Домашние стены помогут албанцам пройти дальше в ЛЧ?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.50

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Эгнатия» из Албании будет принимать «Петрокуб» из Молдавии. Игра пройдет в Рогожине 15 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Эгнатия»

Турнирная таблица: «Эгнатия» завоевала титул чемпиона Албании, набрав 37 очков в минувшем сезоне. Это позволило албанскому клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Последние матчи: В первом матче первого раунда Лиги чемпионов албанский клуб сыграл в ничью с чемпионом Молдавии — «Петрокубом» (1:1). На 35-й минуте спасительный гол забил полузащитник Алтин Криезиу.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Эгнатии» насчитывает пять матчей. В рамках албанского первенства «Эгнатия» нанесла поражения «Динамо» Тиране (2:0), «Эльбасани» (4:0) и «Влазнии» (2:1), также со знаком плюс завершился товарищеский поединок против «Ботошани» (3:1).

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» в чемпионате Молдавии занимает первое место, набрав 7 очков из 9 возможных.

Последние матчи: В домашнем матче Лиги чемпионов «Петрокуб» забил быстрый гол, на первой минуте встречи голом отметился Петру Попеску.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Петрокуб» одержал две победы, сыграл три встречи вничью.

Статистика для ставок

«Петрокуб» — чемпион Молдавии

«Эгнатия» — чемпион Албании

«Петрокуб» и «Эгнатия» сыграли вничью в первом матче Лиги чемпионов (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Эгнатии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Петрокуба» — 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Эгнатия» доказала сопернику, что не отдаст просто так путевку во второй раунд Лиги чемпионов. Теперь албанский клуб проведет матч на своей арене, не исключаем, что домашние стены помогут клубу из Рогожина пройди дальше по турнирной сетке.

2.50 Фора «Эгнатии» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Эгнатия» — «Петрокуб» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Эгнатии» (-1) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Эгнатия» — «Петрокуб» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.