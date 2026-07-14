прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.30

14 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ларн» и «Тре Фьори». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Ларн»

Турнирное положение: «Ларн» сделал шаг к выходу в следующий раунд турнира. Победа в первой встрече открывает перед командой неплохие перспективы.

При этом «Ларн» в двух последних матчах сохранял свои владения сухими. А вот реализация откровенно страдает…

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ларн» минимально одолел «Тре Фьори».

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До того команда в серии пенальти обыграла «Колрейн». Зато контрольный поединок с «Харланд энд Вульф» завершился викторией (2:1).

При этом «Ларн» в пяти своих последних матчах добыл три победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Ларн» нынче только набирает кондиции. Команда обязана не замечать санмаринцев в ответной встрече.

«Ларн» наверняка будет действовать максимально агрессивно. Североирландцы и классом повыше, плюс пора бы им поднатореть в плане реализации.

«Тре Фьори»

Турнирное положение: «Тре Фьори» в минувшем сезоне стал чемпионом Сан-Марино. Команда лишь на одно очко опередила «Виртус».

Причем «Тре Фьори» в 30 матчах своего чемпионата забил 63 мяча. Пропустила команда всего 13 раз, да и поражение в пассиве значится лишь одно.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тре Фьори» уступил «Ларну» (0:1).

До того случилось поражение от «Ла-Фиориты» (1:3). А вот поединок с «Пеннароссой» завершился вничью (1:1).

В пяти своих последних матчах «Тре Фьори» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 5 голами при пяти пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тре Фьори» до старта в еврокубках давненько не проводил официальных поединков. Новый чемпионат Сан-Марино еще не стартовал, так что набирать форму придется через еврокубки. Если, конечно, из них команда сразу не вылетит.

Санмаринцам нужно непременно рисковать. Как минимум, команда способна дать бой «Ларну», а уж проход в следующий раунд станет сказкой.

К тому же «Тре Фьори» в последних трех матчах забил всего 2 мяча. Да и вообще, санмаринские клубы в еврокубках всегда были мальчиками для битья.

На что ставят в матче Ларн — Тре Фьори Букмекерские коэффициенты на матч Ларн — Тре Фьори: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ларн» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценивается в 6.25, тогда как победа оппонента — в 13.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Ларн» на голову сильнее санмаринцев, и явно уверенно довершит начатое в первой встрече.

2.30 Фора «Ларна» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ларн» — «Тре Фьори» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Ларна» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ларн» — «Тре Фьори» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет