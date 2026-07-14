прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.95

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Дрита» из Косово будет принимать литовский «Кауно Жальгирис». Игра пройдет в Приштине 14 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Дрита»

Турнирная таблица: «Дрита» — чемпион Косово. В минувшем сезоне клуб набрал 66 очков, опередив на 7 баллов клуб «Малишево».

Последние матчи: В первом матче Лиги чемпионов «Дрита» обменялась голами с чемпионом Литвы «Кауно Жальгирис» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Дрита» не может одержать победу в седьмом матче подряд. Косовары сыграли одну игру вничью и в шести играх потерпели поражение.

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» завоевал титул чемпиона. В 36 матчах команда одержала 22 победы, сыграла вничью в 9 встречах и потерпела 5 поражений. Литовцы набрали 75 очков и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Кауно Жальгирис» возглавил чемпионат Литвы, набрав 31 очко после 19 сыгранных матчей.

Последние матчи: В 22 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» дома переиграл «Паневежис» (3:0). В первой игре первого раунда Лиги чемпионов литовцы сыграли вничью с «Дритой» из Косово.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд, одержав три победы и два поединка сыграв вничью.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» — чемпион Литвы

«Дрита» — чемпион Косово

«Кауно Жальгирис» и «Дрита» сыграли вничью в первом матче ЛЧ (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Дриты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Кауно Жальгирис» — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.

Прогноз: В первом матче противостояния «Дрита» и «Кауно Жальгирис» обменялись голами. Не исключаем, что ответная игра будет закрытой, есть вероятность, что косовары и литовцы снова сыграют по низам.

1.95 ТМ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Дрита» — «Кауно Жальгирис» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Даже если команды обменяются голами, наиболее вероятным выглядит счет 1:1, поэтому ставка на тотал меньше 2.5 выглядит оправданной.

1.98 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Дрита» — «Кауно Жальгирис» принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.98.