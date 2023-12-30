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    Главные итоги UFC уходящего 2023 года

    Новые чемпионы Стрикленд и О’Мэлли, возвращение легенд, доминирование Махачева — чем запомнился 2023 год в UFC?

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Мухаммад Мокаев Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Умар Нурмагомедов Генри Сехудо Александр Волкановски Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бенэил Дариуш Конор Макгрегор Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Исраэль Адесанья Алекс Перейра Шон Стрикланд Иржи Прохазка Магомед Анкалаев Ян Блахович Джон Джонс Сирил Ган Сергей Павлович Тай Туиваса Александр Волков Алекса Грассо Валентина Шевченко Дана Уайт 
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    Время подвести итоги и вспомнить самые яркие события, произошедшие в UFC за эти 12 месяцев

    Гегемония Махачева в легком весе продолжается

    Российский боец закончил 2023 год статусе доминирующего чемпиона в легком дивизионе. В феврале Махачев на турнире в Перте в Австралии подрался с Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.

    В октябре в Абу-Даби дагестанец должен был проводить вторую защиту титула против Чарльза Оливейры, но бразилец за полторы недели до начала ивента снялся с поединка из-за травмы.

    Top Finishes | 2023

    В итоге вместо него в клетку вновь вышел Волкановски, и на этот раз для Ислама все получилось гораздо легче, чем а в Австралии. Махачев нокаутировал Алекса уже в первом раунде, причем сделал это очень красиво.

    Дагестанец донес до головы соперника хай-кик, а затем добил его хаммерфестами на канвасе. Благодаря данному успеху, Махачев вышел на серию из 12-ти побед кряду и возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

    После такого яркого выступления складывается впечатление, что конкурентов у россиянина в легком дивизионе просто нет. Теперь Исламу остается драться с теми, с кем поставит его UFC, и каждый раз пополнять свое резюме очередным громким именем.

    Перейра популяризировал тренд на двойное чемпионство

    Алекс Перейра
    globallookpress.com

    Бразилец начал 2023 год крайне неудачно. В апреле он потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Исраэля Адесаньи и лишился пояса в среднем дивизионе. После проигрыша под давлением со стороны руководства UFC бразилец был вынужден подняться в полутяжи.

    В дебютном поединке в дивизионе до 93 кг Перейра с огромным трудом прошел бывшего чемпиона Яна Блаховича, выиграв у него раздельным решением судей. Эта победа позволила ему занять третью позицию в рейтинге и стать следующим претендентом на вакантный титул.

    На турнире UFC 295 Перейра встретился с еще одним бывшим чемпионом Иржи Прохазкой. Чех довольно неплохо начал. Он забрал первый раунд и нанес ряд жестких попаданий в следующем отрезке.

    Однако Алексу хватило всего лишь одного попадания, чтобы все перевернуть. Мощный хук бразильца отправил «Самурая» в нокаут, а Перейра завоевал второй титул, став самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC.

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    • Глядя на успех со стороны Алекса, многие бойцы теперь ставят перед собой цель взять 2 пояса. Помимо Волкановски, потерпевшего 2 неудачи в противостоянии с россиянином, о двойном чемпионстве задумались Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Ислам Махачев и Илия Топурия.

    Перейра провел в UFC всего 7 поединков и сумел сделать невозможное. Больше никого не интересует быть чемпионом в одном дивизионе. Все хотят внести свое имя в историю самого сильного промоушена планеты в качестве обладателя двух титулов.

    Спад ветеранов UFC Ковингтона, Усмана и Дариуша

    Камару Усман
    globallookpress.com

    Смена поколений в UFC продолжилась и в 2023 году. Ряд звездных ветеранов промоушена сдали позиции, уступив дорогу более молодым конкурентов. Наглядным тому примером являются Усман, Ковингтон и Дариуш.

    Бенеил еще недавно шел на серии из восьми выигранных поединков кряду. Но для того, чтобы заслужить титульный поединок в легком весе, ему необходима была победа над кем-либо из числа звезд.

