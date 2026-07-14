14 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ларн» и «Тре Фьори». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Ларн»
Турнирное положение: «Ларн» сделал шаг к выходу в следующий раунд турнира. Победа в первой встрече открывает перед командой неплохие перспективы.
При этом «Ларн» в двух последних матчах сохранял свои владения сухими. А вот реализация откровенно страдает…
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ларн» минимально одолел «Тре Фьори».
До того команда в серии пенальти обыграла «Колрейн». Зато контрольный поединок с «Харланд энд Вульф» завершился викторией (2:1).
При этом «Ларн» в пяти своих последних матчах добыл три победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Ларн» нынче только набирает кондиции. Команда обязана не замечать санмаринцев в ответной встрече.
«Ларн» наверняка будет действовать максимально агрессивно. Североирландцы и классом повыше, плюс пора бы им поднатореть в плане реализации.
«Тре Фьори»
Турнирное положение: «Тре Фьори» в минувшем сезоне стал чемпионом Сан-Марино. Команда лишь на одно очко опередила «Виртус».
Причем «Тре Фьори» в 30 матчах своего чемпионата забил 63 мяча. Пропустила команда всего 13 раз, да и поражение в пассиве значится лишь одно.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тре Фьори» уступил «Ларну» (0:1).
До того случилось поражение от «Ла-Фиориты» (1:3). А вот поединок с «Пеннароссой» завершился вничью (1:1).
В пяти своих последних матчах «Тре Фьори» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 5 голами при пяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тре Фьори» до старта в еврокубках давненько не проводил официальных поединков. Новый чемпионат Сан-Марино еще не стартовал, так что набирать форму придется через еврокубки. Если, конечно, из них команда сразу не вылетит.
Санмаринцам нужно непременно рисковать. Как минимум, команда способна дать бой «Ларну», а уж проход в следующий раунд станет сказкой.
К тому же «Тре Фьори» в последних трех матчах забил всего 2 мяча. Да и вообще, санмаринские клубы в еврокубках всегда были мальчиками для битья.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ларн» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценивается в 6.25, тогда как победа оппонента — в 13.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Ларн» на голову сильнее санмаринцев, и явно уверенно довершит начатое в первой встрече.
Ставка: Фора «Ларна» -2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Санмаринцы в последних матчах забивали с огромной натугой
- «Ларн» не пропускал в двух своих последних матчах
- Североирландцы банально сильнее соперника
- «Ларн» не проигрывает уже 3 месяца
- Санмаринцы не побеждали в трех своих последних поединках