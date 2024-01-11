Главные интриги UFC в 2024 году

Конкуренция с каждым годом в UFC становится все жестче. В 2024 году интриг и вопросов пока что больше, чем ответов

1. Оправдает ли кард UFC 300 ожидания болельщиков?

Дана Уайт обещал сделать юбилейный 300-й кард едва ли не самым громким турниром в истории UFC, чем привлек много внимания со стороны болельщиков. Но пока что анонсы главы промоушена не соответствуют ожиданиям фанатов.

Тот же UFC 299 по именам гораздо предпочтительнее 300-го ивента. В главном бою мартовского номерного турнира подерутся О’Мэйли и Вера. Также в основном карде пройдут поединки Порье-Сен-Дини, Бернс-Маддалена, Блэйдс-Алмейда, Пейдж-Холлэнд и Ян-Ядонг.

Количество топовых бойцов настолько велико, что представители первой десятки рейтинга легкого дивизиона Матеуш Гамрот и бывший чемпион этой весовой Рафаэль Дос Аньос вынуждены драться в предварительной части турнира.

И на фоне UFC 299 юбилейный 300-й ивент выглядит довольно блекло. В главном бою турнира сойдутся в титульном противостоянии 2 самых скучных полусредневеса промоушена Леон Эдвардс и Белал Мухаммад.

В со-главном событии вечера Вэйли Чжан в женском минимальном весе проведет защиту с соотечественницей из Китая Янь Сяонань. В плане зрелищности эти 2 боя потенциально выглядят полным провалом.

Даже последующие поединки Прохазка-Ракич и Стерлинг-Каттар явно не соответствуют масштабу UFC 300. Единственный потенциально яркий поединок турнира Оливейра-Царукян. Но даже он не спасет юбилейный турнир от провала, если Дана Уайт не придумает что-то еще.

2. Кто пополнит ряды двойных чемпионов и пойдет ли Перейра за третьим поясом?

UFC 295: Алекс Перейра — Слова после боя

В 2023-м ряды двойных чемпионов промоушена пополнили Джон Джонс и Алекс Перейра. Глядя на их пример, о втором поясе задумались Фигередо, Эдвардс, Махачев, Пантожа, О’Мэлли и даже те, кому еще не удалось добраться хотя бы до одного титула: Мухаммад, Ковингтон и Топурия.

Из этой группы бойцов больше всего шансов у Ислама. В отличие от всех остальных чемпионов, желающих взять второй титул, россиянин в собственном дивизионе выглядит безоговорочным королем. Плюс ко всему, на его счету уже есть 2 защиты, что является серьезным аргументом для организации боя за еще один пояс.

У многих болельщиков также возникает вопрос: пойдет ли Перейра за третьим титулом? Алекс в прошлом году стал самым быстрым двойным чемпионом в истории промоушена, проведя в UFC всего лишь 7 поединков.

Но будет ли бразилец подниматься в тяжелый дивизион или нет не знает даже он сам. Одну защиту титула в категории до 93 кг Перейра точно проведет. А дальше все будет зависеть от того, как сложится его следующий бой.

3. Закрепится ли Грассо на вершине Р4Р среди женщин?

Алекса Грассо globallookpress.com

Алекса стала настоящим открытием в 2023 году. Она сумела прервать пятилетнюю гегемонию Валентины Шевченко в женском наилегчайшем весе, отобрав его у нее титул в марте.

Незамедлительный реванш между Грассо и «Пулей» закончился вничью. После завершения карьеры Аманды Нуньес именно Алекса возглавила рейтинг Р4Р среди женщин. Чемпионство мексиканки отнюдь не случайно.

Она подобрала ключи к Шевченко и сумела воспользоваться слабыми сторонами бывшей доминирующей чемпионки. Но что будет дальше с Алексой и ее карьерой? Представители промоушена до сих пор не могут найти следующую соперницу для Грассо.

Вероятно, она подерется с победителем поединка между Манон Фиро и Эрин Бланчфилд. Возможен также и третий бой против Валентины Шевченко. Но самый лучший расклад — поединок за титул в легчайшем весе с победителем пары Силва-Пеннингтон.

Если Грассо удастся завоевать в 2024-м второй пояс, то она встанет в один ряд с Рондой Роузи и Амандой Нуньес, которые в свое время были главными звездами в женском ММА.

4. Кому из бойцов не удастся сохранить титул?

Алекс Волкановски globallookpress.com

Кто уж точно не потеряет титул в 2024 году, так это Ислам Махачев и Вэйли Чжан. Но вот в остальных дивизионах все не так однозначно. Первый, кто может лишиться пояса, это Шон Стрикленд. Чемпион среднего дивизиона 21 января встретится с Дрикусом Дю Плесси, у которого в UFC нет ни единого поражения.

Обладатель пояса в легчайшем весе Шон О’Мэлли должен в марте проходить Марлона Веру, но вот далее ему предстоит подраться с кем-либо из пары Сехудо-Двалишвили, а это уже совершенно другой уровень.