    Такой шанс Дариушу предоставился 11 июня на турнире UFC 289. Его очередным соперником стал бывший чемпион Чарльз Оливейра, подходивший к бою после разгромного поражения от Ислама Махачева.

    Многие эксперты и болельщики считали Бенеила явным фаворитом ввиду спада бразильца. Однако Чарльз показал, что он не зря был чемпионом в легком весе. Оливейра пережил стартовый натиск соперника, потряс его хай-киком, а далее забил в гранд-энд-паунде уже в первом раунде.

    Вернулся Дариуш в клетку 2 декабря в поединке с Царукяном. На этот раз для американца все сложилось еще хуже. Он проиграл Арману нокаутом чуть более, чем за минуту.

    Ввиду двух досрочных поражений в первом раунде Бенеил откатился в рейтинге с четвертой на седьмую позицию и максимально отдалился от заветного поединка за пояс. Полностью провалился и Колби Ковингтон, вышедший в клетку на UFC 296 после двухлетнего простоя.

    Колби Ковингтон
    globallookpress.com

    «Хаос» был тенью самого себя в титульном поединке с Леоном Эдвардсом. Практически 3 раунда Колби еле-еле передвигался по октагону. Активизировался претендент на пояс только в чемпионских раундах.

    Тем не менее, кроме прагматичного контроля на земле Ковингтон больше ничего не смог предложить Эдвардсу. «Рокки» совершенно по делу выиграл бой единогласным решением судей. А Ковингтон после такого слабого выступления откатился со второй на пятую позицию в ростере полусредневесов.

    Неудачно 2023-й год получился и для бывшего соперника Колби и экс-чемпиона Камару Усмана. В марте на турнире в Лондоне «нигерийский кошмар» вышел на третий поединок с Леоном Эдвардсом.

    Поражение хай-киком, полученное от «Рокки» летом прошлого года, явно оставило свой отпечаток. Усман уже не выглядел таким решительным и был больше похож на прагматичного тактика.

    Он оказал серьезное сопротивление Эдвардсу, и в целом их бой получился на 3 исхода. Однако решением большинства судей победу забрал именно Леон. В октябре на UFC 294 Усман довольно неожиданно согласился выйти на коротком уведомлении с парнем, с которым не хочет драться совершенно никто — с Хамзатом Чимаевым.

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    • Поступок «нигерийского кошмара» по ряду причин называли полным безумием. Во-первых, это был бой в среднем весе, а не в полусреднем. Стоит также учитывать отсутствие полной подготовки, безупречную статистику «Борза» и поддержку домашних трибун противника в Абу-Даби.

    В первом раунде Усман едва не проиграл досрочно. Далее бой выровнялся и в ряде эпизодов нигериец перебивал своего соперника в стойке. От нервной концовки Чимаева спас только тейкдаун в третьем раунде и пассивный контроль вплоть до конца боя.

    Итог для нигерийца получил аналогичным, как и в противостоянии с Эдвардсом, — поражение решением большинства. Но ситуация с Усманом выглядит не совсем однозначной.

    На бумаге он проиграл 2 поединка и выбыл из титульной гонки. С другой стороны, Камару выглядел крайне конкурентным в отличие от тех же Ковингтона с Дариушем.

    Возвращение легенд ММА Джонса и Сехудо

    Джон Джонс против Сирила Гана
    globallookpress.com

    Весной состоялось возвращение двух легенд UFC: Джона Джонса и Генри Сехудо. «Костяной» в марте, спустя 3 года, вернулся в клетку и дебютировал в тяжелом дивизионе против бывшего временного чемпиона Сирила Гана. Ввиду столь долгого простоя было слишком много вопросов о том, каким будет Джон в октагоне.

    Его соперник Сирил Ган ранее дал очень тяжелый бой Фрэнсису Нганну. Несмотря на поражение, у француза был ряд преимуществ перед легендарным Джонсом: более частые выступления, внушительный опыт в тяжелом дивизионе, прекрасная физическая форма и невероятная скорость в стойке.

