Самые ожидаемые боксерские бои 2024 года

Бои за звание абсолютного чемпиона, противостояния звезд из разных дивизионов, несостоявшиеся поединки недавнего прошлого — весь мир в ожидании этих противостояний в 2024-м

1. Теренс Кроуфорд против «Канело»

После того, как Кроуфорд в июле прошлого года выиграл техническим нокаутом у Эррола Спенса, больше ни у кого не осталось вопросов о том, кто является сильнейшим боксером в полусреднем дивизионе.

Теренс вошел в историю, как первый боец, сумевший стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. После такого грандиозного успеха Кроуфорд заявил, что хочет подняться на 2 дивизиона выше и подраться с обладателем всех титулов во втором среднем весе Саулем Альваресом.

Разница в габаритах явно не в пользу Теренса, однако в сравнении с «Канело» у американца есть ряд преимуществ: он быстрее, техничнее и обладает более высоким бойцовским IQ. Поэтому противостояние Кроуфорда с Альваресом выглядит максимально интригующим.

2. Девин Хэйни против Райана Гарсии

Райан Гарсия globallookpress.com

Хэйни после удачной защиты всех поясов в легком весе в бою с Василием Ломаченко поднялся на категорию выше и отобрал у Реджиса Прогрейса титул по версии WBC. Девин реабилитировался за не самый удачный поединок с украинцем чем привлек к себе очень много внимания.

Доминирующим выступлением в противостоянии с Прогрейсом молодой американец открыл себе дорогу к громким и денежным поединкам. В плане медийности и популярности в первом полусреднем весе нет более известного боксера, чем Райан Гарсия.

Бои с его участием бьют все рекорды в плане продажи платных телетрансляций. Поединок Гарсии и Хэйни может стать одним из самых кассовых в истории бокса. Интерес к бою подогревает тот факт, что на кону будет стоять титула Девина по версии WBC.

3. Джервонта Дэвис против Шакура Стивенсона

Джервонта Дэис globallookpress.com

После ухода Хэйни в первый полусредний дивизион в легком весе появились 2 новых чемпиона мира: Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон. «Танку» ранее принадлежал по пояс WBA.

Но сразу же по окончании поединка Прогрейса и Хэйни Джервонта стал полноправным чемпионом мира по версии WBA Super. Параллельно Шакур в поединке за вакантный пояс WBC одолел единогласным решением Эдвина Сантоса.

Стивенсон и Дэвис еще не потерпели ни единого поражения в своей карьере. «Танка» считают едва ли не лучшим панчером в истории легкого дивизиона в 21 веке. Шакур, в свою очередь, является выдающимся технарем.

Многие фанаты хотели бы посмотреть на то, как 2 боксера с разными стилями будут противостоять друг другу. Ставки в этом поединки слишком высоки. Победитель получит не только пояса WBA Super и WBC, но и сохранит статус непобежденного боксера.

4. «Канело» против Дэвида Бенавидеса

Сауль Альварес globallookpress.com

«Канело» удерживает все пояса во втором среднем весе уже на протяжении 2,5 лет. Однако за все это время он ни разу не проводил защиту титула против прямого конкурента.

Альварес подрался с сорокалетним ветераном Геннадием Головкиным, середняком Джоном Райдером и дебютантом дивизиона Джермеллом Чарло. Поединок с главным претендентом на все пояса Дэвидом Бенавидесом чемпион игнорировал на протяжении всего предыдущего года.

Американец в 2023-м уверенно победил Калеба Планта и нокаутировал Деметриуса Андраде. Работоспособный Бенавидес стилистически крайне неудобен для «Канело», акцентирующего внимание только на одном точном попадании.

Противостояние Дэвида и Сауля выглядит самым конкурентным поединком во втором среднем весе. У Бенавидеса очень высокие шансы прервать гегемонию Альвареса и стать новым королем дивизиона.

5. Тайсон Фьюри против Александра Усика

Фьюри и Усик не могут подраться друг с другом уже на протяжении двух лет. Из-за сложностей переговоров с «цыганским королем» поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе откладывался несколько раз.

Тайсон тянул время и искал возможности заработать, как можно больше денег. Огромный гонорар — это главная причина, по которой он согласился в октябре 2023-го подраться вместо Усика с Фрэнсисом Нганну на турнире в Саудовской Аравии.

Новая дата противостояния Фьюри с украинцем назначена на 17 февраля. Боксеры уже подписали контракт на бой и готовы выяснить, кто является сильнейшим тяжеловесом.

6. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола

FIGHT OF THE YEAR?! Artur Beterbiev v Anthony Yarde deliver war! | Full Fight Replay | Boxing

По ряду причин, поединок Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе до сих пор не состоялся. Стоит учитывать не только проблемы со здоровьем у Артура летом прошлого года и препятствие WBC, но и желание промоутеров продвинуть к титульным боям боксеров из Великобритании.

Накануне Бетербиев и Бивол уже предварительно подписали контракт на очный поединок. Для того, чтобы он состоялся, Артуру необходимо выигрывать у Каллума Смита 14 января.

Если обладатель трех титулов сумеет пройти очередного британца, то его поединку с Биволом уже ничего не помешает. Бой за звание абсолютного чемпиона мира должен состояться в Саудовской Аравии. Вероятнее всего, он пройдет во второй половине этого года.

7. Джермалл Чарло против Жанибека Алимханулы

Джермалл Чарло (слева) globallookpress.com

Жанибек в 2023 году нокаутировал Стивена Батлера с Винченцо Гуальтьерри и объединил 2 пояса в среднем весе по версиям WBO и IBF. Следующей целью казахстанской восходящей звезды является обладатель титула WBC Джермалл Чарло, брат близнец бывшего абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Пока американец восстанавливался от травмы Алимханулы зачистил почти весь дивизион и подошел к пиковым кондициям. Чарло в своей карьере еще не проиграл ни единого поединка, но возникает вопрос: сумеет ли он справиться с боксером нового поколения.

Казахстанец превосходит именитого Джермалла абсолютно по всем значимым показателям. Для опытного американца это будет самый тяжелый поединок в его карьере.

Мотивация подраться друг с другом есть у каждого, потому как победитель данного противостояния получит 3 пояса и откроет себе дорогу к бою за звание абсолютного чемпиона.