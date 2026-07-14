прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 1.98

15 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют Франция и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

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Франция

Перед матчем: Франция заняла первое место в группе I, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 10:2.

В плей-офф «трехцветные» поочередно выбили сборные Швеции, Парагвая и Марокко.

Последние матчи: В четвертьфинальном матче ЧМ-2026 «трехцветные» уверенно обыграли Марокко со счетом 2:0.

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На предыдущих стадиях плей-офф Франция обыграла Швецию (3:0) и Парагвай (1:0)

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Французы выглядят на турнире мощно и монструозно, сминая сопротивление любого соперника.

Но в последних матчах против Испании подопечные Дидье Дешама испытывают определенные трудности, что может сказаться на команде перед третьей встречей подряд на стадии 1/2 финала международного турнира.

Испания

Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.

В плей-офф «красная фурия» поочередно выбили сборные Австрии, Португалии и Бельгии.

Последние матчи: В четвертьфинальном матче ЧМ-2026 испанцы вырвали победу у Бельгии со счетом 2:1.

На предыдущих стадиях плей-офф Испания обыграла Австрию (3:0) и Португалию (1:0)

Состояние команды: Испанцы подходят к матчу вполне себе волевой командой, способной решать исходы непростых встреч в свою пользу.

Команда Луиса де ла Фуэнте прошла не самую простую сетку и уже имеет определенную закалку перед мощными французами.

На что ставят в матче Франция — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Франция — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В пятнадцати последних матчах Испания не проигрывала

Франция выиграла семь игр подряд

Команды между собой последние два раза играли в полуфиналах Евро-2024 и Лиги наций-2025 — в обоих случаях успех праздновали испанцы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Франции фаворитом с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.30, а победа сборной Испании — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.87.

Прогноз: Франция и Испания в последних очных встречах выдавали вполне себе нескучные матчи и эта игра вряд ли окажется исключением из правил.

1.91 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Франция — Испания принесёт чистый выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.91.

Прогноз: Также можно поставить на то, что Испания забьет более одного раза.

2.63 Тотал Испании больше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч Франция — Испания принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал Испании больше 1,5 за 2.63

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