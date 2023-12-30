Главные итоги UFC уходящего 2023 года

Время подвести итоги и вспомнить самые яркие события, произошедшие в UFC за эти 12 месяцев

Гегемония Махачева в легком весе продолжается

Российский боец закончил 2023 год статусе доминирующего чемпиона в легком дивизионе. В феврале Махачев на турнире в Перте в Австралии подрался с Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.

В октябре в Абу-Даби дагестанец должен был проводить вторую защиту титула против Чарльза Оливейры, но бразилец за полторы недели до начала ивента снялся с поединка из-за травмы.

Top Finishes | 2023

В итоге вместо него в клетку вновь вышел Волкановски, и на этот раз для Ислама все получилось гораздо легче, чем а в Австралии. Махачев нокаутировал Алекса уже в первом раунде, причем сделал это очень красиво.

Дагестанец донес до головы соперника хай-кик, а затем добил его хаммерфестами на канвасе. Благодаря данному успеху, Махачев вышел на серию из 12-ти побед кряду и возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

После такого яркого выступления складывается впечатление, что конкурентов у россиянина в легком дивизионе просто нет. Теперь Исламу остается драться с теми, с кем поставит его UFC, и каждый раз пополнять свое резюме очередным громким именем.

Перейра популяризировал тренд на двойное чемпионство

Алекс Перейра globallookpress.com

Бразилец начал 2023 год крайне неудачно. В апреле он потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Исраэля Адесаньи и лишился пояса в среднем дивизионе. После проигрыша под давлением со стороны руководства UFC бразилец был вынужден подняться в полутяжи.

В дебютном поединке в дивизионе до 93 кг Перейра с огромным трудом прошел бывшего чемпиона Яна Блаховича, выиграв у него раздельным решением судей. Эта победа позволила ему занять третью позицию в рейтинге и стать следующим претендентом на вакантный титул.

На турнире UFC 295 Перейра встретился с еще одним бывшим чемпионом Иржи Прохазкой. Чех довольно неплохо начал. Он забрал первый раунд и нанес ряд жестких попаданий в следующем отрезке.

Однако Алексу хватило всего лишь одного попадания, чтобы все перевернуть. Мощный хук бразильца отправил «Самурая» в нокаут, а Перейра завоевал второй титул, став самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC.

Глядя на успех со стороны Алекса, многие бойцы теперь ставят перед собой цель взять 2 пояса. Помимо Волкановски, потерпевшего 2 неудачи в противостоянии с россиянином, о двойном чемпионстве задумались Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Ислам Махачев и Илия Топурия.

Перейра провел в UFC всего 7 поединков и сумел сделать невозможное. Больше никого не интересует быть чемпионом в одном дивизионе. Все хотят внести свое имя в историю самого сильного промоушена планеты в качестве обладателя двух титулов.

Спад ветеранов UFC Ковингтона, Усмана и Дариуша

Камару Усман globallookpress.com

Смена поколений в UFC продолжилась и в 2023 году. Ряд звездных ветеранов промоушена сдали позиции, уступив дорогу более молодым конкурентов. Наглядным тому примером являются Усман, Ковингтон и Дариуш.

Бенеил еще недавно шел на серии из восьми выигранных поединков кряду. Но для того, чтобы заслужить титульный поединок в легком весе, ему необходима была победа над кем-либо из числа звезд.

Такой шанс Дариушу предоставился 11 июня на турнире UFC 289. Его очередным соперником стал бывший чемпион Чарльз Оливейра, подходивший к бою после разгромного поражения от Ислама Махачева.

Многие эксперты и болельщики считали Бенеила явным фаворитом ввиду спада бразильца. Однако Чарльз показал, что он не зря был чемпионом в легком весе. Оливейра пережил стартовый натиск соперника, потряс его хай-киком, а далее забил в гранд-энд-паунде уже в первом раунде.

Вернулся Дариуш в клетку 2 декабря в поединке с Царукяном. На этот раз для американца все сложилось еще хуже. Он проиграл Арману нокаутом чуть более, чем за минуту.

Ввиду двух досрочных поражений в первом раунде Бенеил откатился в рейтинге с четвертой на седьмую позицию и максимально отдалился от заветного поединка за пояс. Полностью провалился и Колби Ковингтон, вышедший в клетку на UFC 296 после двухлетнего простоя.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Хаос» был тенью самого себя в титульном поединке с Леоном Эдвардсом. Практически 3 раунда Колби еле-еле передвигался по октагону. Активизировался претендент на пояс только в чемпионских раундах.

Тем не менее, кроме прагматичного контроля на земле Ковингтон больше ничего не смог предложить Эдвардсу. «Рокки» совершенно по делу выиграл бой единогласным решением судей. А Ковингтон после такого слабого выступления откатился со второй на пятую позицию в ростере полусредневесов.

