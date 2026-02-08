В экспрессе разберем матчи в чемпионатах Италии и Испании.

«Аталанта» — «Кремонезе»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Несмотря на отдельные неудачи, в целом «Аталанта» выглядит стабильно. Единственные серьёзные осечки пришлись на концовку общего этапа Лиги чемпионов — тогда бергамаски проиграли «Атлетику» и «Юниону Сент-Жиллуаз». В Серии А всё куда лучше: за последние девять туров поражение было лишь одно — от лидирующего «Интера».

В трёх крайних встречах команда добилась лишь одной виктории — между двумя ничьими разгромила «Парму» (4:0). В прошлом туре «Аталанте» откровенно повезло: оставшись в меньшинстве уже в дебюте, она сумела удержать нулевую ничью с «Комо», хотя соперник создал множество моментов и не реализовал пенальти в добавленное время. Отставание от шестой позиции осталось прежним — пять очков. Спустя несколько дней команда уверенно обыграла «Ювентус» (3:0) и пробилась в полуфинал Кубка Италии.

«Кремонезе» не побеждает уже более двух месяцев — последняя виктория датирована 7 декабря, когда дома был обыгран «Лечче». Тогда «Кремонезе» шёл девятым и находился в четырёх очках от еврокубковой зоны.

С тех пор клуб набрал лишь три очка за девять туров. В начале февраля он уступил «Интеру» (0:2), потерпев второе поражение подряд — новое фиаско может повторить худшую серию сезона. Благодаря успешному старту команда пока занимает 14-е место, однако отрыв от зоны вылета сократился до пяти очков.

Ставка: «Аталанта» победит и не пропустит за 2.16.

«Рома» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В 2026 году команда Джан Пьеро Гасперини провела шесть матчей в Серии А и сумела взять лишь десять очков из возможных восемнадцати. В двух последних турах «джаллоросси» остались без побед: ничья с «Миланом» (1:1) выглядит приемлемым результатом, тогда как поражение от «Удинезе» (0:1) стало ощутимой осечкой.

Эти потери показывают, что сейчас римляне больше сосредоточены на борьбе за место в зоне Лиги чемпионов, хотя ещё недавно держались в темпе лидеров. Сам тренер оценивает ситуацию трезво, но внутри клуба ощущается напряжение: часть руководства требует результата, другая — делает ставку на развитие молодёжи.

К ближайшему матчу «Рома» подходит с возможным усилением атаки. В состав возвращается Пауло Дибала, восстановившийся после травмы. Также может дебютировать арендованный у «Баварии» Брайан Сарагоса.

«Кальяри» заметно прибавил и благодаря серии из трёх побед практически обезопасил себя от борьбы за выживание. Под руководством Фабио Пизакане команда набрала уверенность и после 23 туров имеет 28 очков. Успехи над «Ювентусом» и «Фиорентиной» во многом сопровождались долей везения, а вот разгром «Вероны» (4:0) стал примером максимальной эффективности — четыре точных удара из семи пришлись в створ ворот.

Прогнозы и ставки на футбол

Победная серия даёт тренеру основания сохранить текущий состав и тактическую модель. Главным плюсом нынешнего «Кальяри» стала результативность. Команда занимает место в первой десятке Серии А по количеству забитых мячей и регулярно огорчает соперников.

Ставка: Обе не забьют за 1.61.

«Вильярреал» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Безвыигрышная серия «Вильярреала» растянулась уже на пять матчей. В Лиге чемпионов «жёлтая подлодка» фактически пожертвовала результатом из-за неудачного положения на общем этапе, однако даже с учётом этого спада очков в чемпионате Испании не хватает.

Тем не менее, положение клуба остаётся относительно комфортным: отрыв от «Бетиса» составляет семь очков, и по итогам ближайшего тура «Вильярреал» гарантированно сохранит место в зоне Лиги чемпионов.

У Марселино по-прежнему немало потерь. Вне игры остаются Вилли Камбвала, Хуан Фойт и Томас Парти, а также нападающие Айосе Перес и Пау Кабанес. Жерар Морено получил мышечное повреждение в матче с «Осасуной» и рискует пропустить следующий поединок.

Каталонцы, ранее выигравшие пять матчей подряд в чемпионате, заметно сдали. В 2026 году «попугаи» взяли лишь одно очко за пять туров, что поставило под угрозу их позиции в зоне еврокубков. Теперь на места в первой шестёрке активно претендуют «Бетис» и «Сельта», поэтому команде Маноло Гонсалеса крайне важно перестать терять очки.

«Эспаньол» не побеждает «жёлтую подлодку» уже семь матчей подряд, а последняя победа датируется более чем шестью годами назад. На поле «Вильярреала» каталонцы выиграли лишь одну из девяти последних очных встреч.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 1.70.

5.91 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.91.