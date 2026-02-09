прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 19:10 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусский коллектив провел 53 матча, в которых заработал 69 очков. В таблице Запада минчане занимают 3-е место, на 1 балл отставая от «Северстали».

Последние матчи: На флажке январской серии «Динамо» Минск на гостевой площадке проиграло «Сибири» (1:4) и «Металлургу» Мг (4:5).

Следом в родных стенах команда Дмитрия Квартальнова уступила СКА (3:4, бул.). В последнем матче минчане уничтожили «Ладу» на арене в Тольятти (8:3).

Не сыграют: Брук Джошуа, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: Последние недели минчан сопровождаются проблемами игрового характера наряду с напряженными отношениями между руководством и главным тренером.

В общем смысле «Динамо» Минск проводит лучший сезон в истории, но текущий отрезок выделяется в негативном ключе. В частности, белорусы проиграли в девяти матчах из четырнадцати последних.

«Северсталь»

Турнирное положение: В активе «Северстали» 70 очков после 54 матчей. В таблице Западной конференции череповецкий клуб занимает 2-ю строчку и на 5 турнирных пунктов отстает от «Локомотива».

Последние матчи: В заключительных матчах января «Северсталь» в рамках серии выездов разобралась с «Торпедо» (3:2, от) и «Динамо» Москва (3:2).

В игре 2 февраля было зафиксировано крупное домашнее поражение от «Спартака» (1:5). Тремя днями позже команда Андрея Козырева не справилась в родных стенах со СКА (1:3).

Не сыграют: Данил Веряев.

Состояние команды: «Северсталь» проводит сильнейшую регулярку в своей истории: команда входит в тройку лидеров Запада и обладает вторым в конференции показателем заброшенных шайб (160 голов).

Однако последний соревновательный отрезок череповчан сопровождается отсутствием стабильности результатов. В десяти последних матчах коллектив Андрея Козырева одержал только пять побед.

Статистика для ставок

«Северсталь» обыграла «Динамо» Минск в 4 последних личных встречах

В 6 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

В 2 последних личных встречах в Минске команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.28, победа «Северстали» — в 3.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: В последней игре минчан наконец-то прорвало. Динамовцы оставили позади серию поражений и вышли на высокий уровень результативности. Теперь в матче против прямого конкурента команда Дмитрия Квартальнова имеет все шансы закрепить промежуточный успех.

2.02 «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Динамо Минск — Северсталь принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.02.

Прогноз: На домашнем льду белорусам важно провести во всех смыслах образцовый матч, решив все ключевые задачи в основное время. Не самая лучшая форма «Череповца» в данном отношении сыграет только на руку хозяевам.

2.04 «Динамо» Минск победит

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Динамо Минск — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: «Динамо» Минск победит за 2.04.