Неудачно 2023-й год получился и для бывшего соперника Колби и экс-чемпиона Камару Усмана. В марте на турнире в Лондоне «нигерийский кошмар» вышел на третий поединок с Леоном Эдвардсом.

Поражение хай-киком, полученное от «Рокки» летом прошлого года, явно оставило свой отпечаток. Усман уже не выглядел таким решительным и был больше похож на прагматичного тактика.

Он оказал серьезное сопротивление Эдвардсу, и в целом их бой получился на 3 исхода. Однако решением большинства судей победу забрал именно Леон. В октябре на UFC 294 Усман довольно неожиданно согласился выйти на коротком уведомлении с парнем, с которым не хочет драться совершенно никто — с Хамзатом Чимаевым.

Поступок «нигерийского кошмара» по ряду причин называли полным безумием. Во-первых, это был бой в среднем весе, а не в полусреднем. Стоит также учитывать отсутствие полной подготовки, безупречную статистику «Борза» и поддержку домашних трибун противника в Абу-Даби.

В первом раунде Усман едва не проиграл досрочно. Далее бой выровнялся и в ряде эпизодов нигериец перебивал своего соперника в стойке. От нервной концовки Чимаева спас только тейкдаун в третьем раунде и пассивный контроль вплоть до конца боя.

Итог для нигерийца получил аналогичным, как и в противостоянии с Эдвардсом, — поражение решением большинства. Но ситуация с Усманом выглядит не совсем однозначной.

На бумаге он проиграл 2 поединка и выбыл из титульной гонки. С другой стороны, Камару выглядел крайне конкурентным в отличие от тех же Ковингтона с Дариушем.

Возвращение легенд ММА Джонса и Сехудо

Джон Джонс против Сирила Гана globallookpress.com

Весной состоялось возвращение двух легенд UFC: Джона Джонса и Генри Сехудо. «Костяной» в марте, спустя 3 года, вернулся в клетку и дебютировал в тяжелом дивизионе против бывшего временного чемпиона Сирила Гана. Ввиду столь долгого простоя было слишком много вопросов о том, каким будет Джон в октагоне.

Его соперник Сирил Ган ранее дал очень тяжелый бой Фрэнсису Нганну. Несмотря на поражение, у француза был ряд преимуществ перед легендарным Джонсом: более частые выступления, внушительный опыт в тяжелом дивизионе, прекрасная физическая форма и невероятная скорость в стойке.

Однако, как только бойцы вышли в клетку, «Костяной» развеял все сомнения. Немного поработав с Ганом в стойке, американец сразу же бросился в ноги своему сопернику. После удачного тейкдауна Джон прижал оппонента спиной к сетке и накинул на его шею гильотину.

Ган, даже не попытавшись выбраться из захвата, сразу же постучал. Джонсу потребовалось чуть более двух минут, чтобы стать новым чемпионом тяжелого дивизиона и войти в историю UFC в качестве очередного обладателя двух титулов.

Алджамейн Стерлинг против Генри Сехудо globallookpress.com

Чуть позднее, в мае, состоялось возвращение еще одного звездного ветерана Генри Сехудо. «Triple C» после трехлетнего простоя вернулся в клетку на турнире UFC 288 в битве за титул в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга.

Сразу бросалась в глаза невероятная физическая форма 36–летнего американца. Их поединок получился одним из самых конкурентных в 2023 году. Сехудо и Стерлинг раз за разом переводили друг друга на землю, наносили жесткие удары в стойке и грамотно передвигались по октагону на протяжении всех пяти раундов.

Как и в поединке Эдвардса с Усманом, в таком противостоянии можно было отдать бой совершенно любому. Но удача в очередной раз была на стороне Алджамейна — победа раздельным решением судей и третья защита пояса кряду.

Но даже несмотря на поражение, Генри за такое яркое выступление достоин уважения. UFC не стал вписывать звездного ветерана со счетов и поместил его на третью строчку в рейтинге.

Впереди Сехудо ожидает поединок с Мерабом Двалишвили, и в случае успеха он вполне может рассчитывать на еще один титульный бой.

Застой Павловича и Анкалаева, откат Яна и Нурмагомедова

Сергей Павлович globallookpress.com

Далеко не для всех российских бойцов 2023 год получился таким же удачным, как для Ислама Махачева. Сергей Павлович ярко стартовал, одержав весной шестую кряду победу нокаутом в первом раунде в бою с Кертисом Блейдсом.

Он занял вторую строчку в рейтинге тяжеловесов и в ноябре вышел на поединок за временный титул в тяжелом весе против Тома Аспиналла. Увы, на UFC 295 победная серия россиянина оборвалась.