    Однако, как только бойцы вышли в клетку, «Костяной» развеял все сомнения. Немного поработав с Ганом в стойке, американец сразу же бросился в ноги своему сопернику. После удачного тейкдауна Джон прижал оппонента спиной к сетке и накинул на его шею гильотину.

    Ган, даже не попытавшись выбраться из захвата, сразу же постучал. Джонсу потребовалось чуть более двух минут, чтобы стать новым чемпионом тяжелого дивизиона и войти в историю UFC в качестве очередного обладателя двух титулов.

    Алджамейн Стерлинг против Генри Сехудо
    globallookpress.com

    Чуть позднее, в мае, состоялось возвращение еще одного звездного ветерана Генри Сехудо. «Triple C» после трехлетнего простоя вернулся в клетку на турнире UFC 288 в битве за титул в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга.

    Сразу бросалась в глаза невероятная физическая форма 36–летнего американца. Их поединок получился одним из самых конкурентных в 2023 году. Сехудо и Стерлинг раз за разом переводили друг друга на землю, наносили жесткие удары в стойке и грамотно передвигались по октагону на протяжении всех пяти раундов.

    Как и в поединке Эдвардса с Усманом, в таком противостоянии можно было отдать бой совершенно любому. Но удача в очередной раз была на стороне Алджамейна — победа раздельным решением судей и третья защита пояса кряду.

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    • Но даже несмотря на поражение, Генри за такое яркое выступление достоин уважения. UFC не стал вписывать звездного ветерана со счетов и поместил его на третью строчку в рейтинге.

    Впереди Сехудо ожидает поединок с Мерабом Двалишвили, и в случае успеха он вполне может рассчитывать на еще один титульный бой.

    Застой Павловича и Анкалаева, откат Яна и Нурмагомедова

    Сергей Павлович
    globallookpress.com

    Далеко не для всех российских бойцов 2023 год получился таким же удачным, как для Ислама Махачева. Сергей Павлович ярко стартовал, одержав весной шестую кряду победу нокаутом в первом раунде в бою с Кертисом Блейдсом.

    Он занял вторую строчку в рейтинге тяжеловесов и в ноябре вышел на поединок за временный титул в тяжелом весе против Тома Аспиналла. Увы, на UFC 295 победная серия россиянина оборвалась.

    С самого начала боя Сергей действовал первым номером и даже пару раз задел своего оппонента. Но невероятная скорость сказала свое слово. При очередной попытке атаки Павлович открылся, пропустив мощный хук от британца.

    Россиянин упал на землю и был уже не в состоянии продолжить поединок. Аспиналл взял временный пояс чуть более, чем за минуту, а Павлович опустился со второй на третью строчку в рейтинге тяжеловесов.

    Из титульной гонки ввиду одной неудачи Сергей точно не выпадет, но допускать осечек больше нельзя. Павловичу необходимо провести работу над ошибками, усовершенствовать свой стиль, восстановиться и только потом уже возвращаться в октагон.

    Магомед Анкалаев
    globallookpress.com

    Не удалось приблизиться к поясу и топовому полутяжеловесу Магомеду Анкалаеву. После ничейного поединка в декабре 2022-го с Яном Блаховичем россиянин вышел в клетку на турнире UFC 294 против Джонни Уокера.

    Дагестанец не стал размениваться с оппонентом на руках и сразу же начал прижимать его к сетке. Но далее Магомед допустил ошибку, нанеся удар коленом в голову противнику, находившемуся на трех точках опоры.

    Судья сразу же остановил поединок, а медицинская бригада в разговоре с Джонни Уокером приняла решение, что бразилец не в состоянии продолжить драться. В итоге встреча была признана несостоявшейся, а Анкалаев ни на шаг не приблизился к поясу, так и оставшись на третьей позиции в списке полутяжей.

    Бывший чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян за этот год и вовсе потерял три строчки в рейтинге. 12 марта «Беспощадный» встретился в клетке с Двалишвили. Вместо ожидаемого нокаута от россиянина болельщики на трибунах увидели одностороннее доминирование в партере со стороны Мераба.

