прогноз на матч португальской Приймеры, ставка за 1.90

8 февраля в 21-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Спортинг». Начало игры — в 23:45 мск.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» находятся на первом месте в турнирной таблице Приймеры, набрав 55 баллов за 20 встреч при разнице мячей 41:6.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Приймере «Каса Пие» со счетом 1:2

До того команда обыграла «Рейнджерс» (2:1) в ЛЕ и «Жил Висенте» (3:0) в Приймере.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Порту» в текущем сезоне потерпел только три поражения в текущем сезоне во всех турнирах.

Стоит отметить, что поражение от «Каса Пии» стало первым в чемпионате страны для подопечных Франческо Фариоли.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» находятся на втором месте в турнирной таблице Приймеры, набрав 51 балл после 20-го тура при разнице мячей 54:11.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «АФС» (3:2) в Кубке Португалии.

До того команда одержала победы над «Насьоналом» (2:1) в Приймере и над «Атлетиком» (3:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спортинг» по-прежнему является одним из явных претендентов на чемпионство, сократив отставание до четырех очков от лидирующего в таблице «Порту».

Стоит отметить также, что лиссабонцы смогли обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, обойдя такие клубы, как «Интер» и «Реал».

Статистика для ставок

«Порту» одержал 8 побед в последних 10 матчах

«Спортинг» побеждал в последних шести матчах

Последний матч между командами завершился победой «Порту» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.17 и 1.63.

Прогноз: Обе команды будут настроены на победу, что повлечет за собой забитые мячи как в ворота «драконов», так и в ворота «львов»

1.90 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Порту» — «Спортинг» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победитель не будет выявлен

3.05 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Порту» — «Спортинг» позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Ничья за 3.05