйонга всего за 3 миллиона евро.
Камерунец не сбавил обороты после смены команды: он забил в каждом из первых трех матчей за «Леванте», добавил еще два гола в следующих четырех встречах и в октябре дебютировал за национальную сборную, выйдя в стартовом составе на ключевые отборочные матчи к чемпионату мира.
На данный момент у Эйонга шесть голов в Ла Лиге, и по этому показателю он уступает лишь Килиану Мбаппе, Хулиану Альваресу и Роберту Левандовскому. Однако сам «Леванте» по-прежнему ведет борьбу за выживание, одержав всего две победы в 12-ти матчах после возвращения в элиту.
Сильные стороны
Этта Эйонг не раз признавался, что стремится брать пример не только с Самюэля Это’о, но и с Дидье Дрогба — и действительно, в его игре можно найти черты обоих легендарных форвардов. 22-летний нападающий обладает выдающимися данными: он физически мощный, быстрый, прекрасно играет головой и способен выиграть единоборство с любым защитником.
Но главное оружие Эйонга — интеллект и движение без мяча. Он постоянно находит свободные зоны, умело открывается и использует ложные движения корпусом, чтобы запутать соперника.
Опыт игры в полузащите тоже дает о себе знать — Карл не избегает оборонительной работы, активно помогает команде при прессинге и в отборе. Эти качества особенно ценны для «Леванте» в их борьбе за сохранение прописки, но также делают Эйонга идеальным кандидатом для клубов, играющих в атакующий футбол.
Что дальше?
Технический директор «Леванте» Эктор Родас уже подтвердил, что интерес к Карлу Этте Эйонгу проявляют другие клубы.
Игроков, подобных ему, немного. Он привлекает внимание благодаря своим качествам и возрасту. Нам остается наслаждаться его игрой и надеяться, что он сохранит этот уровень. Тогда мы приблизимся к нашей цели — сохранить прописку в Примере.Эктор РодасТехнический директор «Леванте»
В контракте камерунца прописана сумма отступных в €30 млн (£26,4 млн / $34,5 млн), и уже сейчас СМИ связывают его с такими грандами, как «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
В случае перехода в Мадрид Эйонг мог бы разделить раздевалку с Килианом Мбаппе, отец которого также родом из Дуалы. Символично, что после сентябрьского матча «Реала» против «Леванте» (4:1), в котором оба отличились голами, они обменялись футболками. Сам Эйонг тогда назвал капитана сборной Франции «приятным, очень хорошим парнем».
Тем не менее, многие эксперты считают, что «Барселона» выглядит более логичным вариантом. Эйонг с детства болел за каталонцев, а клуб сейчас ищет долгосрочную замену Роберту Левандовскому, которому в августе исполнилось 37 лет и чей контракт подходит к концу.
Приобретение Эйонга, конечно, связано с определенными рисками из-за его ограниченного опыта, но при относительно доступной сумме отступных это может стать сделкой с минимальными потерями и огромным потенциалом.
Пока же сам Карл Этта Эйонг сосредоточен на борьбе за выживание вместе с «Леванте». Но все указывает на то, что в недалеком будущем его ждут куда более серьезные вершины. Вряд ли тот подросток, который гонял мяч по песчаным площадкам Камеруна всего три года назад, мог представить себе столь стремительный взлет.