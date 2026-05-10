«Зенит» одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.
В составе южан единственный гол забил Захар Фёдоров на 31-й минуте.
У «Зенита» голами отметились Луис Энрике на 59-й минуте и Александр Ерохин на 84-й минуте.
Результат матча
ЗенитСанкт-Петербург2:1СочиСочи
1:0 Луис Энрике 59'
Зенит: Нино, Густаво Мантуан, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev
Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Litvinov, Zaika, Kravtsov, Vasiljev, Makarchuk, Mukhin, Fedorov, Kovalenko
После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 65-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и имею на одну игру больше. «Сочи» — на последней 16-й позиции (21), отставая от зоны стыковых матчей на 3 пункта.