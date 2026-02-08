прогноз на матч Серии A, ставка за 2.37

9 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Рома» на 2 очка отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Удинезе» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Панатинаикосом» (1:1). Да и поединок с «Миланом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Рома» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Пауло Дибала, Артем Довбик, Стефан Эль-Шаарави, Эван Фергюсон, Куадио Коне — травмированы.

Состояние команды: «Волки» нынче находятся на подъеме. Команда не проигрывала в 3 своих последних поединках.

Причем «Рома» традиционно успешно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Волки» мотивированы запрыгнуть в квартет лидеров.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» на 11 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Сардинцы» разгромили «Верону» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (2:1). А вот чуть ранее она одолела еще и «Ювентус» (1:0).

При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Майкл Фолоруншо — травмирован.

Состояние команды: «Сардинцы» в последних поединках выглядели весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и отрыв от опасной зоны нынче вполне-себе комфортный.

«Сардинцы» два месяца назад переиграли римлян (1:0). Да и в нынешней диспозиции команда вполне способна разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сардинцы» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Волки» не уступили в 3 своих последних поединках

«Сардинцы» победили в 3 своих последних матчах

«Рома» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Рома» имеет проблемы в плане реализации, к тому же у команды не все в порядке в кадровом плане.

Номинальные гости нынче выглядят монолитно, при этом два месяца назад обыграли «волков».

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05