С самого начала боя Сергей действовал первым номером и даже пару раз задел своего оппонента. Но невероятная скорость сказала свое слово. При очередной попытке атаки Павлович открылся, пропустив мощный хук от британца.

Россиянин упал на землю и был уже не в состоянии продолжить поединок. Аспиналл взял временный пояс чуть более, чем за минуту, а Павлович опустился со второй на третью строчку в рейтинге тяжеловесов.

Из титульной гонки ввиду одной неудачи Сергей точно не выпадет, но допускать осечек больше нельзя. Павловичу необходимо провести работу над ошибками, усовершенствовать свой стиль, восстановиться и только потом уже возвращаться в октагон.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

Не удалось приблизиться к поясу и топовому полутяжеловесу Магомеду Анкалаеву. После ничейного поединка в декабре 2022-го с Яном Блаховичем россиянин вышел в клетку на турнире UFC 294 против Джонни Уокера.

Дагестанец не стал размениваться с оппонентом на руках и сразу же начал прижимать его к сетке. Но далее Магомед допустил ошибку, нанеся удар коленом в голову противнику, находившемуся на трех точках опоры.

Судья сразу же остановил поединок, а медицинская бригада в разговоре с Джонни Уокером приняла решение, что бразилец не в состоянии продолжить драться. В итоге встреча была признана несостоявшейся, а Анкалаев ни на шаг не приблизился к поясу, так и оставшись на третьей позиции в списке полутяжей.

Бывший чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян за этот год и вовсе потерял три строчки в рейтинге. 12 марта «Беспощадный» встретился в клетке с Двалишвили. Вместо ожидаемого нокаута от россиянина болельщики на трибунах увидели одностороннее доминирование в партере со стороны Мераба.

Грузин без каких-либо вопросов забрал бой в свой актив единогласным решением судей, а Ян потерпел третье поражение кряду и теперь находится на грани вылета из топ-5.

Мераб Двалишвили против Петра Яна globallookpress.com

Еще один представитель легчайшего дивизиона из России Умар Нурмагомедов 14 января уже в первом раунде расправился с Раони Барселосом. Таким ярким выступлением дагестанец обратил на себя внимание со стороны руководства UFC и получил бой с соперником из первой пятерки.

Летом Умар должен был встретиться в клетке с бывшим претендентом на временный титул Кори Сэндхагеном, однако бой отменился из-за травмы плеча россиянина. Весь оставшийся год Нурмагомедов восстанавливался от повреждения.

Как и Петр Ян, он откатился на 3 позиции назад. Под конец 2023-го Нурмагомедов занимает 14-ю позицию в рейтинге легчайшего дивизиона. Один из немногих россиянин, для год получился удачным — это Александр Волков.

«Драго» за эти 12 месяцев нокаутировал Александра Романова и финишировал гильотиной Тая Туивасу, после чего поднялся на шестую строчку в рейтинге тяжеловесов.

Аномальное количество новых громких имен и восходящих звезд

Shavkat Rakhmonov vs Geoff Neal | FREE FIGHT | UFC 296

Уже давно в UFC не появлялось столько новых имен и потенциальных претендентов на титул, как в 2023 году. В первую очередь, стоит отметить колоссальный прогресс Шавката Рахмонова и Илии Топурии.

Из восходящей звезды полусреднего дивизиона казахстанец дорос до статуса потенциального претендента на титул. В марте Рахмонов в финишировал в третьем раунде Джеффа Нила, а в декабре деклассировал Стивена Томпсона, после чего поднялся на третью позицию.

Топурия 24 июня единогласным решением победил Джоша Эммета и получил статус претендента на пояс в полулегком весе. Бразильский тяжеловес Алмейда за прошедшие 12 месяцев одержал 2 победы над бойцами из топ-10: Жаирзиньо Розенстрайком и Дерриком Льюисом.

Сейчас Жаилтон идет на серии из шести выигранных поединков кряду, а в следующем бою дерется с пятым номером Кертисом Блейдсом. В случае очередного триумфа Алмейда вполне может стать претендентом на временный титул.

Жаилтон Алмейда globallookpress.com

Также проделали колоссальную работу Мухаммад Мокаев и Бенуа Сен-Дини. Британец выиграл сабмишнами у Фильо с Эллиотом и вошел в топ-10 наилегчайшего дивизиона.

Сен-Дини без особых проблем финишировал Бонфима, Мойзеса и Фреволу. Теперь француз является 12-м номером в легком весе и уже бросает вызовы Гейджи, Махачеву и другим топам.

Приблизил себя к титульной гонке американский полутяжеловес Халил Раунтри. 2 досрочные победы над Энтони Смитом и Крисом Дакасом позволили ему забраться на восьмую позицию.

