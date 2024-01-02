ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эти бойцы UFC станут звездами в 2024 году

    В новом году каждый из этих бойцов может стать звездой UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Брэндон Морено Мухаммад Мокаев Джастин Гейджи Александр Волкановски Рафаэль Физиев Бенэил Дариуш Роберт Уиттакер
    Вся лентаСамое главное
    Роман Копылов (справа)Эти бойцы UFC станут звездами в 2024 году «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой
  • 08:56
    • Панарин признал лучшим игроком недели в НХЛ
  • 13:32
    • Mirror: Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема»
    Все новости спорта
    Роман Копылов (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Копылов (справа)
    Копылов, Борральо и другие готовы громко заявить о себе в 2024-м

    1.Татсуро Таира

    Японский боец наилегчайшего дивизиона продолжает идти по стопам своего прямого конкурента Мухаммада Мокаева. Как и британец, Татсуро еще не потерпел в карьере ни единого поражения.

    Под конец 2023 года Таира одержал свою пятую победу кряду в промоушене, нокаутировав во втором раунде Карлоса Эрнандеса. Этот успех подарил ему 15-ю строчку в рейтинге и открыл ему дорогу к более громким поединкам.

    Каждого предыдущего соперника Татсуро прошел очень легко. Стилистически японец чем-то напоминает недавнего чемпиона наилегчайшей категории Брэндона Морено. Он является универсалом, способным оказать сопротивление как в стойке, так и в партере.

  • Главные итоги UFC уходящего 2023 года
  • Новые чемпионы Стрикленд и О’Мэлли, возвращение легенд, доминирование Махачева — чем запомнился 2023 год в UFC?
  • 30/12/2023

    • Таира грамотно меняет этажи, не стесняется бороться с базовыми представителями БЖЖ, а главное, всегда нацелен на досрочную победу. При 15-ти победах в карьере он финишировал 11 соперников.

    Уже давно в наилегчайшем дивизионе не было столь ярких восходящих звезд. Ввиду универсализма и прямолинейного стиля у Таиро есть шансы на то, чтобы к концу 2024 оказаться в первой десятке.

    2. Мовсар Евлоев

    Диего Лопес и Мовсар Евлоев
    globallookpress.com

    Мовсар сейчас занимает девятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. Впрочем, несмотря на довольно высокое место в ростере, звездой россиянин не является. Во многом это связано из-за уровня предыдущей оппозиции.

    Единственный побежденный соперник из топ-15 — американский полулегковес Дэн Иге. Всего у россиянина 17 выигранных боев в карьере и ни единого поражения в карьере. Практически в каждом своем поединке Евлоев доминирует за счет борцовских навыков.

    Внушительная серия из семи побед кряду в UFC открыла представителю Ингушетии поединок с оппонентом из топ-3 Арнольдом Алленом. В случае очередного успеха Евлоев, как минимум, получит претендентский бой.

    Но если это будет яркое выступление и досрочная победа, то вполне вероятно, россиянин далее подерется за титул с победителем пары Волкановски-Топурия. Получается, от статуса супертопа Мовсара отделяет всего лишь одна победа.

    3. Кайо Борральо

    Caio Borralho Best Highlights — UFC Middleweight

    Бразилец дебютировал в UFC 2 года назад, и сейчас он является кандидатом на попадание в топ-15 среднего дивизиона. С момента первого поединка в промоушене руководство не жалело новичка.

    Кайо бросали под самых жестких и неудобных оппонентов абсолютно для любого бойца: Гаджи Омаргаджиев, Армен Петросян, Махмуд Мурадов, Абусупьян Магомедов. Каждого из этой четверки Борральо уверенно победил единогласным решением.

    Он осознанно шел в партер с базовыми представителями самбо и вольной борьбы и с легкостью переводил их на землю. Хорошую работу на нижнем этаже бразилец также подкреплял нестандартной ударной техникой.

    Удары ногами с разворота, вертушки, бэкфисты — далеко не весь арсенал Борральо. Пока конкуренты по дивизиону, такие как Бо Никал, побеждали дебютантов или соперников, проигрывающих всем подряд, Кайо успешно дрался с самыми неуступчивыми представителями среднего дивизиона.

    После серии из пяти побед кряду бразилец не постеснялся бросить вызов бывшему претенденту на титул Роберту Уиттакеру. Если сравнить послужной список Борральо с другими восходящими звездами среднего дивизиона, то он, как никто другой, заслуживает поединка с оппонентом из топ-5.

    4. Бенуа Сен-Дини

    Бенуа Сен-Дини (справа)
    globallookpress.com

    Французский легковес на протяжении двух лет не оставлял ни единого шанса своим соперникам. За это время он одержал 5 досрочных побед кряду. Сен-Дини одолел Штольца, Бонфима, Миранду, Мойзеса и Фреволу.

    Причем никто из этой пятерки не сумел продержаться с Бенуа даже до начала третьего раунда. Нокаут в первом раунде в недавнем поединке с Мэттом Фреволой подарил французу 12-ю строчку в рейтинге.

    В такой форме очень интересно было бы посмотреть на Бенуа с более серьезными оппонентами. В плане ведения поединков Сен-Дини выглядит улучшенной версией Чарльза Оливейры.

  • UFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА?
  • Пейдж пообещал навести много шума в UFC, до дебюта эпатажного британца осталось менее трех месяцев
  • 28/12/2023

    • Бенуа никогда не отступает назад. Он с самых первых секунд захватывает центр октагона и прессингует своих соперников. Также, как и Чарльз, является универсалом, но в отличие от бразильца обладает внушительной стойкостью и не падает в нокдаун после первого точного попадания.

    В 2024 году у Сен-Дини есть прекрасная возможность ворваться в топ-5. Потенциальные соперники Бенуа — Гамрот, Физиев и Дариуш. Следующий поединок будет для него определяющим.

    Победа станет для Сен-Дини огромным трамплином и откроет ему путь к боям с главными звездам дивизиона, таким как Гейджи, Порье и Оливейра.

    5. Роман Копылов

    Алессио Ди Кирико и Роман Копылов
    globallookpress.com

    Копылов очень неудачно начал свой путь в UFC. Он потерпел 2 поражения кряду и стоял на грани вылета из промоушена. Однако далее Роман реанимировал свою карьеру, одержав 4 победы кряду нокаутами.

    3 из них пришлись на 2023 год. Буквально за 12 месяцев из статуса сбитого летчика Копылов превратился в теневую угрозу для всего дивизиона. На фоне многих конкурентов из среднего дивизиона Романа отличает очень грамотная работа ногами.

    В этом плане он не проиграет не только другой восходящей звезде Кайо Борральо, но и многим оппонентам из топ-15. Того же Клаудио Рибейро в июле прошлого года Копылов нокаутировал хэд-киком во втором раунде.

    Последнего своего соперника Джоша Фремда россиянин долгое время контролировал на дистанции мидл-киками, а затем нанес точный удар в печень и финишировал. Уровень середняков Копылов однозначно перерос.

    Роман уже готов пойти на повышение и драться с оппонентами, занимающими 10-15 места в рейтинге. Сильная база кикбоксинга, достойная защита от тейкдаунов и внушительная ударная мощь являются неплохим подспорьем для дальнейшего взлета по карьерной лестнице.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 2 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры