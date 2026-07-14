15 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют Франция и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.
Франция
Перед матчем: Франция заняла первое место в группе I, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 10:2.
В плей-офф «трехцветные» поочередно выбили сборные Швеции, Парагвая и Марокко.
Последние матчи: В четвертьфинальном матче ЧМ-2026 «трехцветные» уверенно обыграли Марокко со счетом 2:0.
На предыдущих стадиях плей-офф Франция обыграла Швецию (3:0) и Парагвай (1:0)
Состояние команды: Французы выглядят на турнире мощно и монструозно, сминая сопротивление любого соперника.
Но в последних матчах против Испании подопечные Дидье Дешама испытывают определенные трудности, что может сказаться на команде перед третьей встречей подряд на стадии 1/2 финала международного турнира.
Испания
Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.
В плей-офф «красная фурия» поочередно выбили сборные Австрии, Португалии и Бельгии.
Последние матчи: В четвертьфинальном матче ЧМ-2026 испанцы вырвали победу у Бельгии со счетом 2:1.
На предыдущих стадиях плей-офф Испания обыграла Австрию (3:0) и Португалию (1:0)
Состояние команды: Испанцы подходят к матчу вполне себе волевой командой, способной решать исходы непростых встреч в свою пользу.
Команда Луиса де ла Фуэнте прошла не самую простую сетку и уже имеет определенную закалку перед мощными французами.
Статистика для ставок
- В пятнадцати последних матчах Испания не проигрывала
- Франция выиграла семь игр подряд
- Команды между собой последние два раза играли в полуфиналах Евро-2024 и Лиги наций-2025 — в обоих случаях успех праздновали испанцы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Франции фаворитом с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.30, а победа сборной Испании — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с практически идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.87.
Прогноз: Франция и Испания в последних очных встречах выдавали вполне себе нескучные матчи и эта игра вряд ли окажется исключением из правил.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.91.
Прогноз: Также можно поставить на то, что Испания забьет более одного раза.
Ставка: Тотал Испании больше 1,5 за 2.63
Ещё прогнозы на матч
- Основной подробный прогноз на матч Франция — Испания с коэффициентом за 1.90
- Дерзкая ставка с коэффициентом за 6.80