В наилегчайшем дивизионе по стопам Мокаева продолжает идти непобежденный Татсуро Таиро. Японец выиграл 3 поединка, 2 из которых закончились в его пользу досрочно. Награждение со стороны руководства UFC не заставило себя долго ждать — 15-я строчка в рейтинге под конец года.

В полусреднем дивизионе в свое восхождение продолжает преемник звездного Конора Макгрегора Иэн Гэрри. Ирландец деклассировал Нила Мэгни с Даниэлом Родригезом. Гэрри сохранил ноль в графе поражений и уже идет десятым в рейтинге.

Но также громко заявили о себе бойцы, которые только стремятся ворваться в топ-15: Джо Пайфер, Джастин Тафа, Мохаммед Усман, Карлос Ольберг, Витор Петрино, Диего Лопес и российский средневес Роман Копылов, вышедший на серию из четырех побед кряду.

Сенсационные чемпионства Стрикленда, О’Мэлли и Грассо

Шон О'Мэлли globallookpress.com

В уходящем году в UFC сменились чемпионы в шести дивизионах. Если триумф Перейры, Пантожи и Джонса были ожидаемыми, то восхождение на трон О’Мэлли, Грассо и Стрикленда — настоящий перформанс.

На протяжении последних пяти лет в женском наилегчайшем весе бесспорной чемпионкой была Валентина Шевченко. «Пуля» разбивала одного претендента за другим и защитила титул 7 раз кряду.

4 марта Шевченко предстояло провести очередной поединок против Алексы Грассо. Мексиканка, вышедшая в октагон в статусе явного андердога, неожиданно навязала чемпионке серьезную конкуренцию в стойке.

Пропустив ряд неприятных ударов, «Пуля» была вынуждена спасаться в партере. За счет контроля на земле ей удавалось сдерживать натиск соперницы. Однако в четвертом раунде Валентина допустила грубую ошибку, позволив мексиканке выйти за спину.

Грассо мгновенно воспользовалась подарком со стороны обладательницы пояса. Она провела удачный тейкдаун, взяла Валентину на удушающий и заставила ее сдаться. После такого исхода промоушен организовал между девушками незамедлительный реванш.

В ответной встрече Алекса доказала, что первый бой не был случайностью. По итогам пятираундового противостояния судьи объявили ничью, а мексиканка сохранила титул в женском наилегчайшем весе.

В мужском легчайшем дивизионе 20 августа закончилась гегемония Алджамейна Стерлинга. «Алджо», удерживавший пояс на протяжении двух последних лет, столкнулся в клетке с Шоном О’Мэлли — одним из главных любимчиков главы UFC Даны Уайта.

В тот день Стерлинг в клетке выглядел просто ужасно. Он казался слишком медлительным, аккуратным и не провел ни одного удачного тейкдауна. Во втором раунде О’Мэлли поймал оппонента на ошибке, нокаутировав его прямым кроссом.

Шон стал новым чемпионом в легчайшем весе, отобрав пояс у Стерлинга, которого абсолютно никто не хочет видеть в качестве обладателя титула: ни промоушен, ни болельщики.

И, конечно же, главной сенсацией, прорывом и открытием года стало восхождение на трон в среднем весе Шона Стрикленда. Американец начал год на серии из двух поражений кряду, а закончил его тремя победами.

Причем все 3 раза Шон вышел в клетку на коротком уведомлении, сильно рискуя местом в рейтинге. В январе он победил единогласным решением Нассурдина Имавова, а 1 июля нокаутировал во втором раунде Абусупьяна Магомедова.

Менее чем за месяц до начала турнира в Австралии UFC предложил Стрикленду заменить Дю Плесси в титульном поединке с Адесаньей. Звездный новозеландец, защитивший титул 5 раз кряду, после победы над Перейрой выглядел серьезным фаворитом.

UFC 293: Шон Стрикланд — Слова после боя

На пресс-конференции перед боем Адесанья утверждал, что это будет один из самых легких боев его карьере. Он обещал удосрочить Стрикленда уже в стартовой пятиминутке, однако к концу первого раунда сам едва не был нокаутирован.

После удачного начала Шон продолжил свое давление и не сбавлял ход вплоть до конца поединка. В чемпионских раундах измотанный прессингом Адесанья просто убегал Стрикленда, пытаясь выстоять до финального свистка.

Со счетом 4:1 по раундам, по мнению всех судей, Шон одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем дивизионе. Еще несколько месяцев назад в успех американца мало, кто верил.

Однако Стрикленд совершил практически невозможное. Он в одностороннем порядке перебил лучшего ударника в истории среднего дивизиона UFC и влюбил в себя миллионы нейтральных болельщиков по всему миру.

Теперь Стрикленд занимает седьмое место в рейтинге P4P и является одной из главных звезд в мире смешанных единоборств.