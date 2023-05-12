Стерлинга вновь спасли судьи. «Алджо» едва не потерял пояс в бою с Сехудо

Сехудо дал «Алджо» невероятно трудный бой

Генри создал небывалый ажиотаж вокруг боя со Стерлингом

Генри является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В более молодые американец регулярно устраивал шоу во всех своих поединках. Неудивительно, что его возвращение в 2023-м вызвало у публики немалый интерес.

Несмотря на трехлетний простой, Сехудо был максимально уверен в своих силах. Находясь в тени, экс-чемпион не стеснялся давать далеко не самые лестные комментарии в адрес других бойцов промоушена.

Когда стало известно о поединке против Стерлинга, Сехудо начал вести очень активную треш-ток компанию в медиапространстве. Бывший чемпион стал инициатором очередного конфликта. А в своих соцсетях Генри постоянно говорил о легкой победе над «Алджо».

Фанаты смешанных единоборств всегда любили наблюдать за подобными противостояниями, в которых бойцы ввиду ненависти готовы оторвать друг другу головы. Хайп Сехудо полностью сработал, и его битва против Алджамейна не стала исключением.

UFC 288: Пресс-конференция

Генри удалось перенести тот настрой и энергетику на пресс-конференцию в преддверии турнира UFC 288. Благодаря Сехудо, она получилась максимально огненной. Претендент постоянно поддевал чемпиона, заставляя того преклонить перед ним колено.

Однако на пресс-конференции все не закончилось, и на церемонии взвешивания бойцы едва не устроили драку. Напряжение витало вплоть до начала поединка. Поединок привлек настолько много внимания, что трибуны в Нью-Джерси были забиты буквально до отказа.

Неудивительно, что данный бой стал одним из самых ожидаемых событий этого года. Умение Сехудо продавать поединке со своим участием сказало свое слово. Могло показаться, что этот хайп обернется для бывшего обладателя пояса огромным провалом.

Однако Генри показал просто фантастическую форму. И в этом поединке Стерлингу пришлось очень сильно постараться, чтобы не проиграть.

«Алджо» недооценил 36-летнего ветерана

Генри Сехудо (слева) globallookpress.com

В преддверии поединка аргументов в пользу Стерлинга было гораздо больше. Пиковая форма, более внушительные габариты и регулярные выступления — это лишь малая часть того, почему победить должен был именно «Алджо».

О состоянии претендента было ничего неизвестно. 3 года отсутствия в клетке и выход против нового чемпиона очень рискованная авантюра со стороны Сехудо. И по первым двум раундам поединка преимущество Стерлинга не вызывало удивлений.

Из-за разницы в росте точность ударов у чемпиона была гораздо выше. Однако бокс далеко не самая сильная сторона действующего обладателя пояса в легчайшем дивизионе.

У него неплохо получалось работать ногами и подключать колени в клинче. В первые 10 минут Сехудо не мог подобрать противоядие в стойке к своему сопернику. Однако, начиная с третьего раунда, инициатива в данной встрече стала плавно переходить к Генри.

Несколько раз Сехудо удалось перевести на канвас более габаритного Стерлинга. Генри — олимпийский чемпион по борьбе 2008 года и неудивительно, что в этом поединке он эталонно оборонялся от проходов в ноги со стороны «Алджо».

Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо globallookpress.com

Раз за разом обладатель пояса пытался провернуть свой фирменный трюк. Ямаец планировал зайти Сехудо за спину, а далее провести удушающий прием. Но претендент сбрасывал чемпиона со спины и поднимался на ноги.

Причем Сехудо сам умело стягивал Алджамейна вниз и далее контролировал его на земле. Постепенно план Стерлинга перестал работать и концовка встречи однозначно осталась за его соперником.

Казалось, что Генри сделал достаточно, чтобы вернуть себе пояс. Однако судьи вновь вышли на авансцену и своим вердиктом вызвали немало вопросов. Первый рефери показал на своих карточках счет 48:47 в пользу Сехудо.

Двое других были на стороне Стерлинга все с тем же счетом 48:47. Алджамейн выиграл этот бой раздельным решением, проведя третью защиту пояса. При этом 36-летний ветеран дал ему настолько тяжелый бой, что чемпионство было на волоске.

Уверенной эту победу назвать никак нельзя. Да и сложно сказать, что Стерлинг вообще ее заслужил. По мнению судей, претендент должен сделать гораздо больше, чем чемпион, а данный бой получился максимально конкурентным.

Вопрос о судейской реформе продолжает оставаться актуальным, ведь за последние несколько месяцев спорных решений в UFC стало еще больше.

Поражение не входило в планы Сехудо

UFC 288: Алджэмейн Стерлинг — Слова после боя

Свое возвращение в октагон Сехудо представлял совершенно по-другому. Он планировал отобрать пояс у Стерлинга, а далее попробовать себя в поединке за третий титул в полулегком весе против Александра Волкановски.

Но обидная неудача в противостоянии с «Алджо» спутала все планы экс-чемпиона. Да и соперника теперь подобрать для Генри довольно тяжело. Был вариант провести поединок против Шона О’Мэлли.

Однако «тощий нокаутер» является следующим кандидатом на пояс и в нынешних реалиях его интересует встреча только со Стерлингом. Для Сехудо есть вариант провести бой против Мераба Двалишвили или Петра Яна.

Победа над грузином вновь выведет его на титульник. Но вот, что даст ему бой против Петра вопрос очень сложный. Сам Генри теперь думает взять небольшую паузу, ведь он провел тяжелый тренировочный лагерь перед прошедшим титульником.

Возможно, в следующий раз в клетку он выйдет только в конце года. Но вариант с окончательным завершением карьеры тоже следует взять во внимание. Сехудо уже 36 лет и выступать ему осталось не так уж и долго.

Причем войти в историю, как тройной чемпион UFC, уже точно не получится. После поражения от Стерлинга о желанном поединке с Волкановски придется забыть. А вот Алджамейну, благодаря очередной победе, открыта дорога к титульнику и в полулегком весе.

Подраться с Волкановски он сможет после встречи с О’Мэлли. Едва ли Шон с его невероятными пробелами в борьбе станет серьезным соперником для «Алджо». О’Мэлли возил в партере даже базовый ударник Петр Ян.

В нынешних реалиях Шон не способен отобрать титул у Стерлинга. А после четвертой успешной защиты в легчайшем весе Алджамейн пойдет за вторым поясом. Причем Волкановски уже сообщил, что готов дать Стерлингу этот бой.