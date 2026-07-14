Лиссабонцы и «кельты» будут осторожничать

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.50

14 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» Л и «Селтик». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Спортинг» Л

Турнирное положение: Лиссабонцы только начинают серию контрольных матчей. Команда неудачно провела минувший сезон, финишировав на второй позиции в своем чемпионате и уступив в финале Кубка страны полпреду второго по рангу дивизиона.

При этом «Спортинг» Л в финальном матче Кубка Португалии позорно проиграл «Торренсе» (1:2). Тот поединок пока остается последним официальным для команды.

Последние матчи: лиссабонцы до коллизии в финале переиграли «Жил Висенте». В воротах соперника команда расписалась трижды.

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До того команда легко расправилась с «Риу Аве» (4:1). Плюс крепкая «Витория Гимарайнш» была буквально сметена с газона (5:1).

До кубкового позора «Спортинг» Л победил трижды кряду. В победных матчах команда наколотила 12 мячей в ворота соперников при двух пропущенных.

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Состояние команды: лиссабонцам удалось сберечь своих ведущих игроков. На месте колумбийский форвард Луис Суарес, настрелявший 28 мячей в минувшем чемпионате Португалии. Вот только он вряд ли сыграет в этой встрече, ведь его сборная совсем недавно покинула Мундиаль.

Привычно креативен хавбек Франсишку Тринкан. От него в игре лиссабонского клуба зависит очень многое. Да и «Селтик» вполне сойдет за серьезный раздражитель.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» с трудом стали чемпионами Шотландии. Команда практически весь сезон находилась в тени «Хартса», но куда ярче провела концовку сезона.

Причем «Селтик» в итоге опередил «сердец» на два очка. Да и средняя результативность команды составила фактически два мяча за матч. Скромненько как для гегемона шотландского футбола.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» в спарринге не смогли обыграть «Шелбурн» (1:1).

Зато «Данфермлайн» в финале Кубка Шотландии был обыгран сугубо на классе (3:1). Да и поединок с «Хартсом» оказался успешным (3:1).

При этом «Селтик» не знает горечи поражений уже без малого четыре месяца. К тому же продуктивный сезон провел шведский форвард Беньямин Нюгрен, на счету которого 16 голов.

Состояние команды: «Кельты» до ничьей в первом контрольном поединке выиграли 9 раз кряду. Плюс атакующий ударный кулак команды выглядит угрожающе.

Чемпион Шотландии традиционно успешно противостоит «Спортингу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Кельты» уж точно постараются навязать португальцам свою игру. Вот только ряд ведущих игроков еще не вернулись из расположения своих сборных.

На что ставят в матче Спортинг Л — Селтик Букмекерские коэффициенты на матч Спортинг Л — Селтик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спортинг» Л в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 4.96, тогда как победа оппонента — в 4.71.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.54, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: Обе команды только втягиваются в полноценный игровой ритм, и вряд ли порадуют высокой результативностью.

2.50 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Спортинг» Л — «Селтик» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить удастся лишь одному из оппонентов.

2.38 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Спортинг» Л — «Селтик» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе не забьют за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет