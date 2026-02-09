Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 9 февраля. Все главные события в четвертый день турнира

В понедельник, 9-го февраля, Олимпиада-2026 только набирает обороты. В этот день разыграют 5 комплектов медалей — во фристайле, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, сноуборде и в прыжках с трамлина. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Олимпийский день 9-го февраля на Олимпиаде-2026 начнется с тренировки по скелетону в 10:00 по мск. Спустя час также стартует тренировка по лыжному двоеборью.

В этот день продолжатся соревнования по керлингу, ожидаются 4 матча. Хоккей с шайбой среди женщин также в самом разгаре, будут сыграны 4 встречи в рамках группового этапа.

В середине дня состоятся 2 официальные тренировки по санному спорту, а первый заезд стартует в 19:00 по мск. Уже вечером (21:20 по мск) начнется фигурное катание, танцы на льду.

08' Американская горнолыжница Бризи Джонсон, завоевавшая золото в скоростном спуске, повредила награду. Когда спорстменка находилась на пьедестале почета, то лента, на которой крепилась медаль, оторвалась. Медаль Джонсон упала и разбилась на три части. Во время пресс-конференции Джонсон показала журналистам оторванную ленту и сломанную медаль.

14:30 Фристайл. Женский слоупстайл. Финалы

Конкуренция за медали во фристайле довольно высока. Есть несколько спортсменок, которые способны удивить, но одна из них выделяет на фоне остальных. Китайская фристайлистка Эйлин Гу является действующей чемпионкой мира и победительницей многих этапов Кубка мира. Для полного комплекта спортсменке не хватает только олимпийской медали.

Эйлин Гу globallookpress.com

Помимо Эйлин Гу, среди 12-и спортсменок выделяется еще и Матильда Гремо из Швейцарии — трёхкратная чемпионка всемирных экстремальных игр, олимпийская чемпионка и бронзовый призёр 2022-го года. Швейцарка отличается своими рискованными элементами и артистизмом, она способна вытеснить соперницу из Китая в борьбе за золото.

16:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Командная комбинация, слалом. Финал

Командная комбинация среди мужчин впервые состоится на Олимпиаде в Милане. Главные претенденты на победу уже есть — это Франьо фон Алльмен и Танги Неф из Швейцарии. Именно спортсмены из этой страны стали чемпионами мира в 2025-м году. Только фон Алльмен выступал не вместе с Нефом, а с Лоиком Мейяром.

Марко Одерматт globallookpress.com

Среди фаворитов также стоит отметить другую швейцарскую пару — Марко Одерматт и Лоик Мейяр. Эксперты даже считают их более перспективными в борьбе за золото. Одерматт считался главным фаворитом олимпийского скоростного спуска, но в итоге стал на трассе в Бормио лишь 4-м. Швейцарец явно будет настроен на реванш, но уже в Милане.

19:30 Конькобежный спорт. Женщины, 1000 м. Финал

Среди конькобежцев также присутствует конкуренция за медали, но есть явный фаворит, который всерьез претендует на золото. Нидерландская конькобежка Ютта Лердам пока вне конкуренции. Она является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2022-го года, 6-кратной чемпионкой мира и 3-кратным призёром чемпионата мира.

Ютта Лердам globallookpress.com

Японка Михо Такаги может составить конкуренцию Лердам в борьбе за золото. Она является двукратной олимпийской чемпионкой. Олимпиада в Милане будет для японки уже четвертой подряд. С таким багажом Такаги может и потеснить нидерландскую конькобежку.

21:30 Сноуборд. Женщины, биг-эйр. Финал

Перед финалом в сноуборде среди женщин нет явного фаворита, которому бы уже записывали в актив золото Олимпиады, но кто-то же должен взять медали в этой дисциплине.

Отметим японскую спортсменку Кокомо Мурасэ, которая является бронзовым призёром зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На сей раз сноубордистка будет бороться уже за золотую медаль.

Кокомо Мурасэ globallookpress.com

Мия Брукс из Великобритании также способна составить конкуренцию остальным участницам. Главное достижение спортсменки — победа на чемпионате мира 2023-го года. Может, получится одержать победу и на Олимпиаде?

22:12 Прыжки с трамплина. Мужчины, средний трамплин. Финал

Среди мужчин в прыжках с трамплина особо выделяется словенский спортсмен Домен Превц. Этот 26-летний прыгун является двукратным чемпионом мира 2025 года, серебряным призёром чемпионата мира 2025 года и трёхкратным чемпионом мира по полётам на лыжах. Превц находится на пике своей формы и готов биться за золото.

Домен Превц globallookpress.com

После словенского спортсмена можно выделить японца Рена Никайдо. Ему будет тяжело составить конкуренцию Превцу, но японский спорсмен вполне способен побороться за медали. Главное достижение спортсмена — победа на чемпионате мира по полётам на лыжах.

Следом идет австрийский прыгун с трамплина — Штефан Эмбахер, который также может зацепить серебро или бронзу. У этого спортсмена есть серебро чемпионата мира по полётам на лыжах.