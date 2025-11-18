GOAL рассказывает, как юный турок из «Фенербахче» стал идеальным партнером Килиана Мбаппе и изменил баланс мадридской атаки.

Два сезона подряд казалось, что трансфер Арды Гюлера в «Реал» был ошибкой. Более того, появлялись сообщения, что мадридцы изначально вовсе не стремились заполучить талантливого полузащитника, а подписали его лишь потому, что «Барселона» проявляла слишком активный интерес к «турецкому Месси» из «Фенербахче». Но время прошло и теперь подобные предположения выглядят крайне далекими от истины.

За последние месяцы Гюлер превратился в незаменимого игрока для команды Хаби Алонсо — и для Килиана Мбаппе. Вместо того чтобы поражать болельщиков «мессианскими» моментами, Арда взял на себя роль, гораздо ближе напоминающую стиль его бывшего партнера и наставника Месута Озила.

Результат оказался блестящим: пока Мбаппе продолжает выстраивать взаимодействие с другими звездами атаки, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, он уже нашел в лице Гюлера игрока, который стабильно снабжает его тонкими передачами и помогает французу исправно делать свое дело — забивать один гол за другим.

«Барселона» упустила Гюлера

Когда Арда Гюлер только заявил о себе как о юном таланте турецкого футбола, именно «Барселона» — наряду с «Арсеналом» — чаще всего фигурировала в слухах о его возможном трансфере. Каталонцам явно не хватало креативного игрока подобного профиля, и в клубе верили, что Гюлер может вырасти в звезду будущего рядом с воспитанниками клуба.

Арда Гюлер globallookpress.com

В начале 2023 года президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично заявил, что сделка практически завершена — с условием, что Гюлер присоединится к команде лишь со следующего сезона.

«Сегодня спортивный директор "Барселоны" Деку был в Стамбуле, — говорил Лапорта. — Ла Лига позволяет нам оформлять сделки на следующий сезон без влияния на правила финансового фэйр-плей. Арда Гюлер — очень талантливый футболист, который нравится Деку, и мы стараемся закрыть сделку».

Жоан Лапорта globallookpress.com

Но тут вмешался «Реал». В мадридском клубе уверяют, что следили за Гюлером еще до того, как «Барса» активизировалась, но в Каталонии в эту версию не поверили. «Реал» предложил €20 млн сразу, плюс еще €10 млн в виде бонусов, а главное — гарантировал Гюлеру игровое время в первой команде с первого дня. Позже Лапорта, в своей характерной манере, заявил, что подписание Гюлера вообще стало бы огромной ошибкой.

Мы отошли от переговоров по Гюлеру из-за масштаба, который все это приобрело. Мы считали, что это была бы ошибка с нашей стороны. Есть и другие игроки, которых мы можем подписать, не ввязываясь в такие торги. Мы могли продолжить борьбу за Гюлера, но решили этого не делать. У нас есть определенная линия, и мы ее не пересекаем — ни ради Арды, ни ради кого-либо еще, кто хочет перейти в «Барселону». Жоан Лапорта президент «Барселоны»

Пришлось ждать своего часа

Когда Гюлер перебрался в Мадрид, его технический уровень не вызывал сомнений, но физические кондиции, что логично для его возраста, еще оставляли желать лучшего. Вскоре он получил травму, и ему пришлось месяцами наблюдать за командой с трибун «Сантьяго Бернабеу», прежде чем дебютировать — это случилось лишь в январе 2024 года. И даже тогда Карло Анчелотти выглядел не до конца убежденным.

Арда Гюлер и Карло Анчелотти globallookpress.com

«Он провел хороший час на поле, но, очевидно, пока далек от оптимальной формы, — говорил тогдашний наставник "Реала". — Важно привыкнуть к игре команды, показать свои качества. Нужно терпение. В первом тайме он продемонстрировал свои сильные стороны. У него есть характер и личность — это важно. Он выделяется в первую очередь техникой, но характер необходим, чтобы добиваться успеха в Реале».

После этого Гюлеру пришлось ждать новых возможностей. Анчелотти регулярно отдавал предпочтение Луке Модричу, тогда как Джуд Беллингем блистал в другой атакующей роли в полузащите.

Да, турок забил шесть голов в семи заключительных матчах Ла Лиги сезона — Анчелотти тогда активно ротировал состав, готовясь к финальной стадии Лиги чемпионов после досрочного чемпионства. Но даже эти всплески не убедили легендарного итальянца: в сезоне-2024/25 Гюлер вышел в старте всего 18 раз во всех турнирах, проводя на поле в среднем лишь по 41 минуте.

Впечатляющие цифры

Хаби Алонсо, в отличие от своего предшественника, никаких сомнений не испытывает: с первых же матчей на клубном чемпионате мира он сделал Гюлера важнейшим элементом своей команды. Бывший наставник «Байера» выпустил Арду после перерыва в дебютной игре против «Аль-Хиляля» — и с тех пор тот прочно закрепился в составе вплоть до полуфинала.