    Грузин без каких-либо вопросов забрал бой в свой актив единогласным решением судей, а Ян потерпел третье поражение кряду и теперь находится на грани вылета из топ-5.

    Мераб Двалишвили против Петра Яна
    globallookpress.com

    Еще один представитель легчайшего дивизиона из России Умар Нурмагомедов 14 января уже в первом раунде расправился с Раони Барселосом. Таким ярким выступлением дагестанец обратил на себя внимание со стороны руководства UFC и получил бой с соперником из первой пятерки.

    Летом Умар должен был встретиться в клетке с бывшим претендентом на временный титул Кори Сэндхагеном, однако бой отменился из-за травмы плеча россиянина. Весь оставшийся год Нурмагомедов восстанавливался от повреждения.

    Как и Петр Ян, он откатился на 3 позиции назад. Под конец 2023-го Нурмагомедов занимает 14-ю позицию в рейтинге легчайшего дивизиона. Один из немногих россиянин, для год получился удачным — это Александр Волков.

    «Драго» за эти 12 месяцев нокаутировал Александра Романова и финишировал гильотиной Тая Туивасу, после чего поднялся на шестую строчку в рейтинге тяжеловесов.

    Аномальное количество новых громких имен и восходящих звезд

    Shavkat Rakhmonov vs Geoff Neal | FREE FIGHT | UFC 296

    Уже давно в UFC не появлялось столько новых имен и потенциальных претендентов на титул, как в 2023 году. В первую очередь, стоит отметить колоссальный прогресс Шавката Рахмонова и Илии Топурии.

    Из восходящей звезды полусреднего дивизиона казахстанец дорос до статуса потенциального претендента на титул. В марте Рахмонов в финишировал в третьем раунде Джеффа Нила, а в декабре деклассировал Стивена Томпсона, после чего поднялся на третью позицию.

    Топурия 24 июня единогласным решением победил Джоша Эммета и получил статус претендента на пояс в полулегком весе. Бразильский тяжеловес Алмейда за прошедшие 12 месяцев одержал 2 победы над бойцами из топ-10: Жаирзиньо Розенстрайком и Дерриком Льюисом.

    Сейчас Жаилтон идет на серии из шести выигранных поединков кряду, а в следующем бою дерется с пятым номером Кертисом Блейдсом. В случае очередного триумфа Алмейда вполне может стать претендентом на временный титул.

    Жаилтон Алмейда
    globallookpress.com

    Также проделали колоссальную работу Мухаммад Мокаев и Бенуа Сен-Дини. Британец выиграл сабмишнами у Фильо с Эллиотом и вошел в топ-10 наилегчайшего дивизиона.

    Сен-Дини без особых проблем финишировал Бонфима, Мойзеса и Фреволу. Теперь француз является 12-м номером в легком весе и уже бросает вызовы Гейджи, Махачеву и другим топам.

    Приблизил себя к титульной гонке американский полутяжеловес Халил Раунтри. 2 досрочные победы над Энтони Смитом и Крисом Дакасом позволили ему забраться на восьмую позицию.

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    • В наилегчайшем дивизионе по стопам Мокаева продолжает идти непобежденный Татсуро Таиро. Японец выиграл 3 поединка, 2 из которых закончились в его пользу досрочно. Награждение со стороны руководства UFC не заставило себя долго ждать — 15-я строчка в рейтинге под конец года.

    В полусреднем дивизионе в свое восхождение продолжает преемник звездного Конора Макгрегора Иэн Гэрри. Ирландец деклассировал Нила Мэгни с Даниэлом Родригезом. Гэрри сохранил ноль в графе поражений и уже идет десятым в рейтинге.

    Но также громко заявили о себе бойцы, которые только стремятся ворваться в топ-15: Джо Пайфер, Джастин Тафа, Мохаммед Усман, Карлос Ольберг, Витор Петрино, Диего Лопес и российский средневес Роман Копылов, вышедший на серию из четырех побед кряду.

