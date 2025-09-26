GOAL разбирается, как воспитанник академии «Палмейраса» стремительно ворвался во взрослый футбол и почему его переход в Европу — вопрос времени.

Похоже, «Палмейрас» снова воспитал очередного феноменального подростка. За последние три года бразильский клуб уже продал в Европу четырех талантливых воспитанников академии — Эндрика, Луиса Гильерме, Витора Рейса и Виллиана Эстевана. Луис Бенедетти почти наверняка станет пятым в этом списке.

19-летний защитник, выступающий за молодежную сборную Бразилии (U-20), провел всего девять матчей на взрослом уровне, но уже привлек внимание «Барселоны», «Арсенала» и «Наполи». По информации СМИ, клубы намерены побороться за его подписание в зимнее трансферное окно 2026 года.

Так кто же он — новый талант из кузницы «Палмейраса»? И готов ли Бенедетти к переезду через Атлантику? GOAL собрал всю ключевую информацию о 19-летнем таланте.

Первые шаги

Бенедетти родился в Бауру — крупном муниципалитете в бразильском штате Сан-Паулу, расположенном более чем в 300 километрах от одноименной столицы региона.

Свои первые шаги к профессиональному футболу он сделал уже в пятилетнем возрасте, записавшись в местную футбольную академию. Игры за клуб «Ферровиария» из соседнего города Араракуара привлекли внимание скаутов «Палмейраса», и в 2022 году, когда Луису было всего 15 лет, он оказался в одной из лучших академий мира.

Луис Бенедетти globallookpress.com

Бенедетти сразу выделялся среди сверстников — не только своим внушительным ростом, но и высоким техническим уровнем. Но главным козырем молодого защитника стала его левая нога — редкость даже на взрослом уровне, не говоря уже о юношеском футболе.

Именно это заставило главного тренера «Палмейраса» Абела Феррейру обратить на него особое внимание. Португальский специалист уже давно искал левоногого центрального защитника и в июле прошлого года решил присмотреться к юному таланту, оказавшись в кадровом дефиците: Луан покинул клуб, Мурило выбыл из-за травмы, а Густаво Гомес был вызван в сборную Парагвая.

Феррейра остался впечатлен тем, что увидел на тренировках, и включил Бенедетти в заявку на матчи бразильской Серии А против «Гремио» и «Баия». После этого защитник вернулся в молодежную команду и помог ей завоевать национальный титул в сентябре прошлого года. Но было очевидно: дебют в основе «Палмейраса» — лишь вопрос времени.

Прорыв

Всего за пять дней до того, как Витор Рейс оформил переход в «Манчестер Сити», его бывший партнер по центру обороны на юношеском уровне дебютировал за «Палмейрас». Луису Бенедетти на тот момент было всего 18 лет.

Луис Бенедетти globallookpress.com

«Это чувство благодарности, момент, который вознаграждает за все, через что мы прошли в детстве — разлуку с семьей и многое другое», — признался Бенедетти.

«Это неописуемо. Я уже играл за молодежку на "Альянс Парке", но выйти туда в составе первой команды, рядом с футболистами, на которых мы равнялись с детства, — это невероятно. Я благодарю Бога, весь тренерский штаб и партнеров по команде, которые помогли мне оказаться здесь.

С самого начала в академии у меня были примеры для подражания — такие, как мой друг и брат Витор Рейс. Когда двери открываются, ты просто стараешься идти по тому же пути. Конечно, у каждого своя история, но я верю, что благодаря труду и следуя примеру тех, кто прошел через академию до меня, я смогу получить еще много шансов проявить себя на профессиональном уровне».

Как идут дела сейчас

Спустя всего неделю после дебюта Луис Бенедетти впервые вышел в стартовом составе «Палмейраса» — в выездном матче против «Нороэсте» из Бауру. Для юного защитника это был особенный момент: он сыграл на глазах у многочисленных родственников и друзей.

«Для меня это будет большая честь, — говорил он накануне. — С Божьей помощью все получится». И действительно получилось: Бенедетти провел на поле все 90 минут, не дрогнув ни на секунду, и помог команде увезти ничью 1:1 из родного города.

Луис Бенедетти globallookpress.com

С тех пор он успел провести еще четыре полных матча за основу «Палмейраса», а также помог молодежной команде защитить титул чемпиона Бразилии.

