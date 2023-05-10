Розенстрайк сразится с Алмейдой, Смит встретится с Уокером. Анонс карда UFC Charlotte

13 мая состоится турнир UFC Charlotte. В главном бою вечера подерутся Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон Алмейда

Бои предварительного карда

1. Джессика Роуз-Кларк в рамках женского легчайшего дивизиона встретится с Таинарой Лисбоа

2. Брайан Баттл в полусреднем весе будет противостоять Габриэлю Грину

3. Джи Йон Ким в женском наилегчайшем весе встретится с Мэнди Бом

4. Натан Леви в легком дивизионе подерется с Питом Родригезом

5. Коди Стэнманн в легчайшем весе сразится с Дугласом Андраде

6. Карл Уильямс в тяжелом дивизионе будет противостоять Чейзу Шерману

7. Мэтт Браун в полусреднем весе проведет бой с Кортом Макги

UFC Charlotte: Rozenstruik vs Almeida — May 13 | Fight Promo

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира поединок в полусреднем весе с участием Тима Минса и Алекса Мороно. Бойцы подходят к противостоянию после поражений в предыдущих встречах.

39-летний Минс ранее уступил сабмишном Кевину Холэнду и проиграл по очкам Максу Гриффину. С возрастом физические кондиции Тима сходят на нет. И сейчас он смотрится очень выгодным соперником для любого бойца в полусреднем дивизионе.

Мороно не так давно проиграл нокаутом Сантьяго Понзиниббио. Однако ранее он шел на серии из четырех выигранных поединков кряду. Алексу выпал прекрасный шанс реабилитироваться за предыдущую неудачу.

Более лучшее кардио и хорошая физическая мощь — главные преимущества Мороно по отношению к Минсу. А неплохие навыки БЖЖ могут стать главным подспорьем для победы со стороны 32-летнего Алекса.

Следующими в октагон выйдут Карлос Олберг и Игорь Потеря, чей поединок состоится в полутяжелом дивизионе. Для украинского бойца это будет третий выход в клетку UFC. В дебютном поединке Потеря уступил нокаутом Нику Негумеряну во втором раунде.

Зато в следующем поединке ему удалось финишировать на пятой минуте встречи ветерана промоушена Маурисио Руа. Но на этот раз соперник будет гораздо серьезнее.

Олберг подходит к этой встрече на серии из трех побед кряду. Причем 2 последних боя он выиграл нокаутом. Примечательно что, поединки с участием новозеландца редко доходят даже до экватора.

Карлос сразу же идет вперед, задавая довольно высокий темп. В данном бою стоит ожидать рубки уже в первом раунде. Откровенные размены в стойке, активная работа коленями в клинче и размашистые амплитудные хуки должны стать украшением поединка Потери и Олберга.

Иен Гэрри globallookpress.com

Еще один бой основного карда пройдет в полусреднем дивизионе. 15-й номер рейтинга Даниэл Родригез будет отстаивать свою позицию во встрече с Иеном Гэрри. 36-летний американец в своем предыдущем поединке уступил Нилу Мэгни сабмишном в третьем раунде.

Но раньше он прошел на своем пути четырех соперников кряду. С аналогичной статистикой в UFC к этому бою подходит и его соперник Иен Гэрри. У ирландца на данный момент нет ни одного поражения в профессиональной карьере (11-0).

Преемник Конора Макгрегора одержал в самой сильной лиге мира 2 досрочных победы и 2 победы решением. Постепенно и плавно Иен подошел к поединку с представителем рейтинга.

На его стороне скорость и техника. Отличные удары ногами в сочетании с боксерскими комбинациями — главное оружие непобедимого Гэрри. Но у Родригеза помимо внушительного опыта есть солидное преимущество в габаритах. Поединок будет трудным для обоих соперников. Возможно, он дойдет до решения судей.

Алмейда и Уокер набрали отличный ход

Джонни Уокер globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полутяжелом дивизионе встретятся Энтони Смит и Джонни Уокер. Бойцы занимают пятую и седьмую позиции в рейтинге. Опытный Смит в предыдущем поединке уступил нокаутом во втором раунде Магомеду Анкалаеву.

Выступления 34-летнего американца нельзя назвать стабильными. Но и оппозиция в предыдущих встречах у него крайне серьезная. Большинство соперников Смита — это бойцы топ-уровня.

В более молодые годы ему даже удавалось подраться за титул с Джоном Джонсом. Стать чемпионом Энтони не сумел, однако он до сих пор держит свои позиции и является непростым соперником для любого полутяжа.

Путь эпатажного бразильца в UFC чем-то похож на историю Смита. Стартовав в промоушене с трех побед кряду, Уокера считали потенциальным претендентом на титул. Однако Кори Андерсон и Никита Крылов потушили его хайп.

Как и Смит, Джонни сохранил свои позиции в рейтинге. Причем со временем ему удалось продвинуться немного вверх по карьерной лестнице. На седьмую строчку его вывели 2 досрочных победы над Ионом Куцебой и Полом Крейгом.

Причем в обеих встречах бразилец выиграл уже в первом раунде. Джонни очень яркий боец, а значит в октагоне следует ожидать настоящее шоу. С большей долей вероятности, данное противостояние будет проходить именно в стойке.

Смит и Уокер обладают прекрасной техникой и феноменальной мощью. До решения такой бой может и не дойти. На двоих у них 24 нокаута в профессиональной карьере. И в этой встрече Джонни с Энтони будут рубиться до тех пор, пока один не упадет на землю.

Бой Жаирзиньо Розенстрайка и Жаилтона Алмейды в тяжелом весе станет главным событием вечера. Причем это противостояние выглядит не менее интересным, чем предыдущее.

Розенстрайк ранее сносил всех соперников на своем пути, пока не встретился с Фрэнсисом Нганну. После глубокого нокаута от камерунца за 20 секунд Жаирзиньо впоследствии выглядел в октагоне уже не так уверенно.

Однако нокаутирующий удар суринамского тяжеловеса никуда не делся. В своем последнем поединке Розенстрайк вырубил Крис Дакаса за 23 секунды. Ему удалось сохранить за собой девятую позицию в рейтинге, но этот раз его вновь ждет битва с непростым соперником.

Жаилтон Алмейда является проспектом тяжелого дивизиона. В промоушене Даны Уайта бразилец провел 3 поединка и в каждом из них выиграл досрочно. В предыдущем противостоянии он забил в гранд-энд-паунде российского ветерана Шамиля Абдурахимова.

Ранее бразилец одолел сабмишнами Паркера Портера и Антона Туркаля. У Жаилтона невероятно быстрые проходы в ноги, и активная работа в партере подарила ему 12-ю строчку в рейтинге. По габаритам он уступает Розенстрайку, но при этом значительно превосходит его в скорости.

У Жаирзиньо давно не было в соперниках такого высококлассного грэпплера. Противостояние Розенстрайка и Алмейды выглядит очень ярким и интересным, а нокаут или сабмишн может стать украшением главного боя вечера.