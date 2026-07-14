В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Дрита» из Косово будет принимать литовский «Кауно Жальгирис». Игра пройдет в Приштине 14 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Дрита»
Турнирная таблица: «Дрита» — чемпион Косово. В минувшем сезоне клуб набрал 66 очков, опередив на 7 баллов клуб «Малишево».
Последние матчи: В первом матче Лиги чемпионов «Дрита» обменялась голами с чемпионом Литвы «Кауно Жальгирис» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Дрита» не может одержать победу в седьмом матче подряд. Косовары сыграли одну игру вничью и в шести играх потерпели поражение.
«Кауно Жальгирис»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» завоевал титул чемпиона. В 36 матчах команда одержала 22 победы, сыграла вничью в 9 встречах и потерпела 5 поражений. Литовцы набрали 75 очков и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
«Кауно Жальгирис» возглавил чемпионат Литвы, набрав 31 очко после 19 сыгранных матчей.
Последние матчи: В 22 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» дома переиграл «Паневежис» (3:0). В первой игре первого раунда Лиги чемпионов литовцы сыграли вничью с «Дритой» из Косово.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд, одержав три победы и два поединка сыграв вничью.
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» — чемпион Литвы
- «Дрита» — чемпион Косово
- «Кауно Жальгирис» и «Дрита» сыграли вничью в первом матче ЛЧ (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Дриты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.60. На победу «Кауно Жальгирис» — 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.
Прогноз: В первом матче противостояния «Дрита» и «Кауно Жальгирис» обменялись голами. Не исключаем, что ответная игра будет закрытой, есть вероятность, что косовары и литовцы снова сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Даже если команды обменяются голами, наиболее вероятным выглядит счет 1:1, поэтому ставка на тотал меньше 2.5 выглядит оправданной.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.98.