8 февраля в 21-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Спортинг». Начало игры — в 23:45 мск.
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» находятся на первом месте в турнирной таблице Приймеры, набрав 55 баллов за 20 встреч при разнице мячей 41:6.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Приймере «Каса Пие» со счетом 1:2
До того команда обыграла «Рейнджерс» (2:1) в ЛЕ и «Жил Висенте» (3:0) в Приймере.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Порту» в текущем сезоне потерпел только три поражения в текущем сезоне во всех турнирах.
Стоит отметить, что поражение от «Каса Пии» стало первым в чемпионате страны для подопечных Франческо Фариоли.
«Спортинг»
Турнирное положение: «Львы» находятся на втором месте в турнирной таблице Приймеры, набрав 51 балл после 20-го тура при разнице мячей 54:11.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «АФС» (3:2) в Кубке Португалии.
До того команда одержала победы над «Насьоналом» (2:1) в Приймере и над «Атлетиком» (3:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спортинг» по-прежнему является одним из явных претендентов на чемпионство, сократив отставание до четырех очков от лидирующего в таблице «Порту».
Стоит отметить также, что лиссабонцы смогли обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, обойдя такие клубы, как «Интер» и «Реал».
Статистика для ставок
- «Порту» одержал 8 побед в последних 10 матчах
- «Спортинг» побеждал в последних шести матчах
- Последний матч между командами завершился победой «Порту» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.63.
Прогноз: Обе команды будут настроены на победу, что повлечет за собой забитые мячи как в ворота «драконов», так и в ворота «львов»
Ставка: Обе забьют — Да за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победитель не будет выявлен
Ставка: Ничья за 3.05