    Сенсационные чемпионства Стрикленда, О’Мэлли и Грассо

    Шон О'Мэлли
    globallookpress.com

    В уходящем году в UFC сменились чемпионы в шести дивизионах. Если триумф Перейры, Пантожи и Джонса были ожидаемыми, то восхождение на трон О’Мэлли, Грассо и Стрикленда — настоящий перформанс.

    На протяжении последних пяти лет в женском наилегчайшем весе бесспорной чемпионкой была Валентина Шевченко. «Пуля» разбивала одного претендента за другим и защитила титул 7 раз кряду.

    4 марта Шевченко предстояло провести очередной поединок против Алексы Грассо. Мексиканка, вышедшая в октагон в статусе явного андердога, неожиданно навязала чемпионке серьезную конкуренцию в стойке.

    Пропустив ряд неприятных ударов, «Пуля» была вынуждена спасаться в партере. За счет контроля на земле ей удавалось сдерживать натиск соперницы. Однако в четвертом раунде Валентина допустила грубую ошибку, позволив мексиканке выйти за спину.

    Грассо мгновенно воспользовалась подарком со стороны обладательницы пояса. Она провела удачный тейкдаун, взяла Валентину на удушающий и заставила ее сдаться. После такого исхода промоушен организовал между девушками незамедлительный реванш.

    В ответной встрече Алекса доказала, что первый бой не был случайностью. По итогам пятираундового противостояния судьи объявили ничью, а мексиканка сохранила титул в женском наилегчайшем весе.

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    • В мужском легчайшем дивизионе 20 августа закончилась гегемония Алджамейна Стерлинга. «Алджо», удерживавший пояс на протяжении двух последних лет, столкнулся в клетке с Шоном О’Мэлли — одним из главных любимчиков главы UFC Даны Уайта.

    В тот день Стерлинг в клетке выглядел просто ужасно. Он казался слишком медлительным, аккуратным и не провел ни одного удачного тейкдауна. Во втором раунде О’Мэлли поймал оппонента на ошибке, нокаутировав его прямым кроссом.

    Шон стал новым чемпионом в легчайшем весе, отобрав пояс у Стерлинга, которого абсолютно никто не хочет видеть в качестве обладателя титула: ни промоушен, ни болельщики.

    И, конечно же, главной сенсацией, прорывом и открытием года стало восхождение на трон в среднем весе Шона Стрикленда. Американец начал год на серии из двух поражений кряду, а закончил его тремя победами.

    Причем все 3 раза Шон вышел в клетку на коротком уведомлении, сильно рискуя местом в рейтинге. В январе он победил единогласным решением Нассурдина Имавова, а 1 июля нокаутировал во втором раунде Абусупьяна Магомедова.

    Менее чем за месяц до начала турнира в Австралии UFC предложил Стрикленду заменить Дю Плесси в титульном поединке с Адесаньей. Звездный новозеландец, защитивший титул 5 раз кряду, после победы над Перейрой выглядел серьезным фаворитом.

    UFC 293: Шон Стрикланд — Слова после боя

    На пресс-конференции перед боем Адесанья утверждал, что это будет один из самых легких боев его карьере. Он обещал удосрочить Стрикленда уже в стартовой пятиминутке, однако к концу первого раунда сам едва не был нокаутирован.

    После удачного начала Шон продолжил свое давление и не сбавлял ход вплоть до конца поединка. В чемпионских раундах измотанный прессингом Адесанья просто убегал Стрикленда, пытаясь выстоять до финального свистка.

    Со счетом 4:1 по раундам, по мнению всех судей, Шон одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем дивизионе. Еще несколько месяцев назад в успех американца мало, кто верил.

    Однако Стрикленд совершил практически невозможное. Он в одностороннем порядке перебил лучшего ударника в истории среднего дивизиона UFC и влюбил в себя миллионы нейтральных болельщиков по всему миру.

    Теперь Стрикленд занимает седьмое место в рейтинге P4P и является одной из главных звезд в мире смешанных единоборств.

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