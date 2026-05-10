После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 65-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и имею на одну игру больше. «Сочи» — на последней 16-й позиции (21), отставая от зоны стыковых матчей на 3 пункта.

У «Зенита» голами отметились Луис Энрике на 59-й минуте и Александр Ерохин на 84-й минуте.

В составе южан единственный гол забил Захар Фёдоров на 31-й минуте.

«Зенит» одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