В полулегком весе близится к концу гегемония Александра Волкановски. На UFC 298 австралиец встретится с непобежденным Илией Топурией. Тоже самое можно сказать и про Леона Эдвардса, которому предстоит драться с главными монстрами полусреднего дивизиона.

Следующий бой «Рокки» проведет с Белалом Мухаммадом, непроигрывающим на протяжении восьми встреч кряду. В случае успеха англичанина далее будут ждать поединки с Рахмоновым и Махачевым. В боях с кем-либо из этой пары Эдвардс точно не выстоит.

Действующий чемпион полутяжелого дивизиона Алекс Перейра из-за отсутствия борцовской базы может проиграть любому из топ-5. Глядя на то, какими стремительными темпами в наилегчайшем весе набирают обороты Мокаев и Альбази, складывается впечатление, что скоро свой титул потеряет и Пантожа.

Неоднозначная ситуация сложилась в женском наилегчайшем весе и в тяжелом дивизионе. Для Грассо так и не нашли соперницу, а восстановление Джонса может затянуться на неопределенный срок.

5. Что будет с тяжелым дивизионом?

Джон Джонс globallookpress.com

Тяжелый дивизион является единственным из всего ростера UFC, где есть действующий чемпион Джон Джонс и обладатель временного титула Том Аспиналл. Но в этом весе, пожалуй, самая запутанная и непонятная ситуация.

Несмотря на большое количество сильных молодых бойцов, включая временного обладателя пояса Аспиналла, Павловича, Блейдса, Гана и Алмейды, руководство промоушена принципиально готово устроить следующий титульный поединок между ветеранами UFC Джонсом и Миочичем.

Стипе не дрался почти 3 года и проиграл последний бой глухим нокаутом Фрэнсису Нганну. Есть опасения, что бывший чемпион сейчас не конкурент любому представителю топ-10.

А с учетом травмы Джонса неизвестно, когда состоится его бой со Стипе и сколько еще всем остальным тяжеловесам придется ждать исхода их поединка. «Костяной» появится в клетке не раньше лета.

С большей долей вероятности, в тяжелом дивизионе в 2024-м ничего не поменяется. Джонс будет тянуть время, а Том Аспиналл так и останется временным чемпионом.

6. Вернется ли Конор Макгрегор?

Конор Макгрегор globallookpress.com

Противостояние Майкла Чендлера против Конора Макгрегора уже становится похожим на сагу или драму. Парни должны были подраться летом прошлого года, но ирландец не сумел вовремя войти в пул тестируемых бойцов USADA и их поединок отменился.

Встретиться в феврале у них тоже не получится. Всему виной стала принципиальная позиция антидопингового агентства в отношении Макгрегора. Договориться с Конором на апрель у UFC не вышло — в команде ирландца посчитали, что этого времени недостаточно для подготовки.

В конечном итоге Чендлер и Макгрегор подписали контракт на поединок на 29 июня. Но есть опасения, что ирландец, по разным причинам, станет инициатором очередного срыва. Тем временем, Чендлер даже не думает искать себе нового соперника.

Заработать самый большой гонорар в своей карьере для Майкла более приоритетная задача, нежели попытаться приблизиться к поясу в легком весе. Из-за жадности Чендлер стал заложником ситуации и теперь вынужден играть по правилам звездного Конора Макгрегора.

7. Кто из числа восходящих звезд и россиян приблизится к поясу?

Петр Ян (справа) globallookpress.com

Помимо Топурии, ворвавшегося в титульную гонку полулегковесов, в прошлом году своими яркими выступлениями запомнились Хамзат Чимаев, Арман Царукян, Бенуа Сен-Дини, Жаилтон Алмейда и многие другие.

Тот же Илия получил свой шанс проявить себя в титульнике с Волкановски уже в феврале. Хамзат Чимаев после победы над Камару Усманом должен стать следующим претендентом на титул в среднем весе.

Правда, в этой категории сейчас много сильных бойцов, а сам «Борз» еще не провел ни одного поединка с представителем дивизиона до 84 кг, поэтому вопрос о его чемпионстве до сих пор остается открытым.

Максимально приблизить себя к титульнику могут Мухаммад Мокаев и Арман Царукян. Этнический дагестанец в случае победы над Алексом Перезом вправе потребовать от UFC претендентский поединок в наилегчайшем весе.

Арман сможет подраться за титул в конце этого года, если сумеет пройти бывшего чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейру. В легчайшем весе явно не стоит списывать со счетов Петра Яна и Умара Нурмагомедова.

«Беспощадный» одной победой над Сонгом Ядонгом может перезагрузить карьеру и включиться в титульную гонку. Тоже самое можно сказать и про Нурмагомедова в случае успеха в противостоянии с оппонентом из топ-10.

Одна победа от чемпионского поединка отделяет Магомеда Анкалаева. Январский поединок дагестанского полутяжеловеса против Джонни Уокера будет определяющим. Досрочный финиш точно принесет Анкалаеву титульный бой с Перейрой.

Туманными выглядят только перспективы Волкова и Павловича, потому как из-за отсутствия Джонса в тяжелом дивизионе вынуждены находиться в ожидании абсолютно все.