«Реал» — «Аль-Хиляль» globallookpress.com

Доверие Алонсо полностью перенеслось и на сезон-2025/26: Гюлер вышел в старте в 14 из 16 матчей «Реала» во всех турнирах, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Если добавить его выступления за сборную Турции в отборе на чемпионат мира, общий вклад полузащитника — 15 результативных действий примерно за 1700 минут на поле.

В Ла Лиге средний показатель Гюлера 0,91 гол+пас за 90 минут — это 98-й процентиль по дивизиону. А созданные им 40 голевых моментов во всех турнирах сезона делают его лидером среди игроков в топ-5 европейских лиг.

Алонсо также требует от Гюлера прогресса в оборонительной работе, и статистика подтверждает, что турок движется в правильном направлении. Его 0,74 перехвата за 90 минут соответствуют 74-му процентилю среди атакующих полузащитников, а 1,78 выигранных отбора — 84-му.

Эти показатели нельзя назвать элитными, но они весьма достойны — особенно для команды, которая почти всегда владеет мячом больше соперника и стремится максимально быстро возвращать его под свой контроль.

Прочная связь

Главным фактором успеха «Реала» в ближайшие месяцы может стать связка Арды Гюлера и Килиана Мбаппе. Француз и Винисиус Жуниор на бумаге выглядят как разрушительный атакующий дуэт, но на поле они не всегда понимают друг друга, и это порой приводит к срыву перспективных атак.

Арда Гюлер и Килиан Мбаппе globallookpress.com

С Гюлером же у Мбаппе связь куда прочнее. Все шесть результативных передач турецкого полузащитника в этом сезоне пришлись именно на Мбаппе, и сам Арда признается, что они «очень хорошо понимают друг друга». Его уже сравнивают с другим знаменитым дуэтом недавней эпохи мадридцев.

«Мне нравятся сравнения Криштиану Роналду и Месута Озила с Килианом Мбаппе и Ардой Гюлером, — сказал 20-летний полузащитник, отвечая на вопрос о том, способен ли он повторить путь Озила, который 39 раз ассистировал Роналду в составе "Реала". — Они добились великих вещей, но значительные успехи всегда достигаются командой, а не только двумя игроками».

Умение Гюлера находить тонкую передачу помогает Мбаппе чаще оставаться в центре атаки. Француз охотнее взаимодействует с 15-м номером «Реала», чем смещается к привычному левому флангу. В результате команда Алонсо выглядит гораздо более сбалансированной, нежели при Анчелотти в прошлом сезоне.

Вопросы все еще остаются

Тем не менее, присутствие Гюлера в стартовом составе поднимает и определенные вопросы. «Реал» укомплектован звездой на звезде, и Алонсо нужно удерживать этот баланс, обеспечивая каждому из «галактикос» свою долю внимания и игрового времени. Судя по отдельным сообщениям, сделать это непросто.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Одним из таких игроков является Джуд Беллингем. Англичанин в последние недели вернулся в основу после операции на плече и вновь показывает уровень топ-игрока. Он занял позицию левого центрального полузащитника рядом с Гюлером, но остаются сомнения, могут ли оба играть одновременно — особенно если Алонсо использует перед ними еще и полноценную тройку нападения.

Беллингем блестяще обращается с мячом, но при этом способен дать команде больше «физики» в центре поля, тогда как Гюлер — более легкий, техничный игрок, идеально подходящий для стиля Ла Лиги, но не всегда столь же эффективный в матчах против лучших команд Европы.

Например, в последнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» они вышли вместе, но Гюлер был вынужден играть выше и правее из-за отсутствия номинального вингера. И, как и следовало ожидать, на «Энфилде» он смотрелся довольно блекло. Теперь Алонсо предстоит решить, как встроить своих лучших атакующих полузащитников в единый механизм — ведь Мбаппе явно комфортнее играть рядом с Гюлером.

Есть куда расти

Одним из возможных решений является постепенный перевод Гюлера на более глубокую позицию в полузащите, где он мог бы стать тем самым мастером паса, которого мадридцы ищут после ухода Тони Крооса летом 2024 года. Однако сам бывший полузащитник сборной Германии в этом сомневается.

Я рад, что он впервые получает значительно больше игрового времени, потому что он это заслужил своим мастерством. Это парень, на которого «Реал» сможет рассчитывать в будущем. Но я не верю в сравнения. Арда — совсем другой тип игрока. Его лучшая позиция намного более атакующая, чем моя, поэтому речь вовсе не идет о том, чтобы он стал моим преемником. Я играл рядом с ним. У него очень тонкое чувство мяча, которое он уже эффективно использует в «Реале» в этом сезоне. Поэтому я надеюсь, что он продолжит получать стабильное игровое время, ведь это единственный путь к прогрессу. Тогда я уверен, что он сможет оставить свой след в «Реале» на долгие годы. Тони Кроос бывший полузащитник «Реала»

Как бы то ни было, Хаби Алонсо ясно дал понять, что высоко ценит Гюлера. И пока турок продолжает снабжать Килиана Мбаппе голевыми передачами, его место в составе мадридцев будет надежно закреплено.