«Это был особенный сезон, — признался он в интервью Nosso Palestra. — Эта победа с U-20 стала результатом огромного труда и силы коллектива. Мы выкладывались по максимуму, и я счастлив быть частью этой команды.

Я также сосредоточен на своем профессиональном росте. Каждая возможность, которую дает мне Абел, — это шанс доказать, что я могу приносить еще больше пользы».

Главные сильные стороны

Первое, что бросается в глаза при виде Бенедетти, — его рост: 1,97 м. На поле он буквально возвышается над соперниками. Неудивительно, что в «Палмейрасе» он сразу стал самым высоким полевым игроком. Его игра в воздухе — мощное оружие команды, а на стандартах он представляет серьезную угрозу.

Но при более пристальном взгляде становится понятно, почему к нему приковано столько внимания: несмотря на габариты, Бенедетти невероятно уверенно чувствует себя с мячом.

Он отлично владеет своей сильной левой ногой и не боится начинать атаки из глубины — как через короткие точные передачи в центр поля, так и с помощью длинных диагоналей в свободные зоны, куда устремляются вингеры и форварды.

Зона для роста

С точки зрения физики Бенедетти уже не нужно прибавлять в росте, но очевидно, что ему стоит набрать мышечную массу. Он выглядит внушительно, но все еще немного долговяз, из-за чего пока не всегда справляется с борьбой против мощных форвардов в бразильской Серии A.

Впрочем, в 19 лет у него достаточно времени, чтобы окрепнуть, а также улучшить принятие решений с мячом и позиционную игру без него. В последнем ему очень помогают тренировки рядом с Густаво Гомесом и Мурило.

Мурило globallookpress.com

«Они многому меня учат, — признается Бенедетти. — Профессиональная команда защищается одним образом, молодежка — другим. Гомес и Мурило делятся опытом, подсказывают по позиционной игре и тому, как действовать в основе. Это придает мне спокойствие и уверенность, помогает развиваться рядом с ними».

Новый… Дэн Берн?

Некоторые эксперты уже сравнивают Бенедетти с Алессандро Бастони— высоким и техничным левоногим центрбеком. Однако до уровня итальянца в плане универсальности ему пока далеко — Бенедетти еще не готов действовать выше по полю (по крайней мере, пока).

На самом деле из-за роста и мощной игры в воздухе его стиль скорее напоминает Дэна Берна. Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии — настоящий «великан», способный доставить массу проблем сопернику при подаче со стандарта. При этом он обладает достаточно мягким приемом и техникой, чтобы при необходимости сыграть даже на позиции левого защитника.

Бенедетти пока не обладает такой универсальностью, но, судя по его прогрессу, вполне может вырасти в классического центрбека нового поколения — мощного, но при этом уверенного в обращении с мячом.

Что дальше?

Несмотря на скромный опыт игры на взрослом уровне, вероятность ухода Луиса Бенедетти из «Палмейраса» уже в январское трансферное окно весьма высока. Формально у клуба нет необходимости расставаться с защитником так рано: в начале года он продлил контракт до 2029-го.

Луис Бенедетти globallookpress.com

Однако, как показал пример Витора Рейса, «Палмейрас» готов расстаться с воспитанником академии за достойную сумму. По информации из Бразилии, клуб рассматривает предложения в районе 15 миллионов евро (≈ £13 млн / $18 млн) — и за такие деньги Бенедетти может стать настоящей удачной покупкой для «Барселоны» или «Наполи».

Сообщается, что спортивный директор «блауграны» Деку особенно заинтересован в трансфере и планирует сначала включить игрока в состав «Барселоны Б», а затем постепенно интегрировать его в первую команду Ханси Флика.

Пока же сам Бенедетти сосредоточен на другом — на том, чтобы получать больше игрового времени в «Палмейрасе». «Тренер Абел всегда говорит о том, что нужно быть готовым, — рассказывает защитник. — Именно этим я и занимаюсь: ежедневно готовлю себя к тому моменту, когда появится шанс».

И, похоже, этот шанс на европейской арене не заставит себя ждать: все указывает на то, что Бенедетти вскоре последует за Витором Рейсом и другими выпускниками академии в топ-чемпионаты Старого Света.