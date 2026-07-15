Беллингем и Аргентину поставит на лопатки?

прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2026, ставка за 3.70

15 июля в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу сыграют Англия и Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.70.

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Англия

Путь к 1/2 финала: Национальная команда заняла 1-е место в группе L с 7-ю очками в активе. Сборная Англии на групповом этапе обыграла Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0).

Национальная команда забила 6 голов на групповой стадии при двух пропущенных, не проиграв ни одной встречи.

Последние матчи: В 1/16 финала ЧМ национальная команда обыграла ДР Конго со счетом 2:1, забив победный гол на 86-й минуте. На следующей стадии Англия одолела Мексику (3:2).

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В четвертьфинале мундиаля сборная «трех львов» одержала победу над Норвегией со счетом 2:1 в дополнительном времени. Национальная команда забила победный гол на 93-й минуте.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: Хендерсон, Ливраменто (травмы) и Кванса (красная карточка).

Состояние команды: Сборная Англии отлично проявляет себя на мундиале, показывая результативную игру. Национальная команда будет пытаться доминировать и во встрече против сборной Аргентины.

Англичане обыгрывали своего соперника в двух последних очных поединках (1:0 и 3:2). Получится ли на сей раз одержать победу и выйти в финал? Гарри Кейн и Джуд Беллингем попытаются взломать оборону аргентинцев.

Аргентина

Путь к 1/2 финала: Национальная команда провела групповой этап ЧМ-2026 вообще без потерь. Сборная Аргентины заняла 1-е место в группе J с 9-ю очками в активе.

Аргентинцы начали свой путь на мундиале с победы над Алжиром (3:0), а затем обыграли Австрию со счетом 2:0. В заключительном туре группового этапа национальная команда одержала победу над Иорданией (3:1).

Последние матчи: В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины одолела Кабо-Верде со счетом 3:2 в дополнительном времени, забив победный мяч на 111-й минуте.

В 1/8 финала национальная команда в волевом стиле обыграла Египет (3:2), уступая со счетом 0:2 к 79-й минуте. Сборная Аргентины в четвертьфинале оказалась сильнее Швейцарии (3:1 ДВ).

Не сыграет: Балерди (травма).

Состояние команды: Сборная Аргентины выиграла все 6 матчей на этом мундиале, но каждый матч для национальной команды дается все тяжелее и тяжелее. В двух из трех встреч в плей-офф ЧМ-2026 аргентинцы доводили дело до дополнительного времени.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026. За 6 встреч форвард забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

На что ставят в матче Англия — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Англия забила 13 голов за 6 встреч на ЧМ-2026

Аргентина выиграла все 6 матчей на чемпионате мира 2026-го года

В последних двух очных встречах Англия непременно обыгрывала Аргентину

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Англии с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.00, а победа сборной Аргентины — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

Прогноз: Джуд Беллингем разогнался очень серьезно. Можно предположить, что полузащитник и на сей раз поразит ворота соперника.

3.70 Джуд Беллингем забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч Англия — Аргентина принесёт чистый выигрыш 2700₽, общая выплата — 3700₽

Ставка: Джуд Беллингем забьет за 3.70.

Прогноз: Если сборная Англии начнет встречу активно, то аргентинцы будут вынуждены фолить.

2.17 Сборная Аргентины получит первую желтую карточку Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Англия — Аргентина принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Сборная Аргентины получит первую желтую карточку за 2.17.

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