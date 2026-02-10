Битва за вторую строчку на Западе КХЛ

Во вторник, 10 февраля, минское «Динамо» примет на своем льду череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Звучит сирена на первый перерыв! Пока ведет «Динамо» — 3:2! Отдыхаем...

19' Илья Иванцов («Северсталь») мощно бросил с круга для вбрасывания, но шайба просвистела над перекладиной!

18' За нарушение численного состава у «Динамо» удаление: отбывать командный штраф поехал Вадим Шипачёв.

17' Г-ООООООООО-Л! «Северсталь» — 3:2! Илья Квочко! Данил Аймурзин перехватил передачу соперника и отдал на пятак, а Илья Квочко прошил вратаря «Динамо» мощным броском низом!

15' Томас Грегуар («Северсталь») поторопился со входом в зону соперника и попал в положение вне игры.

14' Высокий прессинг от Вадима Мороза («Динамо Минск») оказался успешным, он отобрал шайбу для своей команды.

13' Г-ООООООООО-Л! «Северсталь» — 3:1! Александр Скоренов! Скоренов получает передачу от Иоанниса Калдиса на синей линии и сумасшедшим по скорости броском поражает ближний угол ворот!

12' Еще одно удаление у хозяев: Егор Бориков («Динамо Минск») за подножку отправляется отдохнуть на 2 минуты в бокс штрафников.

11' Совсем ничего не получилось у гостей в большинстве и минчане играют в полном составе!

09' Николас Мелош («Динамо Минск») неудачно выбросил шайбу за пределы площадки и получил 2 минуты штрафа.

09' У «Северстали» замена вратаря: вместо Константина Шостака вышел Александр Самойлов!

09' Г-ООООООООО-Л! «Динамо Минск» — 3:0! Вадим Шипачёв! Роберт Хэмилтон классно прострелил с левого борта на пятак и Роберт Хэмилтон вколотил шайбу в ворота!

09' Вадим Мороз («Динамо Минск») активно работал на пятаке, но Константин Шостак («Северсталь») уверенно ловит шайбу.

08' Г-ООООООООО-Л! «Динамо Минск» — 2:0! Сергей Кузнецов! Виталий Пинчук бросил со средней дистанции, а Сергей Кузнецов удачно подставил клюшку и шайба влетела в ворота!

08' Бросок низом от Станислава Галиева («Динамо Минск») с близкой дистанции — Константин Шостак («Северсталь») зафиксировал шайбу в ловушке.

07' Иван Подшивалов («Северсталь») получает малый скамеечный штраф за подножку, гости остаются втроем!

06' В перекладину попадает Алекс Лимож («Динамо Минск») — судья разводит руки в стороны!

06' А вот и первое удаление в матче: Иоаннис Калдис («Северсталь») получает 2 минуты за опасную игру высоко поднято клюшкой.

05' Зак Фукале («Динамо Минск») накрыл шайбу всем телом после броска Александра Скоренова («Северсталь»).

04' Никита Пышкайло («Динамо Минск») на скорости вошел в зону соперника и бросил в дальний угол — надежно сыграл Константин Шостак («Северсталь»)!

02' Г-ООООООООО-Л! «Динамо Минск» — 1:0! Кирилл Воронин! Никита Пышкайло отобрал шайбу в средней зоне и отдал на партнера, Кирилл Воронин идеально исполнил в угол ворот!

02' Райан Спунер («Динамо Минск») упал за воротами соперника и ударился о борт, но судья не увидел здесь нарушения

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Динамо Минск» — «Северсталь» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:08 Главные действующие лица появляются на льду «Минск-Арены». Звучат гимны Российской Федерации и Республики Беларусь. Игра вот-вот начнется!

19:00 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:55 Судейская бригада матча «Динамо Минск» — «Северсталь»: главные судьи — Фатеев Иван и Шувалов Вячеслав, линейные судьи — Славиковский Роман и Шишло Дмитрий.

18:50 Сегодняшний матч пройдет в Минске на стадионе «Минск-Арене».

18:40 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Западной конференции — минским «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Динамо Минск»: Фукале Зак, Диц Даррен, Хенкель Кристиан, Энас Сэм, Пинчук Виталий, Лимож Алекс, Смит Тай, Хэмилтон Роберт, Галиев Станислав, Шипачёв Вадим, Мороз Вадим, Мелош Николас, Уэлле Ксавье, Липский Даниил, Спунер Райан, Бориков Егор, Карабань Данила, Лайл Брэйди, Кузнецов Сергей, Пышкайло Никита, Воронин Кирилл.

«Северсталь»: Шостак Константин Вратарь, Грегуар Томас, Калдис Иоаннис, Квочко Илья, Аймурзин Данил, Ильин Михаил, Грудинин Владимир, Давыдов Тимофей, Окунев Иван, Абросимов Руслан, Чефанов Илья, Буренов Николай, Камалов Никита, Пьянов Эмиль, Иванцов Илья, Скоренов Александр, Каримов Тимур, Думбадзе Давид, Подшивалов Иван, Танков Кирилл.

«Динамо Минск»

«Динамо» проводит свой лучший сезон в КХЛ и в данный момент замыкает тройку лидеров в Западной конференции. На счету минского клуба 69 набранных очков в 53-х матчах, а отставание от лидирующего «Локомотива» составляет шесть баллов, при одном матче в запасе. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 188:128.

Недавно у «Динамо» была проигрышная серия из четырех матчей: «Салават Юлаев» (1:2 в овертайме), «Сибирь» (1:4), магнитогорский «Металлург» (4:5), санкт-петербургский СКА (3:4 в серии буллитов). Прервалась неудачная череда событий в игре против тольяттинской Лады (8:3).

«Северсталь»

Для «Северстали» нынешний регулярный чемпионат проходит очень успешно — команда занимает второе место в Западной конференции, на пять очков отставая от лидирующего ярославского «Локомотива». На счету череповецкой дружины 70 набранных очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб — 160:141.

«Северсталь» в последнее время играет волнами и чередует победы с поражениями по несколько матчей подряд. Недавно у череповецкого клуба было ве виктории над нижегородским «Торпедо» (:2 в овертайме) и московским «Динамо» (3:2). В двух последних матчах «Северсталь» проиграла: московскому «Спартаку» (1:5) и СКА (1:3).

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто, так как представляют один дивизион — Тарасова. Только в нынешнем году они уже успели сыграть два раза и оба матча на своем льду выиграла «Северсталь» — 4:3 и 6:4. Это уже четвертая подряд победа череповецкого клуба над «Динамо».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02