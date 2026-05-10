«Зенит» одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Александр Ерохин — автор победного гола «Зенита» в ворота «Сочи»
В составе южан единственный гол забил Захар Фёдоров на 31-й минуте.

У «Зенита» голами отметились Луис Энрике на 59-й минуте и Александр Ерохин на 84-й минуте.

Результат матча

ЗенитСанкт-ПетербургЗенит2:1СочиСочиСочи
1:0 Луис Энрике 59'
Зенит:  Нино,  Густаво Мантуан,  Вендел,  Луис Энрике,  Педриньо,  Adamov,  Diveev,  Santos,  Barrios,  Glushenkov,  Sobolev
Сочи:  Марсело Алвес,  Degtev,  Soldatenkov,  Litvinov,  Zaika,  Kravtsov,  Vasiljev,  Makarchuk,  Mukhin,  Fedorov,  Kovalenko

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 65-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и имею на одну игру больше.  «Сочи» — на последней 16-й позиции (21), отставая от зоны стыковых матчей на 3 пункта.